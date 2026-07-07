La racha masculina de Estados Unidos en la Copa del Mundo termina con una derrota por 4-1 en octavos de final ante Bélgica

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Alex Grimm/Getty Images

SEATTLE – Se suponía que esta vez sería diferente.

La selección nacional masculina de Estados Unidos llegó a esta Copa Mundial de la FIFA con una alineación llena de jugadores con roles clave en las principales ligas de Europa. Tenían un entrenador de renombre: Mauricio Pochettino, famoso por Tottenham, PSG y Chelsea, y tenían la ventaja de jugar en casa, con todos los partidos en suelo estadounidense por primera vez en tres décadas.

Durante semanas, el revuelo parecía que podría ser real: las tres victorias del equipo sobre Paraguay, Australia y Bosnia-Herzegovina fueron la mayor cantidad jamás lograda por un equipo masculino estadounidense en una Copa Mundial. Una nueva generación de aficionados estadounidenses llenó los estadios por decenas de miles y sintonizaron la televisión por decenas de millones.

Pero al final, la salida de los estadounidenses fue la misma de siempre: eliminados una vez más en octavos de final a manos de un equipo europeo, esta vez Bélgica, por un marcador de 4-1.

Desde el momento en que pisaron el campo de Seattle, Estados Unidos fue superado por su oponente, Bélgica, número 9 del ranking. Los belgas aprovecharon innumerables pérdidas de balón y fallos defensivos y sólo necesitaron nueve minutos para tomar una ventaja de 1-0.

Luego, una vez que los estadounidenses empataron con un tiro libre del mediocampista Malik Tillman, Bélgica volvió a anotar en apenas un minuto de juego. El delantero belga Charles De Ketelaere marcó los dos goles de su equipo en la primera parte.

Después del medio tiempo, llegó un vergonzoso clavo en el ataúd que silenció para siempre a la multitud llena de Seattle: un pase de Hans Vanaken en el minuto 57 después de que un desliz del portero Matt Freese fuera del área penal dejara la portería desprotegida. Luego, el delantero belga Romelu Lukaku agregó un gol en el tiempo de descuento para sellar el marcador final en 4-1.

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Lucas Hales/Getty Images

“Hoy no mostramos nuestra verdadera calidad”, dijo Pochettino después del partido. “Simplemente duele ser eliminado”.

“Apesta”, dijo el centrocampista estadounidense Tyler Adams. “Esta noche no fue una buena actuación en general. No es lo que buscamos lograr. Hay [were] Hay muchas cosas que podríamos haber hecho mejor”.

Estados Unidos había entrado al partido del lunes bajo una nube de controversia en torno a su delantero Folarin Balogun, a quien se le mostró una tarjeta roja en el partido de dieciseisavos de final de la semana pasada contra Bosnia-Herzegovina. Se impuso una suspensión automática de un partido para dejar fuera a Balogun, el máximo goleador de los estadounidenses en la Copa del Mundo, para el partido del lunes.

Luego, el día antes del partido, un panel disciplinario de la FIFA tomó la medida muy inusual de retrasar un año la suspensión de Balogun para permitirle participar. Luego, surgió la noticia de que el presidente Trump había llamado personalmente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para animarlo a revisar la tarjeta roja.

La Real Asociación Belga de Fútbol dijo que protestaría por la inclusión de Balogun en la alineación. Pero incluso con toda su fuerza, Estados Unidos nunca fue un verdadero contendiente en el partido del lunes.

El defensor estadounidense y capitán del equipo, Tim Ream, dijo que la controversia que rodea al equipo no tuvo impacto. “Estábamos completamente concentrados en nosotros como grupo y como equipo y completamente enfocados en el juego y sin preocuparnos realmente por lo que se decía o debatía en el mundo exterior”.

Bélgica avanzará a cuartos de final por tercera vez en los últimos cuatro Mundiales, donde se enfrentará a España el viernes en Los Ángeles.

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Carl Recine/Getty Images

Russell Lewis de NPR contribuyó con el reportaje.