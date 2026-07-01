Los bancos se despejan en Fenway mientras las cosas se calientan después del ponche de Willson Contreras

“Los pensamientos [for Venezuela] no vamos a ninguna parte”, dijo Contreras. “Pero al mismo tiempo, sé que tengo la responsabilidad aquí y que mi trabajo es desempeñarlo. Estar ahí para mi equipo. Estar ahí para mis compañeros de equipo y hacer lo mejor que pueda para ayudar. Entonces eso es algo que tengo claro en mi mente. Pero repito, es mi país, así que duele”.