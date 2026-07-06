Ataque ruso con misiles y drones contra la capital de Ucrania mata al menos a 11 personas

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KIEV, Ucrania – Rusia lanzó oleadas de misiles y drones contra Kiev la madrugada del lunes que mataron al menos a 11 personas, dijeron las autoridades, horas después de que el presidente de Ucrania advirtiera que un ataque a gran escala era inminente.

Otras 60 personas resultaron heridas, según funcionarios locales, mientras los trabajadores de emergencia buscaban sobrevivientes entre los escombros en edificios residenciales de gran altura en dos lugares que sufrieron impactos directos.

El nuevo ataque se produjo días después de que un ataque ruso matara a 31 personas en la capital el jueves, el más mortífero en la capital este año. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que el bombardeo fue una represalia por los recientes ataques de largo alcance de Ucrania, que provocaron una grave escasez de combustible y presionaron al presidente Vladimir Putin.

Más de cuatro años después de que Moscú lanzara su invasión a gran escala de su vecino, los avances de Ucrania en tecnología de drones le han dado una ventaja en los últimos meses, dicen analistas y funcionarios occidentales. Los ataques en las rutas de suministro detrás de la línea del frente han despojado al ejército ruso de impulso en el campo de batalla, dicen, desacelerando su avance y aumentando el costo.

Pero Rusia ahora está explotando un tipo diferente de impulso: brechas en las defensas aéreas de Ucrania, que siguen dependiendo en gran medida de los sistemas Patriot de Estados Unidos para interceptar misiles balísticos que rara vez puede derribar de otra manera. La guerra en Medio Oriente ha puesto a prueba el suministro global de interceptores Patriot, que ya se producen en cantidades limitadas; una escasez que ahora se siente sobre todo en Ucrania.

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Deficiencias en la defensa aérea de Ucrania

La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que Rusia disparó cientos de drones y docenas de misiles contra el país durante la noche, apuntando principalmente a Kiev y que 29 misiles balísticos lanzados alcanzaron sus objetivos, subrayando lo poco que Ucrania puede hacer para detenerlos.

“Para interceptar armas balísticas necesitamos medios de interceptación”, dijo el portavoz de la Fuerza Aérea, Yurii Ihnat, en la televisión nacional, comentando el ataque de anoche. “Los rusos ciertamente están aprovechando el hecho de que ahora hay un grave déficit de misiles interceptores, en Ucrania y en el mundo”.

Antes de una cumbre de la OTAN en Ankara, el presidente Volodymyr Zelenskyy dijo en X que las fuerzas ucranianas habían actuado bien contra drones y misiles de crucero, pero no contra misiles balísticos rusos (déficit que atribuyó a la insuficiencia de suministros de interceptores) e instó a los socios estadounidenses y europeos a salir de la cumbre con decisiones firmes para reforzar la defensa aérea de Ucrania y proteger las vidas civiles.

“Mientras los misiles Patriot sigan en las reservas de nuestros aliados, a Rusia sólo se le anima a seguir” venciendo “edificios residenciales. Estados Unidos y Europa tienen fuerza suficiente para detener este terrorismo”, dijo en un comunicado tras el ataque.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que el ataque tuvo como objetivo fábricas de armas en Kiev, incluidos sitios que, según dijo, producen drones, drones marinos, vehículos blindados y misiles, así como instalaciones que reparan sistemas de defensa aérea e infraestructura de combustible y energía en la ciudad y la región circundante. Las afirmaciones no pudieron verificarse de forma independiente.

Los ataques aéreos de Rusia contra Ucrania han afectado repetidamente a zonas civiles. Según las Naciones Unidas, más de 16.000 civiles ucranianos han muerto en la guerra.

“Estos son edificios residenciales. Lugares donde la gente dormía y vivía su vida normal”, dijo Tymur Tkachenko, jefe de la Administración Militar de la ciudad de Kiev, en una publicación en Telegram.

Un edificio residencial en el distrito de Podilskyi se derrumbó parcialmente, dijo. En el distrito de Darnytsia, varios edificios de varios pisos resultaron dañados y se cree que hay personas atrapadas bajo los escombros.

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Ataques ucranianos en Rusia y Crimea

Mientras tanto, un proveedor de energía en la Crimea ocupada por Rusia informó de un apagón en toda la península debido a un “impacto externo”. El jefe de Sebastopol designado por Moscú, Mikhail Razvozhayev, dijo que los ataques ucranianos cortaron el suministro de energía a la ciudad el lunes por la mañana, pero que luego se restableció utilizando equipos de respaldo.

El gobernador de la región rusa de Yaroslavl, Mikhail Yavrayev, dijo que dos personas resultaron heridas en un ataque con drones ucranianos contra la ciudad del mismo nombre. Dijo que más de 70 drones ucranianos fueron derribados mientras atacaban la ciudad. Yavrayev no dijo si alguna instalación resultó dañada, pero el medio de noticias en línea Astra dijo que el ataque tuvo como objetivo una refinería de petróleo en la ciudad, provocando un incendio.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que las defensas aéreas derribaron 519 drones ucranianos durante la noche.