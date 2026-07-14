El parlamento ucraniano acepta la dimisión del primer ministro Svyrydenko

El parlamento ucraniano aceptó la renuncia de la primera ministra Yulia Svyrydenko el lunes, después de que el presidente Volodymyr Zelenskyy anunciara durante el fin de semana que planeaba reorganizar su gabinete y le pidiera que dimitiera.

“Todos los días de este año exigieron decisiones difíciles y acciones decisivas. Estoy profundamente agradecida por la confianza y el apoyo que recibí. También saben que siempre he creído que los resultados son lo más importante”, dijo Svyrydenko en su discurso de despedida.

Zelenskyy no dijo quién reemplazaría a Svyrydenko, pero el Kyiv Independent informó, citando fuentes anónimas, que podría ser Serhii Koretskyi, director ejecutivo de la mayor compañía nacional de petróleo y gas de Ucrania, Naftogaz.

¿Qué anunció Zelensky?

Zelenskyy escribió en X que había discutido el asunto con Svyrydenko y habían llegado a la conclusión de que “es necesaria una reorganización del Gabinete”.

Agregó que a Svyrydenko se le había ofrecido la oportunidad de liderar “un nuevo e importante área de relaciones con un socio clave”. Los medios ucranianos especularon que podría ser nombrada próxima embajadora de Ucrania en Estados Unidos, pero esto no ha sido confirmado.

Svyrydenko, que anteriormente se desempeñó como ministro de Economía, fue nombrado primer ministro en julio de 2025 a la edad de 39 años después de desempeñar un papel de liderazgo en la consecución de un acuerdo minero entre Ucrania y Estados Unidos, visto como una forma importante de vincular los intereses estadounidenses con la seguridad de Ucrania.

Svyrydenko no fue nombrado hasta julio de 2025 [FILE: June 15, 2026 ] Imagen: Oficina de Prensa Presidencial de Ucrania/AP Photo/Picture Alliance

Más temprano el martes, tras la renuncia, Taras Kachka, viceprimer ministro de Ucrania para la integración europea, dijo que los cambios de gobierno no deberían afectar los planes de integración del país en la Unión Europea.

“Esta es una prioridad incondicional para el gobierno ucraniano para que avancen las negociaciones y también un proceso de reforma”, dijo Kachka en Bruselas, antes de la apertura formal de un segundo capítulo de las negociaciones de adhesión con Ucrania, que cubre las relaciones exteriores.

Editado por: Rana Taha

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