Trump ganó más de 1.400 millones de dólares en 2025, liderado por criptoempresas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reportó más de 1.400 millones de dólares (1.230 millones de euros) en ingresos en 2025, impulsados ​​en gran medida por empresas de criptomonedas, según los informes financieros anuales publicados el martes.

Los documentos presentados ante la Oficina de Ética Gubernamental de EE. UU. mostraron que se realizaron empresas relacionadas con Trump:

800 millones de dólares de la plataforma criptográfica World Liberty Financial recibidos por las empresas de Trump

Esto incluyó más de 520 millones de dólares de ventas de tokens y más de 250 millones de dólares de la venta de intereses en el negocio.

635 millones de dólares por la venta de sus monedas meme de Trump

80 millones de dólares de acuerdos legales con empresas de medios

52 millones de dólares por la concesión de licencias de su nombre a desarrollos inmobiliarios en el extranjero, y

Más de 500 millones de dólares en ingresos procedentes de campos de golf y complejos turísticos.

World Liberty Financial es una empresa criptográfica cofundada por Trump y sus hijos, y el presidente divide las ganancias con los miembros de su familia.

La industria criptográfica floreció bajo Trump

Las divulgaciones subrayan la creciente importancia de los activos digitales para las finanzas de Trump.

La industria de las criptomonedas ha florecido bajo la administración Trump. Desde que asumió el cargo, Trump ha introducido políticas consideradas favorables al sector, incluidas reglas federales para las monedas estables y una menor aplicación de las regulaciones.

Reuters ha estimado que la familia Trump ha ganado al menos 2.300 millones de dólares en proyectos relacionados con las criptomonedas desde que regresó a la Casa Blanca en 2025.

La Casa Blanca niega conflictos de intereses

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, negó cualquier conflicto de intereses en un comunicado.

“Todas las acciones del presidente Trump y su administración se toman en el mejor interés del pueblo estadounidense…”, dijo Kelly.

A pesar de que la Casa Blanca afirma que los intereses comerciales del presidente son supervisados ​​por sus hijos en la actualidad, Trump sigue siendo el beneficiario de los activos del fideicomiso que finalmente recibe los ingresos.

Los reguladores expresan su preocupación

Don Fox, ex director interino de la oficina federal de ética, pidió reformas éticas adicionales, ya que, según él, las normas anteriores de Trump “están totalmente fuera de lugar”.

El multimillonario chino Justin Sun gastó 75 millones de dólares en “fichas de gobernanza” de World Liberty respaldadas por Trump y otros 200 millones de dólares en sus monedas de recuerdo, informó la agencia de noticias Associated Press.

Una demanda federal por fraude contra Sun se suspendió en febrero del año pasado antes de resolverse con una multa de 10 millones de dólares.

Sun ha negado repetidamente que sus inversiones en empresas vinculadas a Trump estuvieran relacionadas con el caso, mientras que World Liberty ha desestimado las acusaciones de un conflicto de intereses.

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Editado por: Srinivas Mazumdaru

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