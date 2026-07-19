Los Marineros esperan a los Gigantes y ganan 4-3 en extras

â€”No hay nada que pueda hacer para mejorarlo. Sólo espera”. Así es Julio Rodríguez explicando por qué su conmoción cerebral fue más difícil para él que las lesiones anteriores.

Julio es un jugador al que le gusta estar en el centro de las cosas, siempre esforzándose, siempre dando al juego todo lo que tiene. Entonces, cuando el tiro errado de Nolan Schanuel lo golpeó en la parte posterior de la cabeza el 2 de julio, no fue sorprendente verlo notar que la pelota rebotó en los jardines, saltar desde su deslizamiento a segunda y correr a tercera para apoderarse de la base extra. Cuando rápidamente se hizo evidente que no estaba bien, hubo que esperar dos semanas. “Eso es lo más difícil porque soy alguien que si llego a la lista de lesionados, sé que haré todo lo que pueda para mejorar”. Pero eso—Sólo espero y tengo paciencia hasta que llegue el momento”.

Esta noche era su primer partido desde que lo sacaron de la lista de lesionados, y fue difícil afrontarlo. El abridor de San Francisco, Logan Webb, ha sido consistentemente uno de los mejores lanzadores de la MLB durante media década. Y vaya si lo demostró en sus primeras seis entradas.

Los bateadores de los Marineros fueron completamente incapaces de lograr nada contra Webb y su enfoque de barrendero y fregadero de cocina. Su primera entrada sería una de las más largas, con 13 lanzamientos, enviando a JP Crawford, Julio y Dominic Canzone al suelo en orden. En cuatro entradas, los Marineros habían conseguido solo un hit, un sencillo del bate de Cole Young. Cuando Julio abrió la siguiente entrada, se ponchó por segunda vez, esta vez en tres lanzamientos. Si quería contribuir, tendría que esperar.

Esta noche le exigió aún más paciencia porque no estaba en el campo. Tratando de ayudarlo a regresar a las cosas, el equipo lo tenía como bateador designado esta noche, y podría hacerlo también mañana, dependiendo de cómo se recupere. “Definitivamente tuve que adaptarme al bateador designado”, dijo, añadiendo que estaba haciendo todo lo posible para mantenerse comprometido con el juego. Pero no debe haber sido fácil ver a los Giants anotar una carrera cuando su reemplazo en el jardín central, Luke Raley, hizo rodar una pelota. Todo lo que Julio podía hacer era mirar. Y espera.

Esa fue una de las tres carreras permitidas por Bryan Woo, quien por lo demás estuvo excelente. Los otros dos vinieron de jonrones: un chirrido en ese pequeño espacio entre el poste de foul del jardín izquierdo y el bullpen de los visitantes y un jonrón más convincente de lo que Woo piensa que, sin embargo, fue un buen lanzamiento. Cada una de esas carreras que se siente un poco fortuita significa que Woo lanzó mejor de lo que sugiere su línea. Sin duda, su éxito se debió en parte a que su plomada funcionó esta noche, lo que a menudo ha marcado la diferencia entre sus buenas y malas salidas esta temporada. Incluso consiguió el ponche número 500 de su carrera en el camino esta noche.

Pero como los Marineros no pudieron lograr nada contra Webb, Woo abandonó el juego con el equipo perdiendo 3-0. Webb empezaba a parecer que podría lanzar un Maddux, pero en el séptimo, de repente pareció que se le escapaba el mando. Golpeó a Randy Arozarena (el método preferido de Randy para llegar a base ya que no tiene que hacer nada) y luego dio boleto a Josh Naylor en cuatro lanzamientos. Con dos en base, Cole Young, dueño del único hit de los Marineros, entró en la caja. Young obtuvo su golpe anterior, siendo atacado exclusivamente en la mitad exterior, por lo que realizó uno de los mejores cambios de Webb en dirección contraria. Así que fue aún más impresionante verlo adaptarse en este turno al bate, cuando Webb comenzó a atacarlo por dentro. Atribuyendo su éxito a tener una mentalidad simple, Young tomó un lanzamiento por dentro y lo giró hacia el lado de tiro para empatar el juego a tres.

Todo el estadio volvió a la vida. De repente se sintió como si los Marineros tuvieran que ganar el juego. Simplemente tendrían que esperar más de lo que les hubiera gustado, ya que la ofensiva no pudo sacar más provecho en las siguientes dos entradas.

El bullpen ciertamente hizo su parte. Gabe Speier estaba apagado, aprovechando su velocidad recientemente aumentada para poner a los Gigantes muy por delante de su control deslizante. Eduard Bazardo permitió un corredor en un hit que probablemente debería haber sido anotado como error. Y Andrés Muñoz logró su actuación más dominante en semanas: un ponche de tres lanzamientos, un rodado fácil de 0-2 y un ponche de tres lanzamientos. En el décimo, José A. Ferrer necesitó un poco más de ayuda de su defensa, pero Colt Emerson hizo una jugada brillante, que requirió la combinación de alcance, rapidez y fuerza en el brazo que yo había olvidado como campocorto.

Al abrir la parte baja de la décima, Colt siguió su gran jugada con un toque perfectamente colocado para mover a Víctor Robles, el Hombre Manfred en la segunda base, a tercera. Ese es el beneficio de estar en el campo y en la alineación. Nunca tendrás que esperar tanto para tener otra oportunidad de contribuir.

Luego, JP Crawford caminó para traer a Julio de regreso al plato. En una noche en la que nunca tocó la primera base, se ponchó dos veces y tuvo que pasar las mitades de las entradas de los Gigantes mirando desde el dugout, finalmente llegó su momento. “Sólo espera y ten paciencia hasta que llegue el momento”. Esta vez, no tomó mucho tiempo, castigando el segundo lanzamiento del turno al bate lo suficientemente profundo hacia el jardín izquierdo para permitir que Robles avanzara a casa a menos de toda velocidad.