Alcalde de San Antonio pide cancelación del concierto de Kanye West en el Alamodome el 4 de julio

El alcalde de San Antonio ha pedido la cancelación del concierto de Kanye West en el Alamodome de la ciudad, programado para el Cuatro de Julio.

Semanas después de que el senador de Florida Rick Scott instara a la Autoridad Deportiva de Tampa a cancelar los próximos conciertos de West en el Estadio Raymond James, Gina Ortiz Jones de San Antonio también se opuso a que el rapero actuara en la ciudad de Texas.

“Apoyo la cancelación del concierto de @kanyewest”, escribió Jones en redes sociales. “Military City USA no debería acoger a alguien con un historial de discursos de odio y comentarios antisemitas en un recinto financiado por la ciudad como nuestro Alamodome, nunca, y mucho menos el 4 de julio, el cumpleaños número 250 de nuestra nación.”

El reciente tour del rapero ha sido plagado de cancelaciones debido a su historial de antisemitismo. En abril, el Festival Wireless, el festival de música programado para tener lugar en el vecindario de Finsbury Park en Londres, canceló el evento de este año, que iba a tener a West como cabeza de cartel, después de que el país le negara la visa. Poco después, el concierto planeado del rapero en Polonia también fue cancelado en relación con sus comentarios antisemitas y alabanzas al nazismo.

En enero, West publicó un anuncio de página completa en el Wall Street Journal disculpándose por años de comentarios antisemitas y controversiales. El rapero vinculó sus arrebatos a una larga historia de luchas de salud mental que lo dejaron en un “estado fracturado”, durante el cual “me incliné hacia el símbolo más destructivo que pude encontrar, la esvástica, e incluso vendí camisetas con ella”, dijo. “Me arrepiento y me siento profundamente mortificado por mis acciones en ese estado, y estoy comprometido con la responsabilidad, el tratamiento y el cambio significativo. No excusa lo que hice, sin embargo. No soy nazi ni antisemita. Amo a la gente judía.”

A pesar de sus disculpas, West ha seguido encontrando oposición al programar su gira mundial, aunque aún ha logrado actuar este año en países como Turquía, los Países Bajos y Georgia, así como en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

A pesar de las protestas tanto de Scott como de Ortiz Jones, West todavía tiene programado actuar en Tampa Bay el 26 y 28 de junio, así como en San Antonio el 4 de julio. “Enfrentar al antisemitismo es exactamente lo que se necesita para lograr una Unión más perfecta”, agregó Ortiz Jones.