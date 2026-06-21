Bryce Harper batea para el ciclo, Kyle Schwarber dispara tres jonrones en la aplastante victoria de los Filis sobre los Mets

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El cambio de rumbo de los Filis tras el despido del manager Rob Thomson alcanzó un nuevo hito cuando dos de las estrellas más importantes de la franquicia realizaron una actuación histórica.

Kyle Schwarber lanzó tres jonrones, incluidos dos en la tercera entrada, mientras que Bryce Harper completó el ciclo para sumar otro logro a su exitosa carrera.

La explosión ofensiva impulsó a Filadelfia a una victoria de 15-3 sobre los Mets de Nueva York el sábado, mientras los Filis continuaron su avance y recibieron una actuación característica de dos de las estrellas más reconocibles del juego.

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El primer jonrón de Schwarber recorrió 456 pies, mientras que su segundo batazo de la tercera entrada midió 457 pies frente al relevista de los Mets, Cionel Pérez.

Culminó su noche con un jonrón de dos carreras en la séptima entrada. El total de jonrones de Schwarber, líder en las Grandes Ligas, ascendió a 28, y la actuación marcó el quinto juego de tres jonrones de su carrera.

Cristopher Sánchez permitió una carrera limpia en seis entradas para bajar su efectividad a 1.80.

Es su 23ra apertura consecutiva en Citizens Bank Park en la que permitió dos carreras limpias o menos, la segunda mayor cantidad de aperturas de este tipo para un lanzador en el mismo estadio en la historia de la MLB desde 1913, solo detrás de las 24 de Jacob deGrom en el Citi Field para los Mets del 9 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2022.

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Schwarber es el jugador número 67 en la historia de las Grandes Ligas y el segundo esta temporada con múltiples jonrones en una entrada, uniéndose a Yordan Álvarez de Houston el 12 de junio.

Schwarber es el cuarto jugador de los Filis en conectar dos jonrones en una entrada, junto con Trea Turner (19 de agosto de 2023), Von Hayes (11 de junio de 1985) y Andy Seminick (2 de junio de 1949).

Mientras tanto, Harper conectó un jonrón solitario en la primera entrada, el número 16 del año. Dio un doble y un sencillo en el tercero, luego conectó un triple de dos carreras al hueco entre el jardín izquierdo y central en el quinto para el primer ciclo de su carrera y el undécimo en la historia de los Filis.

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Los Filis y los Mets concluirán su serie de tres juegos el domingo por la noche, con el primer lanzamiento programado para las 7:20 pm ET.

La Prensa Asociada contribuyó a este informe.