Irán: Millones de personas acuden al cortejo fúnebre de Ali Jamenei

Millones de personas asistieron a una procesión que transportaba los restos del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, en la capital iraní, Teherán.

Jamenei y varios miembros de su familia, cuyos ataúdes están en el centro de la procesión, murieron en un ataque aéreo al comienzo de la guerra lanzada contra la República Islámica por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

El régimen de Irán alentó la masiva participación para dar una muestra de lo que dice es la continua fuerza y ​​unidad del país mientras mantiene negociaciones sobre el fin permanente de la guerra.

Llamados a vengar la muerte de Jamenei

La televisión estatal iraní mostró imágenes tomadas desde un helicóptero de una multitud que se extendía desde la Plaza Azadi (Libertad) de Teherán a lo largo de kilómetros (millas) hasta la calle que lleva el mismo nombre.

El ataúd de Jamenei, que tenía 86 años en el momento de su muerte, y el de sus familiares muertos en el ataque aéreo fueron transportados a bordo de un camión adornado con el tipo de reja ornamental que se utiliza alrededor del santuario de un imán.

Un camión transporta los ataúdes de Ali Jamenei y otros cuatro familiares asesinados junto a él. Imagen: Majid Asgaripour/WANA/REUTERS

Muchas personas a lo largo del camión y en otros lugares de la ruta de la procesión portaban pancartas, carteles y pancartas que pedían la muerte del presidente estadounidense Donald Trump y del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

Se roció agua nebulizada sobre los asistentes a la procesión para refrescarlos en medio de las altas temperaturas.

La procesión debía atravesar Teherán durante 12 horas antes de llegar a su destino en el aeropuerto internacional de Mehrabad, según el general Hasan Hasanzadeh del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), que supervisa el evento.

El período oficial de luto por Jamenei comenzó el sábado y finalizará el jueves con el entierro de Jamenei en el santuario del Imam Reza en Mashhad, su lugar de nacimiento.

La imagen de Ali Jamenei se ve aquí en la Plaza de la Revolución Islámica en Teherán Imagen: Altaf Qadri/AP Photo/Picture Alliance

El nuevo líder supremo Mojtaba Jamenei destaca por su ausencia

El hijo de Ali Jamenei, el ayatolá Mojtaba Jamenei, que fue designado para suceder a su padre como líder supremo, hasta el momento no ha aparecido en ninguna de las ceremonias fúnebres.

Se cree que está escondido después de haber sido gravemente herido en el ataque aéreo que mató a su padre.

Israel ha amenazado con matarlo, como lo ha hecho con varias figuras destacadas iraníes en el pasado.

Otros tres hijos de Ali Jamenei hicieron una rara aparición pública en el funeral del domingo.

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra parecen estar en suspenso hasta que finalicen los funerales de Ali Jamenei.

Hasta ahora, las negociaciones se han centrado en cuestiones como la reapertura del Estrecho de Ormuz, una ruta vital de transporte de petróleo y gas prácticamente cerrada por Irán durante el conflicto, y el programa nuclear de Teherán, que según Estados Unidos apunta a desarrollar armas nucleares, algo que Irán niega.

Editado por: Kieran Burke

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