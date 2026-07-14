Brote de ébola mucho mayor que las cifras oficiales, dice la OMS

La Organización Mundial de la Salud dijo el martes que el actual brote del virus del Ébola en África es mucho mayor de lo que sugieren las cifras oficiales. La OMS es la agencia de salud de las Naciones Unidas.

El brote actual se concentra en la República Democrática del Congo, y se han detectado 20 casos confirmados en la vecina Uganda. Hasta ahora, el virus ha infectado a casi 2.000 personas y ha matado a más de 700, según cifras oficiales.

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“La escala del brote es al menos de dos a cuatro veces el número de casos que hemos encontrado”, dijo el director de emergencias de la OMS, Chikwe Ihekweazu, durante una conferencia de prensa en Ginebra. Muchos de los casos no están registrados.

Ihekwazu dijo que la OMS recibió menos de la mitad de los 115 millones de dólares (alrededor de 100 millones de euros) necesarios en los primeros seis meses para combatir el brote actual.

“Este brote requiere recursos que coincidan con la escala de los desafíos que enfrentamos. Y esta no es una carga que la RDC pueda soportar sola”, Ihekweazu.

Ihekweazu acababa de regresar de una visita de una semana a la República Democrática del Congo. El brote se concentra en la provincia de Ituri, en el noreste, y en las provincias vecinas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

El brote en Uganda se concentra en la capital, Kampala. Imagen: Badru Katumba/AFP

El funcionario de la OMS dijo que la propagación del virus en las regiones afectadas “sigue superando los esfuerzos de respuesta de las autoridades nacionales, los socios internacionales, incluida la OMS, y las comunidades más afectadas”.

“Quizás el hallazgo más alarmante es que muchos de los casos recientemente reportados son personas que murieron en sus comunidades, sin siquiera llegar a un centro de salud ni recibir atención”, dijo Ihekweazu.

Dijo que las tasas de supervivencia son más altas para las personas infectadas que van al hospital y la OMS está trabajando para combatir los mitos de que el tratamiento hospitalario para el virus es ineficaz. Los pacientes en el hospital están muy aislados, se les administran líquidos por vía intravenosa (IV) para detener la deshidratación y oxígeno para facilitar la respiración.

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La cepa Bundibugyo del virus del Ébola se descubrió por primera vez en Uganda. No existe cura ni vacuna para el virus, que a menudo es mortal.

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Países de todo el mundo están implementando reglas de viaje para evitar que el virus ingrese a sus fronteras.

Estados Unidos dijo el lunes que los ciudadanos estadounidenses en la República Democrática del Congo no podrían regresar a sus hogares en vuelos comerciales y tendrían que pasar al menos 21 días en un tercer país. A los no ciudadanos que hayan viajado recientemente a la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur no se les permitiría viajar a Estados Unidos en absoluto, informó Reuters, citando a un funcionario de la Casa Blanca.

Editado por: Rana TahaA

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