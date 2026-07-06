Klarna busca carta bancaria en EE. UU. en el último impulso más allá de comprar ahora, pagar después.

El CEO y cofundador de la empresa fintech sueca Klarna, Sebastian Siemiatkowski, dio una entrevista a CNBC durante la oferta pública inicial de la compañía en la Bolsa de Nueva York en Nueva York, el 10 de septiembre de 2025.

Klarna, la empresa fintech sueca más conocida por sus ofertas de compra ahora y paga después, dijo el lunes que presentó solicitud a los reguladores federales y estatales para establecer una filial bancaria en Estados Unidos.

La empresa mencionó que, de ser aprobada, Klarna Bank USA sería una institución respaldada por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) con sede en Utah. El banco propuesto estaría liderado por Gary Harding, ex CEO de Milestone Bank y Prime Alliance Bank, según Klarna.

“Nosotros hemos visto de primera mano el deseo de un enfoque más equitativo y transparente en los Estados Unidos, y nuestra propia licencia bancaria es el siguiente paso natural,” dijo Sebastian Siemiatkowski, co-fundador y CEO de Klarna.

El movimiento proporcionará “a los clientes herramientas para pedir prestado de manera responsable y construir confianza financiera, al tiempo que brindará mayor competencia, innovación y opciones” en el mercado, dijo.

La solicitud de Klarna es la señal más reciente de que las empresas fintech, que generalmente se asocian con bancos estadounidenses para ofrecer servicios, ahora ven poseer sus propias concesiones como una ventaja clave. En abril, el proveedor fintech Mercury dijo que había obtenido aprobación condicional para establecer su propio banco, uniéndose a una ola de empresas fintech y cripto que buscan ingresar al sistema bancario tradicional.

Klarna mencionó que su concesión, de ser aprobada, le permitiría llevar sus operaciones bancarias internamente y fortalecer la confiabilidad en pagos, créditos y servicios para comerciantes.

La solicitud marca el último paso de Klarna para convertirse en un banco de consumo más amplio en lugar de solo ser un proveedor de compra ahora y paga después. El mes pasado, Klarna presentó cuentas de ahorro de alto rendimiento a los clientes en Estados Unidos, aunque su socio WebBank posee esas cuentas.

Al poseer un banco, las empresas fintech pueden financiar préstamos con los depósitos de sus propios clientes en lugar de financiamiento mayorista más costoso, ofrecer directamente cuentas corrientes y tarjetas de crédito y depender menos de socios bancarios externos.

Klarna, que salió a bolsa en septiembre pasado, está cotizando a aproximadamente la mitad de su precio de oferta pública inicial de $40.