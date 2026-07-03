Argentina escribe historia contra Irlanda en el Mundial Junior

Argentina hizo historia contra Irlanda el jueves. En su segundo partido en el Campeonato Mundial Junior (JWC) en Georgia, Los Pumitas anotó su total más alto contra un oponente de Nivel 1 en la historia del JWC. Los sudamericanos respaldaron su gran victoria sobre Estados Unidos al vencer a Irlanda por 62-40.

Los primeros diez minutos fueron como un sueño para Los Pumitas. Dogos El extremo Luciano Avaca transfirió su forma del Super Rugby Americas (SRA) al JWC. Marcó en el minuto 2 en el que fue el primero de dos intentos del partido. defensa y Tarucas jugador, Simón Pfister también anotó dos veces en el partido.

El try inicial de Avaca fue seguido rápidamente por un segundo; El apertura Federico Serpa Laporte anotó en el minuto 9 de juego. Serpa Laporte completó una actuación inolvidable al anotar 27 puntos con 8 conversiones y dos penales además de su try.

Irlanda abrió su cuenta al cierre del primer trimestre. Rian Handley anotó el que fue el único try irlandés de la primera mitad. En respuesta, Los Pumitas agregaron dos intentos más en la primera mitad, uno para Pfister y el otro para su Tarucas compañero de equipo, Tomás Dandé.

El cierre del primer tiempo selló el resultado con Argentina con ventaja de 31-7. En la segunda mitad los irlandeses tuvieron una actuación mucho mejor; sin embargo, Los Pumitas pudieron duplicar su total en la primera mitad.

Pfister y Charlie O’Shea intercambiaron intentos al comienzo de la segunda mitad. Avaca luego se unió a Pfister para completar su doblete. Luego vino el mejor periodo de juego de Irlanda, Jack Deegan, Blake McClean y O’Shea anotan un try cada uno entre los minutos 55 y 67.

Los Pumitas mantuvo el control del marcador, pero los tres intentos cambiaron el flujo del juego con Argentina ahora liderando 45-35. Los intentos de Bautista Lescano y Manuel Giannanantonio aseguraron la victoria para los sudamericanos antes de que Josh O’Neill anotara en el último minuto para Irlanda.

Irlanda ahora centra su atención en Estados Unidos, mientras que Argentina buscará ganar el grupo cuando se enfrente a Inglaterra. Ambos partidos se llevarán a cabo el martes 07 de julio.

A

TANTEO



ARGENTINA U20 (62)

PRUEBA – L Avaca 2 (3€², 53€²), F Serpa Laporte (9â€²), S Pfister 2 (34â€², 46â€²), T Dande (36â€²), B Lescano (74â€²),M. Giannantonio (76€2)

NIÑO – F Serpa Laporte 8 (4â€², 10â€², 35â€², 37â€², 47â€², 54â€², 75â€², 77â€²)

PEN – F Serpa Laporte 2 (32â€², 72â€²)



IRLANDA U20 (40)

INTENTAR – R Handley (20â€²), C O’Shea 2 (49â€², 67â€²), J Deegan (55â€²), B McClean (60â€²), J Neill (80â€²)

CON – C O’Shea 5 (21â€², 49â€², 55â€², 60â€², 68â€²)

A

ALINEACIONES



ARGENTINA U20

1 BenjamÃn Farías Cerioni, 2 Manuel Cuneo Camargo, 3 Bautista Salinas Mallea, 4 Joaquín Pascual Viale, 5 Bautista Benavides, 6 Tomás Dandé (capitán), 7 Jerónimo Sorondo, 8 Federico Torre, 9 Juan Preumayr, 10 Federico Serpa Laporte, 11 Luciano Avaca, 12 Benjamón Ordiz Yujnovsky, 13 Pedro Coll, 14 Bautista Lescano, 15. Simón Pfister

Reemplazos 16 NicolÃ¡s Cambiasso, 17 Fabrizio Cebron, 18 Federico Narvaez, 19 Felipe Hygonenq, 20 Basilio Canas, 21 Valentino Reggiardo, 22 Manuel Giannantonio, 23 RamÃ³n FernÃ¡ndez Miranda



IRLANDA U20

1 Max Doyle, 2 Rian Handley, 3 Sam Bishti (capitán), 4 Joe Finn, 5 Donnacha McGuire, 6 Josh O’Neill, 7 Alex Lautsou, 8 Diarmaid O’Connell, 9 Christopher Barrett, 10 Tom Wood, 11 Daniel Ryan, JackLearylo, 12 Jamesny 3 O’ 15 Noah Byrne

Reemplazos: 16 Duinn Maguire, 17 Adam Cooper, 18 Blake McClean, 19 Dylan McNeice, 20 Ben Blaney, 21 James O’Dwyer, 22 Charlie O’Shea, 23 Robert Carney

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