Israel despeja el camino para que los cocodrilos detengan las fugas de prisión

La ministra de Protección Ambiental de Israel, Idit Silman, ha dado una nueva clasificación a los cocodrilos en una medida que permitirá que los reptiles sean desplegados para tareas de seguridad, como mantener la seguridad en las prisiones.

Según se informa, el ministro de seguridad nacional de extrema derecha del país, Itamar Ben-Gvir, propuso en diciembre utilizar cocodrilos alrededor de una prisión para detenidos palestinos similar al centro de detención de inmigrantes estadounidense en Florida, apodado “Cocodrilo Alcatraz”.

Ben-Gvir es uno de los miembros más radicales del gobierno israelí. Imagen: Debbie Hill/UPI Foto/IMAGO

Cocodrilos del Nilo reclasificados como activos de seguridad

La nueva clasificación coloca a los cocodrilos en la categoría de “vida silvestre criada en cautiverio” en lugar de animales salvajes, lo que transfiere la supervisión de los animales de la Autoridad de Parques y Naturaleza de Israel a un “organismo de seguridad”.

Uno de esos organismos es el Servicio Penitenciario de Israel, que responde a Ben-Gvir.

Los medios israelíes informaron que Ben-Gvir tiene la intención de utilizar cocodrilos para proteger la prisión de Ketziot en el sur de Israel, que es donde se encuentran muchos militantes de Hamas que fueron capturados después del ataque del grupo contra Israel el 7 de octubre de 2023.

En una publicación de Facebook el jueves, Ben-Gvir escribió: “¿Estás pensando en intentar escapar? Piénsalo de nuevo”. Acompañó la publicación con una imagen de sí mismo generada por IA con un cocodrilo con una correa.

Críticas al uso de cocodrilos.

El Canal 13 de Israel informó que la Autoridad de Parques y Naturaleza de Israel se pronunció en contra de la propuesta de Ben-Gvir cuando presentó la idea por primera vez el año pasado.

La autoridad dijo que los animales salvajes deberían conservarse sólo por motivos educativos y de investigación.

También citó problemas anteriores con cocodrilos criados que escapaban a la naturaleza y representaban riesgos para las vidas humanas.

El Canal 13 también dijo que la idea “fue ridiculizada por varios oficiales” en el Servicio Penitenciario de Israel.

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