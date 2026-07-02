Donald Trump: Golf, bienes raíces, criptomonedas… La fortuna del presidente estadounidense…

Según documentos de la OGE, Donald Trump recibió casi 550 millones de dólares (482 millones de euros) de sus vínculos con la start-up World Liberty Financial (WLF), que emite su propia criptomoneda. La actividad del presidente en este sector es el principal motivo de su enriquecimiento en los últimos años.

La declaración de impuestos de Donald Trump también recoge, además del WLF, los derechos percibidos en virtud de un acuerdo de licencia vinculado a la criptomoneda que lleva su nombre, $TRUMP, comercializada pocas horas antes de su toma de posesión, en enero de 2025. Este suplemento alcanzó los 635 millones de dólares, según el documento publicado en línea el martes por la OGE.

Además de los ingresos de WLF y su criptomoneda, Donald Trump también ganó varios millones de dólares gracias a las acciones de varias empresas cotizadas activas en criptomonedas, como la plataforma de intercambio Coinbase.