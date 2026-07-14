Jason Newsted sobre el momento en que Metallica tuvo dardos lanzados en el escenario.

Cuando Jason Newsted estaba en Metallica, dice que solo recuerda unas pocas veces en las que la banda detuvo un espectáculo. Uno de ellos fue en Canadá, durante un período en el que los titanes del thrash metal aún estaban construyendo la enorme base de fans que mantienen hoy en día.

Durante una aparición en el podcast Nashville Now de Rolling Stone, el bajista recuerda un concierto específico en el remoto Canadá donde él y el cantante James Hetfield se vieron bajo fuego de dardos.

En esos días, dice Newsted, la banda no siempre llenaba los estadios de hockey al norte de la frontera, y el promotor dividiría el lugar por la mitad con una cortina de goma. Eso empujaba a los fanáticos cerca del escenario, y también junto a la banda en los asientos.

“Los chicos están arriba de ti”, dice Newsted. “Así que estamos tocando, tocando, tocando, de repente ¡un dardo! Miro a James, como ‘¡Amigo!’ La comunicación sin palabras”. Pronto, otro dardo llegó al escenario, no muy lejos de la zapatilla de tenis de Hetfield, y Metallica detuvo el concierto.

“Fue quizás la cuarta vez que alguna vez detuvimos un espectáculo. Cuando veíamos demasiada sangre o que a alguien le sacaban un brazo, detendríamos el espectáculo por un segundo”, dice Newsted, recordando cómo Hetfield recogió el proyectil y gritó: “¡¿Qué demonios?!”.

Los fanáticos de Metallica identificaron rápidamente al culpable, con la ayuda de punteros láser, que eran populares en ese momento. “Los guardias de seguridad y los chicos y quienes tenían los punteros láser en ese momento… los chicos saltaron sobre él y los sheriff lo sacaron. La naturaleza de autoprotección del Ejército, la razón por la que es lo que es, es porque sienten que forman parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Y cuando estás cantando ‘¡Muere, muere!’ con cien mil personas, eso es algo”.

Newsted está actualmente de gira con su Chophouse Band, abriendo una serie de shows en la gira del 25 aniversario de Blackberry Smoke. El cantante principal de la banda de rock sureño, Charlie Starr, se une a Newsted en el Nashville Now de esta semana para hablar sobre cómo se unieron los dos músicos. También comparte una historia de segunda mano de Rich Robinson de los Black Crowes sobre ese cántico “¡Muere! Muere!”, un estribillo en la canción “Creeping Death” de Metallica.

Según Starr, Robinson le dijo que fue uno de los momentos más profundos que había presenciado en un ambiente en vivo. “Él dijo que las dos cosas más poderosas que había visto en toda su experiencia en la carretera fueron el cántico ‘¡Muere!’ y Bob Dylan, solo con la misma cantidad de personas, 400,000, tocando guitarra acústica. Esa pura fuerza de los cuatro de ustedes y el poder de un hombre con una canción”.

Mira la entrevista completa de Newsted y Starr a continuación.