Tailandia investiga posible negligencia en el mortal incendio de un bar en Bangkok

Hasta el martes por la mañana, 27 de las víctimas fallecidas habían sido identificadas, dijeron las autoridades. Más de 70 personas resultan heridas, 24 de ellas de gravedad.

Las investigaciones preliminares sugieren que el incendio fue causado por un cortocircuito en un aire acondicionado, que rápidamente cortó la energía en todo el bar.

Pero varias personas que habían visitado el bar anteriormente lo describieron como un cuarto oscuro incluso en su estado original. Phatsara Khamloet, que lo visitó en mayo, le dijo a BBC Thai que tuvo que navegar por una “ruta sinuosa” para llegar al baño y señaló que las salidas no estaban bien marcadas.

Busakorn Saensuk, un experto en seguridad contra incendios del Instituto de Ingeniería de Tailandia que inspeccionó las secuelas de Rong Beer Na Lat Phrao, dijo que la puerta cerca de los baños estaba cerrada con llave, mientras que las dos puertas de la entrada estaban parcialmente obstruidas por muebles y otros objetos.

Los clientes instintivamente habrían huido del fuego, hacia la parte trasera donde estaban los baños, le dice Busakorn a BBC Thai.

“Pero una vez que llegaron atrás, no pudieron salir.

“Si las señales de emergencia estuvieran encendidas, la gente habría podido ver cómo la puerta estaba cerrada y quizás habrían podido desbloquearla”, afirma.

Busakorn también señaló que el escenario estaba decorado con materiales altamente inflamables, como flores de plástico, mientras que el techo estaba revestido con espuma combustible.

Los supervivientes han descrito que el escenario quedó envuelto en llamas en cuestión de segundos. La banda indie tailandesa Thotsakan, que actuaba cuando se produjo el incendio, perdió a dos miembros en la tragedia.