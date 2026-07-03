Taylor Swift y Travis Kelce se casarán en Nueva York

Se espera que la superestrella del pop Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce celebren su boda en el Madison Square Garden (MSG) de Nueva York el viernes, según informes de los medios y documentos de permiso de la ciudad.

La pareja, ambos de 36 años, no ha confirmado públicamente los planes.

Algunos informes, sin embargo, dicen que la pareja ya se ha casado legalmente. Reuters citó el El Correo de Nueva York columna de chismes de celebridades Page Six, que decía que la pareja intercambió votos frente a un “pequeño grupo de seres queridos”, aunque el informe no decía cuándo ni dónde tuvo lugar la ceremonia.

Swift ha ganado 14 premios Grammy, mientras que Kelce ha ganado 3 Super Bowls para los Kansas City Chiefs. Imagen: Ashley Landis/AP Photo/dpa/Picture Alliance

Un montón de celebridades fueron vistas entrando al lugar el viernes por la tarde.

Se espera que asistan al evento unos 1.000 invitados, pero, según se informa, se les prohibió traer teléfonos y supuestamente tuvieron que firmar acuerdos de confidencialidad sobre el evento.

Entre las estrellas que se esperan en la boda se encuentran la modelo Gigi Hadid, los actores Hugh Grant, Bradley Cooper y Dakota Johnson, y las figuras del pop Benson Boone y Camila Cabello.

‘Evento especial en MSG’

Un permiso para un “Evento especial en MSG” muestra:

Jueves, 18.30 horas: “Celebración previa a la fiesta”, donde 100 invitados comenzarían a llegar a MSG para una cena de ensayo.

“Celebración previa a la fiesta”, donde 100 invitados comenzarían a llegar a MSG para una cena de ensayo. Durante la noche: A continuación entrará en vigor el cierre total de calles.

A continuación entrará en vigor el cierre total de calles. Viernes por la tarde: Varias cuadras que rodean la arena estarán prohibidas para los vehículos y parcialmente cerradas para los peatones. El acceso al cercano centro de transporte de Penn Station estará fuertemente restringido

Varias cuadras que rodean la arena estarán prohibidas para los vehículos y parcialmente cerradas para los peatones. El acceso al cercano centro de transporte de Penn Station estará fuertemente restringido Viernes, 17 horas: El “evento principal”, que se supone que es la boda misma.

El “evento principal”, que se supone que es la boda misma. Sábado, 4 am: Hora límite para el “evento principal”

La policía instaló barreras alrededor del lugar el jueves, cerrando calles y bloqueando pasos peatonales. Imagen: Christian Monterrosa/REUTERS

Alyssa Heinen, residente de Manhattan, dijo a la AFP que para los fans de Swift esto es como una “boda real”. “Ella es lo más grande en Estados Unidos, como si fuera nuestra realeza, es nuestra reina, lo es todo”.

Se espera una lista de invitados repleta de estrellas

Según los registros de la ciudad de Nueva York, la fiesta puede albergar hasta 1.000 personas, y los informes de los medios describen estrictas medidas de seguridad alrededor del evento.

Los invitados esperados incluyen a las celebridades Gigi Hadid, Cara Delevingne, Selena Gomez y Zoe Kravitz, así como a los compañeros de equipo de Kelce de los Kansas City Chiefs.

Anteriormente, los trabajadores pasaron varios días entregando decoraciones, suministros de catering y equipos al lugar. Se erigieron vallas y estructuras temporales fuera de la arena.

Los Swifties acudieron en masa a los lugares de la Gran Manzana mencionados en las letras de sus ídolos antes de las nupcias. Imagen: Andrés Kudacki/AP Photo/Picture Alliance

Boda en un fin de semana ajetreado

Las festividades coincidieron con el fin de semana festivo del 4 de julio, ya que Nueva York también alberga eventos del Día de la Independencia, preparativos para el 250 aniversario de la Declaración de Independencia y un partido de la Copa Mundial de la FIFA.

El evento también se produce en medio de una ola de calor en la ciudad.

“Si te casas en MSG, te quedarás adentro y tranquilo, y creo que es un buen ejemplo para la ciudad en general”, dijo el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, cuando se le preguntó sobre una posible boda en Swift.

Swift y Kelce anunciaron su compromiso en agosto.

Taylor Swift y Travis Kelce están comprometidos Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Editado por: Karl Sexton

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