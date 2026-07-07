Zelensky presionará a la OTAN para que proporcione sistemas de defensa aérea después de intensos ataques rusos

Los objetivos de la campaña han sido de alto perfil.

Una terminal petrolera en San Petersburgo fue atacada con drones antes del principal foro económico de Putin en la ciudad en junio. Luego hubo huelgas en una refinería en la propia Moscú, lo que generó vídeos de explosiones que se volvieron virales.

Ahora hay un ataque confirmado a una refinería de petróleo en Omsk, Siberia, a 2.500 kilómetros de la frontera con Ucrania. El dron debe haber volado sin ser detectado durante muchas horas, lo que demuestra cuán sobrecargadas están en realidad las propias defensas aéreas de Rusia.

Los esfuerzos de “influencia” de Ucrania también incluyen Crimea, la península que Putin tomó en 2014 y que es profundamente importante para él personalmente.

Los drones ucranianos atacan casi a diario la logística militar, las refinerías de petróleo y las centrales eléctricas, provocando cortes de energía, escasez de combustible y alimentos y un estado de emergencia oficial.

Un residente local dijo a la BBC que la situación era “catastrófica”, que recordaba la turbulenta década de 1990 después del colapso de la URSS.

Una de las grandes afirmaciones de Putin es que “salvó” al país de aquel caos, levantando a Rusia “de rodillas”.

Ahora su guerra total está trayendo peligro incluso a Moscú en forma de ataques con drones y un racionamiento generalizado de combustible.

Así que Zelensky le dirá a la OTAN, y tratará de persuadir a Trump, de que Ucrania ha cambiado el rumbo de esta guerra y que su campaña de presión puede, con ayuda, obligar a Rusia a entablar negociaciones adecuadas para la paz.

Trump ha parecido impresionado por Ucrania últimamente, aunque habló con Putin durante 90 minutos por teléfono esta semana, dándole al líder ruso la oportunidad de contar primero su historia de guerra.

Por encima de todo, Kiev quiere poner fin rápidamente a esta guerra, mediante “la fuerza o la diplomacia”, antes de que llegue otro invierno agotador.

Pero para tener alguna posibilidad de lograrlo, argumentará Zelensky, Ucrania necesita más misiles interceptores para proteger sus ciudades y a sus civiles.