Copa del Mundo 2026: fin de la increíble era de Didier Deschamps mientras Francia sale con gemidos

Deschamps es una de las tres únicas personas que han ganado la Copa del Mundo como jugador y entrenador, junto con el brasileño Mario Zagallo y el alemán Franz Beckenbauer.

Su longevidad como entrenador también es poco común en la era actual: dirigió la selección nacional durante 14 años.

Ganó 20 de sus 26 partidos de la Copa Mundial como seleccionador de Francia, y solo perdió tres veces, incluida esta derrota ante España en Texas.

Como jugador o entrenador, participó en más de la mitad de los partidos que Francia ganó en Copas del Mundo, y las únicas dos veces que levantó el trofeo.

Hasta ahora, sólo tres equipos habían alcanzado los cuartos de final al menos en cuatro torneos consecutivos.

Perdieron ante Argentina en los penales en la final de 2022, y estuvieron desesperadamente cerca de ser apenas el tercer equipo en retener la Copa del Mundo.

Se podría haber esperado más de este equipo con el máximo goleador del torneo Kylian Mbappé, además del ganador del Balón de Oro Ousmane Dembélé y la estrella en ascenso Michael Olise del Bayern Munich, frente a una defensa y un mediocampo establecidos.

“Había una motivación extra para todos los jugadores en esta Copa del Mundo para darle a Didier el final que quería y merecía”, dijo el ex delantero francés y comentarista de la BBC Olivier Giroud.

“Merecía salir por la puerta grande. No lo consiguió del todo, pero sigue siendo un grande, por lo que ya ha hecho en sus 14 años.

“Su historial habla por él”.

Giroud, que ganó el Mundial de 2018 con Deschamps, añadió: “Creo que es como un segundo padre para algunos jugadores, como un segundo padre.

“Para mí no fue así, pero él me dio muchas veces su confianza y traté de devolvérselo en el campo.

“Esto nos hace muy unidos y porque ganamos ese Mundial, estamos vinculados para siempre.

“Siempre lo llamo entrenador.

“Cuando estás en la selección nacional, no tienes mucho tiempo para trabajar tácticamente y cada entrenador tiene su filosofía.

“Para Didier, lo suyo era más bien ‘ustedes son grandes jugadores, les dejo algo de libertad en el campo’. También dio algunas instrucciones, por supuesto, para mantener el equilibrio, así siempre sabías dónde estaría cada jugador.

“Lo más importante que nos enseñó fue su deseo, su impulso y su ambición de ser los mejores y ganar todos los partidos. Su mentalidad competitiva era muy clara”.