Donald Trump: Golf, bienes raíces, criptomonedas… La fortuna del presidente estadounidense…

Según documentos de la OGE, Donald Trump recibió casi 550 millones de dólares (482 millones de euros) de sus vínculos con la start-up World Liberty Financial (WLF), que emite su propia criptomoneda. La actividad del presidente en este sector es el principal motivo de su enriquecimiento en los últimos años.
La declaración de impuestos de Donald Trump también recoge, además del WLF, los derechos percibidos en virtud de un acuerdo de licencia vinculado a la criptomoneda que lleva su nombre, $TRUMP, comercializada pocas horas antes de su toma de posesión, en enero de 2025. Este suplemento alcanzó los 635 millones de dólares, según el documento publicado en línea el martes por la OGE.
Además de los ingresos de WLF y su criptomoneda, Donald Trump también ganó varios millones de dólares gracias a las acciones de varias empresas cotizadas activas en criptomonedas, como la plataforma de intercambio Coinbase.
A esto se suman las ganancias de los productos de la marca “Trump”, que van desde ropa hasta pegatinas para los parachoques. En la “Trump Store”, un sitio web dedicado a productos con la imagen del presidente y su eslogan “Make America Great Again”, se venden gorras o camisetas por varias decenas de dólares. También hay mantas a la venta por $200 y copas de vino por $50.
También es en el sector del vino donde el presidente americano hizo su fortuna. Donald Trump posee más de 500 hectáreas de viñedos en el estado de Virginia, presentado como “la mayor finca vinícola de la costa este”. ¿Valor total? 44 millones de dólares, según una estimación de Forbes de marzo.
Después del vino Trump y las gorras Trump, viene la Biblia Trump. Más de 208.000 dólares provinieron de estas copias vendidas en colaboración con el cantante de country Lee Greenwood. El libro, a 60 dólares, se comercializó a principios de 2024.
Fanático de las calles, Donald Trump obviamente posee algunos campos de golf. El inquilino de la Casa Blanca posee diez en seis estados de Estados Unidos, por un valor total de 638 millones de dólares. Entre los más conocidos, el Trump National Doral Miami en Florida.
Pero el amor por el green no tiene fronteras: el presidente estadounidense también posee un campo de golf en Indonesia, otro en los Emiratos Árabes Unidos y tres propiedades en Escocia e Irlanda.
Al mismo tiempo, el multimillonario posee el lujoso Mar-a-Lago Club, un club privado en Palm Beach valorado en 596 millones de dólares. En conjunto, sus campos de golf y complejos hoteleros representan 1.500 millones de dólares, según la revista Forbes.
Los activos inmobiliarios del presidente, estimados en 1.200 millones de dólares, constituyen una parte importante de su fortuna. Ya no presentamos la Torre Trump, cuyo valor total se estima en 196 millones de euros. Ubicado en la Quinta Avenida de Nueva York, el edificio está compuesto principalmente por oficinas y espacios comerciales.
El presidente estadounidense posee otros activos inmobiliarios más o menos conocidos, como el Trump International Hotel de Las Vegas, valorado en 146 millones de dólares. Pero también una residencia en Saint-Martin, dos casas en Virginia o cuatro casas en Florida.
Para llegar a todos estos lugares Donald Trump puede contar con su propio avión, un Boeing 757 adornado con su apellido. La máquina valdría 11 millones de dólares según la revista Forbes.