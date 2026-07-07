Copa del Mundo: ¿Qué puede aprender Escocia de Noruega, cuartofinalista?

Al hacer comparaciones con Noruega, no se puede subestimar cómo el escandaloso Haaland las eleva bastante. Sin él, ¿quién sabe dónde estarían?

Sin embargo, esta no es la primera vez que surge la comparación con nuestros amigos escandinavos. También lo ha sido en el fútbol nacional.

Hace unos meses todo el mundo hablaba del cuento de hadas Bodo/Glimt en la Liga de Campeones.

Su meteórico ascenso en las últimas dos temporadas, desde convertirse en el primer equipo noruego en llegar a las semifinales de una competición europea importante cuando se enfrentó al eventual ganador Tottenham Hotspur en la Europa League hasta llegar a los octavos de final en su debut en la principal competición de clubes del continente la temporada pasada, llamó la atención de casi todos.

Sin embargo, esta no ha sido una historia de dos mandatos. Bodo/Glimt empezó de nuevo en 2016 desde cero tras descender de la máxima categoría. Ahora están cosechando los frutos.

El club del Círculo Polar Ártico es ahora, comprensiblemente, el modelo para muchos en Europa, pero también está aportando su granito de arena a la selección nacional, y lo ha sido desde hace algún tiempo, y uno de sus objetivos es el cambio radical de enfoque, el desarrollo del talento local.

Sólo cuatro jugadores de la selección nacional juegan en la liga nacional de Noruega, y tres de ellos están inscritos en el Glimt, apodado Superlaget (El Súper Equipo).

Veinticinco de los 26 jugadores salieron adelante en sus propias costas, siendo el centrocampista del Rangers Thelo Aasgaard el outsider que aprendió en el sistema del Liverpool. Sólo él y Haaland no nacieron en Noruega.

Clarke nombró a ocho jugadores de la Premiership escocesa, mientras que 10 de sus hombres estuvieron en clubes de la Premier League y la Serie A la temporada pasada.

Siete no pasaron ninguno de sus días de juventud en Escocia.

Tras la dimisión de Clarke, es comprensible que muchos aficionados esperen un cambio en la selección nacional, dentro y fuera del parque.

Sin embargo, ejemplos como el de Noruega, de altos vuelos y que acaparan los titulares, plantean la pregunta de si se requiere un cambio aún mayor.