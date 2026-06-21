Cuaderno de MLB: Willson Contreras encabeza las principales fichas comerciales de los Medias Rojas mientras el bullpen podría convertirse en una mina de oro en la fecha límite

No dejemos que las últimas dos victorias engañen a nadie. Tal como están construidos actualmente, los Medias Rojas todavía no son lo suficientemente buenos como para llegar a los playoffs.

Sí, ganaron los primeros dos juegos en Seattle y tienen la oportunidad de completar una barrida antes de dirigirse al Coors Field para enfrentar a los Rockies. Pero dos victorias no borran los problemas más importantes que han plagado a este equipo durante meses.

La alineación todavía carece del golpe ofensivo consistente necesario para competir con contendientes legítimos, incluso en una Liga Americana que ha sido decepcionante esta temporada. A menos que Boston agregue uno o dos bates de impacto antes de la fecha límite de cambios, es difícil imaginar que este club haga mucho daño en octubre, incluso si se cuela en la postemporada.

Para ser justos, llegar allí sería un logro en sí mismo. Los Medias Rojas pasaron gran parte de la temporada enterrados en el sótano de la División Este de la Liga Americana y parecían destinados a ser vendedores hace apenas unas semanas.

Ahora tienen la oportunidad de generar algo de impulso en un tramo favorable del calendario. Pero hasta que esta ofensiva demuestre que puede producir consistentemente contra lanzadores de calidad, se justifica una buena dosis de escepticismo.

Si los Medias Rojas no se encienden en las próximas semanas y regresan a la carrera por el Comodín, deberían ser vendedores cuando llegue la fecha límite. Aferrarse a los veteranos con la esperanza de regresar a los playoffs sería una actitud miope.

Si arrancan una buena racha y se meten de lleno en la mezcla de postemporada, esa es una conversación diferente.

Pero si todavía están rondando los .500 o a varios juegos de distancia, la jugada más inteligente a largo plazo es mover los activos que caducan, agregarlos al sistema agrícola y evitar perseguir un lugar en los playoffs que probablemente termine en otra salida anticipada.

Los Medias Rojas tienen muchas piezas que interesarían a los contendientes si deciden vender en la fecha límite de cambios.

Sinceramente, no hay muchos jugadores en la plantilla a los que etiquetaría como intocables. Garrett CrochetyAntonio Romano son las dos excepciones obvias. Más allá de eso, al menos escucharía a casi todo el mundo.

Sin embargo, un jugador al que dudaría mucho en mover es Willson Contreras.

Boston adquirió a Contreras de los Cardinals durante el invierno, y ha sido todo lo que la gerencia podría haber esperado y algo más. Está en camino de establecer un récord personal en jonrones, ha sido sobresaliente a la defensiva en la primera base y ha surgido como uno de los líderes emocionales en el camerino.

Ha pasado por una mala racha últimamente, con solo 2 de 18 y nueve ponches en sus últimos juegos, pero incluso con la mala racha, tiene un OPS estelar de .916 a medida que la temporada se acerca a su punto medio.

Esa producción, combinada con un contrato favorable al equipo, lo convierte en uno de los activos más valiosos que tienen los Medias Rojas.

Contreras está bajo el control del equipo hasta 2027 con una opción del club de $20 millones para 2028, y debido a eso, probablemente obtendría un retorno significativo en el mercado comercial. El problema, sin embargo, es que posee una cláusula de no intercambio y tendría que aprobar cualquier acuerdo.

Si Boston cambia a Contreras, ¿quién jugará en la primera base? Triston Casas no está cerca de regresar, y Romy González Recientemente sufrió otro revés en su rehabilitación. A menos que los Medias Rojas adquieran otro primera base como parte de un acuerdo, estarían creando un hueco en la alineación mientras intentan arreglar otras áreas del roster.

Sí, Contreras tiene 34 años y probablemente no sea alguien con quien construir la próxima década. Pero para un equipo que busca estabilidad y liderazgo, su valor para Boston puede superar incluso un paquete de prospectos considerable. Con un tope salarial acechando sobre el juego, los jugadores jóvenes serán más valiosos que nunca debido a sus años de control y salarios bajos, lo que podría hacer que los equipos duden a la hora de desprenderse de los prospectos.

Si los Medias Rojas pueden conseguir un primera base joven con potencial como parte de un acuerdo más amplio, vale la pena explorarlo. De lo contrario, la medida más inteligente podría ser aferrarse a Contreras y evitar crear un nuevo problema mientras se intenta resolver los existentes.

Fichas comerciales más valiosas de los Medias Rojas

Gray ha sido todo lo que los Medias Rojas podrían haber pedido desde que llegó procedente de St. Louis.

El veterano derecho ha lanzado como un legítimo abridor número 2, con marca de 8-1 con efectividad de 3.12, 55 ponches y WHIP de 1.18 en 69 1/3 entradas en 13 aperturas. Si bien sus números de ponches están por debajo de las temporadas de más de 200 ponches que registró en los dos años anteriores, consistentemente le ha dado entradas de calidad a Boston y estabilizó la rotación.

Sin embargo, si los Medias Rojas deciden vender, Gray podría convertirse en una de sus fichas comerciales más valiosas.

El mayor obstáculo es su cláusula de no cambio, que se remonta al contrato que firmó con los Cardinals. Pero ese obstáculo puede no ser insuperable. Si un contendiente llega con una oportunidad legítima de ganar una Serie Mundial, Gray podría estar dispuesto a renunciar a ella.

Los Bravos ya han sido mencionados como una posible opción, y hay razones por las que la pareja tiene sentido. Gray vive en el área de Nashville, lo que hace que Atlanta esté mucho más cerca de casa que Boston, y los Bravos siempre buscan reforzar su rotación para llegar a la postemporada.

El propio Gray reconoció recientemente la realidad de la situación de los Medias Rojas.

“No puedo hablar en nombre del grupo, pero puedo hablar en nombre de mí mismo”, dijo después de la derrota de la semana pasada ante Toronto. â€”Es muy frustrante. No somos buenos. Simplemente no somos un buen equipo en este momento. Eso es sólo un hecho”.

Esos comentarios sugieren que entiende hacia dónde se dirige la temporada. Si Boston queda aún más fuera de la contienda, no es difícil imaginar que Gray apruebe un cambio a un club con aspiraciones legítimas para octubre.

Los Bravos y los Medias Rojas tienen un historial comercial reciente, en particular el acuerdo que envió cris venta y dinero en efectivo a Atlanta para Vaughn Grissom. Un intercambio gris sería otra transacción importante entre las dos organizaciones.

Incluso como alquiler, Gray no sería barato. Boston le debería aproximadamente $3.6 millones durante el resto de la temporada, más una rescisión de $10 millones cuando es casi seguro que su opción mutua para 2027 sea rechazada. Se trata de un compromiso financiero considerable, pero para un veterano probado que ha lanzado en la cima de una rotación durante toda la temporada, los contendientes pueden verlo como un precio que vale la pena pagar.

Si los Medias Rojas finalmente se convierten en vendedores, Gray podría ser uno de los lanzadores abridores más buscados del mercado.

Chapman será la ficha comercial de relevo más codiciada en la fecha límite.