Piloto declara socorro antes de que un hidroavión se estrelle en el East River de la ciudad de Nueva York

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Ocho personas fueron rescatadas después de que un hidroavión hiciera un aterrizaje forzoso en el East River de la ciudad de Nueva York el domingo por la tarde, lo que provocó una rápida respuesta de emergencia de los bomberos después de que el avión se estrellara cerca de la única terminal de hidroaviones de la ciudad, dijeron funcionarios.

El Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York le dijo a Fox News Digital que recibió una llamada a las 12:01 pm informando de un avión en el agua cerca del NY Skyport en East 23rd Street y FDR Drive en Manhattan.

Los bomberos llegaron y encontraron el hidroavión en posición vertical en el agua. Las unidades del FDNY sacaron a las ocho personas a bordo antes de que el avión fuera remolcado de regreso a un muelle cercano, dijo el departamento.

Según el FDNY, dos civiles sufrieron heridas leves pero rechazaron recibir atención médica en el lugar. No se reportaron heridos adicionales de inmediato.

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La Administración Federal de Aviación identificó el avión como un hidroavión Kodiak 100 y le dijo a Fox News Digital que el piloto realizó un aterrizaje forzoso en el East River alrededor del mediodía, hora local, lo que provocó que se rompiera un puntal del ala.

El avión partió del aeropuerto de East Hampton en Long Island y se dirigía a la terminal de hidroaviones Skyport en Manhattan, según The New York Times y CNN.

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El NY Skyport en el East Side de Manhattan es la única terminal de hidroaviones de la ciudad de Nueva York y ofrece vuelos regulares y chárter a destinos en todo el noreste.

La FAA dijo que ocho personas estaban a bordo del avión, que está registrado como N726SH. La agencia dijo que está investigando el incidente y señaló que la información publicada el domingo es preliminar y está sujeta a cambios.

Las grabaciones del control de tráfico aéreo capturaron los momentos que rodearon el incidente, incluido el piloto que declaró emergencia antes de que la aeronave cayera al río. Un tráfico de radio separado capturó un helicóptero del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York que respondía a informes de un “avión caído al agua”.

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Las autoridades no han identificado al piloto ni a los pasajeros, y no quedó claro de inmediato qué provocó el aterrizaje forzoso.

El video de la escena mostró a los socorristas rodeando el avión mientras flotaba erguido en el East River mientras los equipos de rescate trabajaban para sacar a los que estaban a bordo. Un video adicional mostró el hidroavión siendo remolcado de regreso al muelle después de que concluyó la operación de rescate.

El incidente provocó una gran respuesta de emergencia en la costa del East River cuando unidades marinas del FDNY y otros socorristas convergieron en el área.

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La FAA dirigió preguntas sobre las personas a bordo a las autoridades locales. Fox News Digital se comunicó con el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York para obtener información adicional.