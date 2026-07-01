Los bancos se despejan en Fenway mientras las cosas se calientan después del ponche de Willson Contreras

BOSTON — Cuando el derecho de los Nacionales, Cade Cavalli, ponchó al primera base de los Medias Rojas, Willson Contreras, buscando una barrida de 3-2 para conseguir el segundo out de la cuarta entrada el martes por la noche en Fenway Park, gritó: “¡Siéntate, muchacho!”
Contreras, que juega con un fuego encendido todos los días, pero especialmente últimamente, pareció responder: “¿Estás hablando conmigo?”.
Después de eso, Contreras avanzó hacia Cavalli y se produjo una pelea para vaciar las bancas. Contreras, que nunca pudo llegar a Cavalli, disparó su casco en dirección al as de los Nacionales.
Si bien hubo algunos empujones y empujones, no se lanzaron golpes ya que el juego se retrasó casi 11 minutos.
Cavalli ponchó a 13, la mayor cantidad de su carrera, para llevar a Washington a una victoria de 8-1 sobre Boston.
Mientras tanto, Contreras fue expulsado por segunda noche consecutiva. Esta vez, no estaba solo. El jugador utilitario de los Medias Rojas, Nate Eaton, que no jugó en el juego, fue expulsado junto con el gerente interino Chad Tracy.
Del lado de los Nacionales, el derecho Miles Mikolas, quien fue titular el lunes por la noche, fue el único jugador expulsado. Las cuatro expulsiones fueron del jefe de equipo y árbitro de segunda base Vic Carapazza.
Han sido unos días vertiginosos para Contreras, quien ha expresado su inquietud por los terremotos que tuvieron lugar en su Venezuela natal hace seis días.
Luego vinieron los acontecimientos del lunes por la noche. Cuando Contreras disparó un jonrón de tres carreras en la parte baja de la primera entrada, dejó salir todas las emociones de su cuerpo.
Lanzó su bate al aire y gritó “¡Venezuela!” al dugout mientras comenzaba a trotar por las bases. Luego, Contreras lloró durante varios minutos una vez que regresó al banco y fue consolado por los entrenadores y compañeros de equipo.
Una entrada más tarde, después de que lo llamaron out por no controlar su swing, golpeó su casco sarcásticamente como si estuviera pidiendo un desafío ABS. Fue expulsado por el árbitro de primera base Nic Lentz.
Después del partido del lunes, Contreras reconoció que no hay mucho que desconectar en este momento cuando se piensa en la devastación en Venezuela. También reconoció su culpa por no poder estar allí para ayudar en los esfuerzos de socorro.
“Los pensamientos [for Venezuela] no vamos a ninguna parte”, dijo Contreras. “Pero al mismo tiempo, sé que tengo la responsabilidad aquí y que mi trabajo es desempeñarlo. Estar ahí para mi equipo. Estar ahí para mis compañeros de equipo y hacer lo mejor que pueda para ayudar. Entonces eso es algo que tengo claro en mi mente. Pero repito, es mi país, así que duele”.
Contreras ha sido expulsado 11 veces en su carrera. Fue reemplazado en primera base por Andruw Monasterio por segunda noche consecutiva.