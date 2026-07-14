Encuentros cerrados: Inglaterra tiene que romper la capacidad de Argentina para evitar tiros a corta distancia

ALa defensa argentina no siempre ha parecido digna de los campeones de la Copa del Mundo este verano. Cabo Verde, Egipto y Jordania han marcado colectivamente cinco goles contra ellos, y sus únicos porteros a cero fueron contra Argelia y Austria.

La facilidad con la que relativamente pequeños han roto la línea defensiva del equipo de Lionel Scaloni debería ofrecer un gran estímulo a Jude Bellingham y Harry Kane. Sin embargo, el proceso defensivo subyacente de Argentina ha sido más fuerte que los resultados. Su promedio de 0,52 goles esperados concedidos cada 90 minutos sólo es superado por España (0,31) entre los 48 equipos.

Como ha tenido los oponentes más débiles según el ranking promedio de la FIFA de los cuatro semifinalistas, Argentina debería haber concedido relativamente pocas oportunidades. Lo que han hecho particularmente bien es restringir en qué parte del campo se han producido esas oportunidades. Sólo Uruguay ha permitido una mayor proporción de tiros desde fuera del área (56%). Colombia está empatada en el segundo lugar con Argentina con un 52%, y Ecuador (45%) en quinto lugar. Esta ha sido una fortaleza sudamericana en esta Copa del Mundo.

Ecuador comparte otra estadística positiva con Argentina: son los únicos equipos que no han concedido un tiro dentro de su área chica. El éxito en este ámbito está, un tanto arbitrario, definido por una línea blanca en el campo. El gol de Deroy Duarte para Cabo Verde contra Argentina llegó desde muy cerca del borde derecho del área chica, mientras que Dan Ndoye anotó para Suiza desde un lugar similar en el lado opuesto en los cuartos de final. Sin embargo, los datos muestran por qué la diferencia es importante. Los tiros desde dentro del área chica se han convertido a una tasa del 27,1% en esta Copa del Mundo, casi el doble del éxito de los intentos de gol realizados desde otras partes del área penal (13,7%).

Gráfico de tiros concedidos por zona para los semifinalistas del Mundial 2026

Inglaterra no ha sido el mejor equipo para intentar marcar desde corta distancia. Sus nueve tiros desde dentro del área chica son menos que los de Canadá (12), Ecuador (11) y Noruega (10), sin mencionar España (14) o Argentina (10). Pero pueden utilizar jugadas a balón parado para poner a prueba a los campeones defensores en mayor medida de lo normal. Argentina ha permitido sólo 0,63 goles esperados en jugadas a balón parado, siendo Cabo Verde el único equipo que ha tenido más de tres saques de esquina en su contra.

emiliano martínez

Inglaterra ha hecho un uso potente de sus jugadas a balón parado, utilizándolas para crear cinco oportunidades a corta distancia. Sus tres disparos al área pequeña de Croacia se produjeron tras saques de esquina, antes de que ocurrieran oportunidades similares contra Ghana y la República Democrática del Congo. Bellingham también anotó dos veces en juego abierto desde menos de seis yardas contra México.

Argentina puede estar preparada para las diferentes amenazas que enfrentará en Atlanta, pero que Inglaterra encuentre lugares de tiro que aún no han permitido podría resultar decisivo.