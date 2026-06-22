Los 5 mejores momentos de la cultura pop de la Copa del Mundo FIFA hasta ahora

El Mundial de la FIFA 2026, la primera edición con 48 equipos, repartida en Estados Unidos, Canadá, y México, siempre iba a ser más que fútbol. Con la mayoría de ciudades sede, la política más complicada y la atención global más grande de la historia deportiva, el torneo ya ha entregado historias que trascienden el campo en sus primeros días. Aquí están los cinco momentos de cultura popular que han definido el Mundial hasta ahora.

1. Lamine Yamal Rompe la Sequía de Goles de España – Con una Oración

El joven superastro de 18 años de España, Lamine Yamal, hizo historia en el Mundial el 21 de junio al marcar el primer gol contra Arabia Saudita en el minuto 10 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, convirtiéndose en apenas el segundo jugador menor de 18 años en abrir el marcador en un partido de la Copa del Mundo, y el primero desde que lo hizo Pelé a los 17 años en 1958.

Pero el gol de por sí fue solo la mitad de la historia. El tanto puso fin a una sequía de 299 minutos sin goles en la Copa del Mundo para los campeones de 2010, quienes terminaron su partido inaugural con un empate sin goles contra Cabo Verde, un resultado que sorprendió al mundo del fútbol. Cuando finalmente se movió la red, Yamal cayó al suelo en suyud, una postración islámica de gratitud, en un momento que rápidamente se volvió viral.

Yamal, un musulmán practicante cuyo padre es marroquí, se ha convertido en uno de los símbolos más visibles de España en cuanto a diversidad cultural y religiosa. La celebración de la oración no fue un espectáculo. Desde sus oraciones antes del partido hasta su postura pública contra la islamofobia, ha mostrado consistentemente que su fe es una fuente de fortaleza en lugar de un límite. Meses antes del torneo, respondió a los cánticos anti-musulmanes en un amistoso entre España y Egipto publicando en Instagram: “Soy musulmán, gracias a Dios… usar la religión para burlarse de la gente en un estadio de fútbol les deja como personas ignorantes y racistas”.

También llegó al Mundial con botas personalizadas que llevaban las banderas de Marruecos, en homenaje a su padre, y Guinea Ecuatorial, en reconocimiento a la herencia de su madre, una elección que generó controversia nacionalista en la prensa de derecha de España, mientras el resto del mundo celebraba su brillantez. En ese contexto, la suyud en el escenario más importante del fútbol no fue solo una celebración. Fue un mensaje.