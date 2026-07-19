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Brennan Linsley/AP pool/AFP vía Getty Images

Estados Unidos ha estado en guerra durante más de 20 de los últimos 25 años en tres conflictos importantes, todos en la misma región. Primero, Afganistán, luego Irak y ahora Irán.

Los presidentes estadounidenses dijeron que la abrumadora potencia de fuego militar estadounidense decidiría todas estas guerras rápidamente. Bajo el presidente George W. Bush, el ejército estadounidense necesitó solo unas semanas para derrocar a los talibanes en Afganistán en 2001 y al presidente Saddam Hussein en Irak en 2003. Bajo el presidente Trump, la campaña de bombardeos estadounidense, con la ayuda de Israel, mató a muchos de los líderes de Irán el primer día de la guerra y golpeó al país a voluntad.

Sin embargo, una y otra vez, el poder militar puro no se ha traducido en un éxito político claro ni en el tipo de cambio fundamental que Estados Unidos ha buscado. Hoy, los talibanes gobiernan Afganistán. Irak ha logrado cierta estabilidad, pero aún lucha en muchos frentes después de una guerra larga y brutal. El régimen teocrático de Irán sigue vigente y la guerra aún no está resuelta.

¿Por qué a Estados Unidos le resulta tan difícil ganar guerras?

“En general, hacemos un buen trabajo rompiendo cosas y matando gente al inicio de las guerras”, dijo Peter Bergen. Es el autor de un nuevo libro. Todas las guerras de los presidentesque analiza los conflictos estadounidenses durante el último cuarto de siglo. Bergen, analista de seguridad nacional de CNN, dijo que Estados Unidos sigue fallando cuando se trata de poner fin a las guerras.

“Nosotros, Estados Unidos, tendemos a no planificar el día después: la paz que sigue a la guerra”, dijo Bergen.

Una dependencia del poder militar sobre la diplomacia

Al poner énfasis en el poder militar por encima de los acuerdos diplomáticos, Estados Unidos sigue esperando guerras que puedan concluir rápidamente y a un costo relativamente bajo, dijo Paul Salem, analista de Medio Oriente en el Líbano.

“Estados Unidos tiene un apetito imperial, pero lo aborda como un turista”, dijo Salem, que trabaja en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un grupo de expertos de Washington. Dijo que esta contradicción definió los conflictos en Irak y Afganistán y un escenario similar se está desarrollando en Irán.

“Su historia reciente no es una de estabilidad e instituciones profundas a las que simplemente puedes entrar y cambiar a alguien en la cima y todo funciona”, dijo Salem.

Bergen ofrece una evaluación similar. Dijo que Estados Unidos ha estado actuando como un imperio sin querer serlo.

“Los imperios normalmente exigen que las personas aprendan idiomas, permanezcan allí por mucho tiempo, no sólo en viajes cortos”, dijo Bergen. “No hacemos el tipo de cosas que serían necesarias para conservar territorios durante mucho tiempo. Somos muy reacios a hacerlo”.

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Stephen Jaffe/AFP vía Getty Images

Trump revierte una promesa de campaña

Trump prometió mantener a Estados Unidos fuera de “guerras eternas”. Sin embargo, al atacar a Irán, se enfrenta al rival estadounidense más grande y poderoso de la región. Y el presidente está tratando de hacerlo sin tropas terrestres, lo que ha limitado las bajas estadounidenses en comparación con guerras anteriores.

Douglas Lute, un teniente general retirado del ejército, critica la guerra de Irán y no apoya el uso de tropas terrestres. Pero dijo que es importante reconocer que sin ellos, Estados Unidos necesita reducir sus objetivos.

“Cuando lanzamos sólo una campaña de bombardeos pero mantenemos objetivos maximalistas, como un cambio de régimen, no hay perspectivas de éxito a menos que se tenga suerte. Y tener suerte no es el lugar para iniciar una campaña militar”, dijo Lute.

En varias ocasiones, Trump ha pedido eliminar el programa nuclear de Irán, derrocar al gobierno y destruir su fuerza aérea, su marina y su programa de misiles. Lute ve paralelos con guerras anteriores, cuando sirvió como el llamado “zar de la guerra”, coordinando esfuerzos tanto en Irak como en Afganistán bajo los presidentes Bush y Obama.

“Hemos tenido repetidas desconexiones entre fines, formas y medios. No hemos comprendido lo suficiente en qué nos estábamos metiendo”, dijo Lute, quien también se desempeñó como embajador de Estados Unidos ante la OTAN.

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Elke Scholiers/Getty Images Europa

El desafío de la guerra asimétrica

A pesar de toda su fuerza, el poder militar estadounidense tiene sus límites, y los grupos que luchan en su territorio han encontrado formas de obstaculizar al ejército estadounidense, incluso si no pueden igualar su potencia de fuego.

En Afganistán e Irak, los militantes recurrieron a explosivos colocados en las carreteras y a terroristas suicidas para mantener desequilibradas a las fuerzas estadounidenses. En Irán, el ejército ha recurrido a drones de bajo costo y ha cerrado efectivamente el Estrecho de Ormuz a pesar de que Estados Unidos ha diezmado la marina tradicional de Irán.

“Aquellos deslumbrados por la magia tecnológica de un F-35 o la capacidad de Estados Unidos, Israel y algunos otros para llevar a cabo complicadas operaciones con armas combinadas no han reconocido que la guerra ha ido cambiando lentamente a favor de los defensores locales, incluso cuando se enfrentan a enemigos aparentemente superiores”, escribió recientemente el profesor de Harvard Stephen Walt en Extranjero Política.

““Estados Unidos tenía el mando del aire, la capacidad de inspeccionar complejos espacios de batalla en tiempo real y una abrumadora superioridad en potencia de fuego tanto en Irak como en Afganistán”, añadió.

Estados Unidos a menudo creyó que eventualmente podría derrotar a estos enemigos más débiles y se ha mostrado reacio a recurrir a la diplomacia, según Salem.

“Los consejos del Departamento de Estado fueron ignorados por ser demasiado débiles y débiles”, dijo Salem. “Lo hemos vuelto a ver en este [Iran] guerra. Apenas hay aportaciones o consejos del Departamento de Estado”.

La guerra de Medio Oriente que salió bien

Estos analistas dijeron que hay una guerra en Medio Oriente que ofrece lecciones valiosas: la primera guerra de Estados Unidos contra Irak en 1991. El objetivo se limitaba a expulsar a las tropas iraquíes que se habían apoderado de Kuwait.

El presidente George HW Bush obtuvo apoyo en las Naciones Unidas y formó una gran fuerza internacional antes de lanzar la guerra.

“Cuento esa guerra como la última vez que realmente tuvimos objetivos realistas”, dijo Douglas Lute.

En ese momento, era mayor del ejército en una unidad de caballería. Estados Unidos bombardeó a las fuerzas iraquíes durante cinco semanas y luego desencadenó una rápida y decisiva campaña terrestre que duró sólo cuatro días antes de que las tropas iraquíes huyeran de Kuwait.

“Es cierto que teníamos objetivos limitados: liberar Kuwait”, afirmó Lute. “No se trataba de atacar Bagdad, ni de derrocar a Saddam [Hussein]no para reemplazar al gobierno iraquí”.

Trump busca poner fin a la guerra con Irán. Sin embargo, Paul Salem cree que, independientemente de cómo concluya este conflicto, no será la última palabra. Estados Unidos, dijo, es capaz de atacar a Irán cuando lo desee.

Si bien Irán será vulnerable, “puede infligir un costo a la economía global e, indirectamente, al presidente de Estados Unidos. Creo que habrá guerras y confrontaciones futuras”, dijo Salem.

Y todavía no está claro cómo terminará el actual.