Un petrolero chocó en el Estrecho de Ormuz, dice el Reino Unido

Un petrolero fue alcanzado en el Estrecho de Ormuz por un “proyectil desconocido”, dijo el martes por la mañana el Servicio de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO).

El barco fue alcanzado “en el lado de babor, provocando un incendio, mientras viajaba hacia el sur”, dijo UKMTO. El incidente ocurrió al este de Limah, Omán.

El petrolero fue atacado después de ignorar las advertencias, informó la televisión estatal iraní sin reivindicar directamente el asalto.

El medio estadounidense Axios, citando a un funcionario estadounidense, informó que la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) llevó a cabo ataques contra dos barcos comerciales que transitaban por el Estrecho de Ormuz.

No se registraron víctimas ni impacto ambiental, pero los dos barcos sufrieron daños importantes, según el informe de Axios.

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Las hostilidades en el Estrecho de Ormuz continúan a pesar del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

El incidente se produjo a pesar del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y de las negociaciones para llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra entre ambos países.

El Estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más importantes del mundo y crucial para los mercados energéticos mundiales.

Como parte de las negociaciones entre los dos países, Estados Unidos intentó que Irán volviera a la situación anterior a la guerra, permitiendo que los barcos pasaran libremente por el Estrecho, lo que Teherán rechazó.

En cambio, Irán ha amenazado con tomar medidas contra los barcos que utilicen rutas fuera de un corredor autorizado a lo largo de su costa. Irán también ha declarado que quiere establecer un sistema de tarifas para que los buques utilicen el Estrecho, a lo que Estados Unidos se opone.

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