GOLF SOLIDARIO – Goxa Leku se moviliza en los greens de Nivelle

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Les vacances sont belles et bien commencÃ©es et les Landes vous offrent leurs plages de sable fin, leurs forÃªts de pins et leurs lacs paisibles. Mais au-delÃ des paysages, le territoire rÃ©serve une autre forme de dÃ©paysement, plus gourmande celle-ci. Ici, les traditions se dÃ©gustent autant qu'elles se contemplent, et les pÃ¢tisseries locales deviennent des escales incontournables pour qui veut goÃ»ter le terroir landais.

Car dans ce coin du Sud-Ouest, la culture passe aussi par la table. Entre marchÃ©s de village, fÃªtes locales et boulangeries artisanales, les spÃ©cialitÃ©s sucrÃ©es racontent une histoire ancienne, faÃ§onnÃ©e par les gestes patients et les recettes transmises. Et parmi ces douceurs, deux stars tirent leur Ã©pingle du jeu, ou plutÃ´t leur pÃ¢te du four : la tourtiÃ¨re et le pastis landais.

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Pastis landais : pas d'anis, mais beaucoup d'amour

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Qu'on se le dise d'emblÃ©e, histoire d'Ã©viter tout malentendu de comptoir : le pastis landais n'a rien Ã voir avec son homonyme marseillais. Ici, pas de verre d'anis allongÃ© d'eau fraÃ®che, mais une brioche gÃ©nÃ©reuse qui se savoure Ã petites bouchÃ©es. Une confusion amusante qui fait souvent sourire les visiteurs, avant de les sÃ©duire dÃ¨s la premiÃ¨re dÃ©gustation.

Le mot â€œpastisâ€, en gascon, signifie simplement â€œgÃ¢teauâ€ ou â€œpÃ¢teâ€. Une simplicitÃ© qui contraste avec la richesse de cette spÃ©cialitÃ©. Apparue entre le XVIIe et le XIXe siÃ¨cle, cette brioche Ã©tait autrefois rÃ©servÃ©e aux grandes occasions. Mariages, communions, fÃªtes de village,Â chaque Ã©vÃ©nement Ã©tait prÃ©texte Ã sortir la farine, le beurre et le levain pour prÃ©parer cette douceur emblÃ©matique.

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Sa forme tronconique, sa croÃ»te parsemÃ©e de sucre concassÃ© et sa mie dense et parfumÃ©e en font un gÃ¢teau reconnaissable entre mille. Mais son vÃ©ritable secret rÃ©side dans le temps. Celui de la levÃ©e, longue et patiente, et celui de la cuisson, douce et lente, autrefois rÃ©alisÃ©e dans la chaleur rÃ©siduelle du four Ã pain. Rhum, vanille, fleur d'oranger ou anis viennent parfois parfumer la pÃ¢te, ajoutant une touche personnelle Ã chaque recette.

Aujourd'hui encore, le pastis landais reste un symbole fort du territoire. Ã€ tel point qu'une confrÃ©rie veille Ã perpÃ©tuer sa tradition. DÃ©gustÃ© au petit-dÃ©jeuner, Ã l'heure du thÃ© ou en fin de repas, il incarne une certaine idÃ©e du partage, simple et sincÃ¨re.

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La tourtiÃ¨re : une dentelle croustillante venue du passÃ©

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Face Ã cette brioche moelleuse, la tourtiÃ¨re joue une tout autre partition. Plus fine, plus croustillante, elle Ã©voque presque une Å“uvre d'orfÃ¨vre. Ses multiples couches de pÃ¢te, Ã©tirÃ©es avec minutie, composent une structure dÃ©licate que l'on compare volontiers Ã un â€œvoile de mariÃ©eâ€.

Cette pÃ¢tisserie, dont les origines remontent Ã l'AntiquitÃ© sous le nom de â€œcrustataâ€, traverse les siÃ¨cles sans prendre une ride. Dans les Landes, elle s'est imposÃ©e comme un dessert incontournable, souvent prÃ©parÃ© lors des grandes occasions familiales. Sa rÃ©alisation, longue et exigeante, en fait une spÃ©cialitÃ© Ã part, oÃ¹ chaque geste compte.

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Entre ses feuilles de pÃ¢te beurrÃ©e et sucrÃ©e viennent se glisser des pommes finement tranchÃ©es, parfois accompagnÃ©es de pruneaux. Le tout est dÃ©licatement parfumÃ© Ã l'Armagnac, signature locale qui apporte profondeur et caractÃ¨re. Ã€ la sortie du four, la tourtiÃ¨re dÃ©voile une texture unique, Ã la fois croustillante et fondante.

Si la recette traditionnelle demandait autrefois des heures de travail, elle s'est adaptÃ©e au fil du temps, sans jamais perdre son essence. Aujourd'hui encore, elle reste un incontournable des tables landaises, souvent dÃ©gustÃ©e avec un vin doux du pays, comme un Pacherenc-du-Vic-Bilh, pour un accord tout en finesse.

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Quand le terroir devient gourmandise

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Dans les Landes, ces pÃ¢tisseries ne sont pas de simples desserts. Elles sont le reflet d'un territoire, d'une histoire et d'un savoir-faire. Chaque tourtiÃ¨re, chaque pastis raconte une transmission, un hÃ©ritage culinaire qui se perpÃ©tue de gÃ©nÃ©ration en gÃ©nÃ©ration.

On les retrouve au dÃ©tour d'une boulangerie, sur un marchÃ© ou lors d'une fÃªte locale. Certaines adresses sont mÃªme devenues des rÃ©fÃ©rences pour les amateurs, perpÃ©tuant les recettes dans le respect des traditions. Mais au-delÃ des lieux, c'est surtout l'esprit qui compte, Ã savoir celui d'une cuisine sincÃ¨re, ancrÃ©e dans le local.

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Explorer les Landes, c'est donc aussi partir Ã la dÃ©couverte de ses saveurs. Entre deux baignades ou une balade en forÃªt, une halte gourmande s'impose comme une Ã©vidence. Car ici, le plaisir se prolonge aussi dans l'assiette. La tourtiÃ¨re et le pastis landais, chacun Ã leur maniÃ¨re, incarnent cette richesse. L'une joue la carte de la finesse et du croustillant, l'autre celle du moelleux et de la gÃ©nÃ©rositÃ©. Ensemble, elles composent un duo gourmand qui rÃ©sume Ã lui seul l'esprit du territoire. SÃ©bastien Soumagnas

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La TourtiÃ¨reÂ : il vous faut savoir que la tourtiÃ¨re se dÃ©guste tiÃ¨de pour en apprÃ©cier toute la texture, entre fondant des pommes et croustillant de la pÃ¢te . Si vous croisez une ferme-auberge ou une pÃ¢tisserie au dÃ©tour d’une route, n’hÃ©sitez pas Ã vous arrÃªter : c’est souvent dans ces endroits que l’on trouve les meilleures surprises.

Les adresses incontournables

Ferme Auberge LacÃ¨re Ã Bahus-Soubiran : Une adresse typique oÃ¹ la tourtiÃ¨re est un vÃ©ritable savoir-faire familial transmis depuis plusieurs gÃ©nÃ©rations. La pÃ¢te y est Ã©tirÃ©e avec soin, et la recette reste un secret jalousement gardÃ© . C'est l'endroit idÃ©al pour un repas traditionnel landais.

PÃ¢tisserie La MarquÃ¨ze : Une maison fondÃ©e en 1985, spÃ©cialiste reconnue des spÃ©cialitÃ©s locales. Leur tourtiÃ¨re est confectionnÃ©e avec une pÃ¢te Ã©tirÃ©e Ã la main, surnommÃ©e “le voile de la mariÃ©e”, et se dÃ©cline en trois versions : pommes, pruneaux, ou poire-chocolat . Un vrai gage de qualitÃ©.

La TourtiÃ¨re Landaise Ã Saint-Sever : Une fabrique artisanale qui perpÃ©tue la tradition du pastis et de la tourtiÃ¨re. Vous pouvez vous y rendre sur place (derriÃ¨re Gamm Vert) pour acheter leurs produits, ou les retrouver directement sur le marchÃ© de Mont-de-Marsan le samedi matin .

La Villa Mirasol Ã Mont-de-Marsan : Pour une expÃ©rience plus gastronomique, cet hÃ´tel 4 Ã©toiles propose une tourtiÃ¨re aux pommes parfumÃ©e Ã l’Armagnac dans son bistrot. Une belle adresse pour allier le plaisir du dessert Ã un cadre d’exception.

Pour une dÃ©gustation authentique

Pour les puristes, le nec plus ultra reste la tourtiÃ¨re du marchÃ© de Montfort-en-Chalosse. RÃ©putÃ©e pour sa pÃ¢te si fine qu’on la surnomme “le voile de la mariÃ©e”, elle est une vÃ©ritable institution locale . Le PastisÂ : on le trouve dans toutes les bonnes pÃ¢tisseries et les boutiques de producteurs. Il se dÃ©guste Ã tout moment : au petit-dÃ©jeuner, au goÃ»ter ou en dessert accompagnÃ© de crÃ¨me anglaise. Philamande

8 place Aristide-Briand – 40 100 Morcenx-la-Nouvelle Maison Laborde – Le Bon Pastis

5 rue des Arceaux – 40 500 Saint-Sever Au bon Pastis Landais

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Pastis d'AmÃ©lie

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L'Atelier du Moulin

Parking du Moulin – Route de la SabliÃ¨re – 40180 Benesse-les-Dax

06 49 67 33 45 Le pastis de l'Ã©comusÃ©e de MarquÃ¨ze

prendre le petit train – achat au niveau du four Ã pain

D44 – 40630 Sabres

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AprÃ¨s l'impressionnante FoulÃ©e du Festayre dÃ©ferlant de la cÃ´te des Basques de Biarritz jusqu'au cÅ“ur de Bayonne, puis la remise des clÃ©s devant la Mairie, la ville a fait le plein pour ses retrouvailles qui permettent de tout oublier.Â

Ce jeudi, c'est la journÃ©e des enfantsÂ ; vendredi, les traditions et les seniors seront Ã l'honneur.

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Programme du jeudi 16 juilletÂ : JournÃ©e des enfants

9h-1hÂ : Mouss'Roll, animations, concerts et restauration (portes de

Mousserolles).

9h – Dianas de gaiteros (centre-ville).

10hÂ : Choco Yamboun, dÃ©gustation, avec la peÃ±a Betisoak (10 rue Gosse).

10h-16hÂ : jeu de piste en famille, pour les 4-11 ans (MusÃ©e basque).

10h-12hÂ : dÃ©filÃ© de la cour du Roi LÃ©on avec TipiTapa (de la place Jacques-Portes Ã la Mairie).

10h30-12h15Â : customisation de foulards rouges, ateliers en famille avec l'artiste Andoni Maillart (Didam).

10hÂ : qi gong des FÃªtes (place de la LibertÃ©).

10h30-12hÂ : dÃ©filÃ© de la Tamborrada et des petits gÃ©ants de Besteak (de l'Ã©glise Saint-AndrÃ© Ã la Mairie).

11hÂ : aubade au Roi LÃ©on.

11h-minuitÂ : estanquet gascon du centenaire de l'AcadÃ©mie gasconne Bayonne Adour, animations musicales et restauration (4 rue du Moulin).

11hÂ : encierro ttiki, avec la ganaderia Ardukari (place Saint-AndrÃ©).

12hÂ : rÃ©veil du Roi LÃ©on (place de la LibertÃ©).

12h-23hÂ : karrikaldi (place Jacques-Portes).

12h-14hÂ : Halles'Apero avec les bandas (carreau des halles).

12h-18hÂ : animations pour les enfants (la Poterne).

12hÂ : chorale Errobi Kanta (quartier Saint-Esprit).

12h-2h30, concerts (place Patxa).

12h30-14hÂ : chÅ“urs basques avec Buhaminak et Haiz Egoa (place de la RÃ©publique).

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17h : dÃ©monstration de pelote Ã main nue, puis de chistera grand gant (fronton du Rail bayonnais).

17h : concert avec les Gaiteros du Roi LÃ©on et la chorale Bestela (collÃ©giale Saint-Esprit).

17h-19h : courses de vaches (place Paul-Bert).

17h30 : concours de lancer d'espadrilles avec Or Konpon (porte d'Espagne).

18h-20h30 : Les Musik'Halles (carreau des halles).

18h : chistera (fronton Jean-Dauger).

19h-23h : tournoi de pÃ©tanque (avenue AndrÃ©-Malraux, Hauts-de-Bayonne).

19h30 : zumba du Roi LÃ©on avec Zumbaiona (place de la LibertÃ©).

19h30-23h : masters des FÃªtes, demi-finale main nue (trinquet Jean-Marie-Mailharro).

19h30-2h30 : concerts (place Patxa).

20h-2h30 : musique et karaokÃ©, Txokolatin, Salsa Timbayonne (place de la LibertÃ©)

20h-2h30 : Petit ApÃ©ro musical, Sangria Gratuite, puis DJ Mix SpÃ©cial Feria (place Paul-Bert).

20h30-2h30 : Eneko Artola, puis MixLive (carreau des halles).

22h-2h30 : orchestre Miami (place de la RÃ©publique).

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Programme du vendredi 17 juilletÂ : JournÃ©e des traditions et des seniors

9h30-1h30Â : Mouss'Roll, animations, concerts et restauration (portes de Mousserolles).

9hÂ : Dianas de gaiteros (centre-ville).

9h-14h30Â : Tournoi Festayre Rugby Touch (terrain Christian-Belascain).

10hÂ : Choco Yamboun de la peÃ±a Betisoak (10 rue Gosse)Â ; pilates des FÃªtes (place de la LibertÃ©).

10h-12hÂ : dÃ©filÃ© de la cour du Roi LÃ©on avec TipiTapa (de la place Jacques-Portes Ã la mairie).

10h30-13h30Â : dÃ©filÃ© de la tamborrada avec Erro Bat (dÃ©part porte d'Espagne).

12hÂ : rÃ©veil du Roi LÃ©on (place de la LibertÃ©).

10h-minuitÂ : estanquet gascon du centenaire de l'AcadÃ©mie gasconne Bayonne Adour (4 rue du Moulin).

11h-17hÂ : tournoi de pelote Pala d'or (lycÃ©e RenÃ©-Cassin)Â ; chorale Trapu-Tzar (quartier Saint-Esprit).

12h-14hÂ : Halles'Apero avec les bandas (carreau des halles).

12h-16hÂ : repas des seniors (collÃ¨ge la Salle-Saint-Bernard).

12h-23hÂ : karrikaldi (place Jacques-Portes).

12h-20hÂ : gaiteros et karaokÃ© (place Montaut).

12h-2h30Â : concerts (La Poterne).

12h30Â : chÅ“ur d'hommes Aizkoa (parvis de la mÃ©diathÃ¨que).

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17hÂ : concert avec Larre Alde Trikitilariak et le chÅ“ur Xaramela (synagogue).

17h-19hÂ : courses de vaches (place Paul-Bert).

18h-20h30Â : Musik'Halles (carreau des halles).

18h30-21hÂ : corrida blanche, aux arÃ¨nes.

18h30-21hÂ : zumba suivie d'une partie de grand chistera (fronton Jean-Dauger).

19h-2h30Â : concerts de l'amicale Saint-LÃ©on avec Pong Orchestra, suivi de Kiwi 22 (porte d'Espagne).

19h30Â : zumba du Roi LÃ©on avec l'association Double Dose (place de la LibertÃ©).

20h-2h30Â : musique avec Patxa Mama puis DJ Mix (place Paul-Bert).

20h30-2h30Â : musique avec Julie Rouault, En Tol Sarmiento, Philippe Casi (place de la LibertÃ©).

20h30-2h30Â : musique avec Eneko Artola, puis MixLive (Carreau des Halles).

22hÂ : soirÃ©e cabaret latino de la peÃ±a Txalaparta (rue Jacques-Laffitte).

22h-2h30Â : concert avec All Apologies, puis DJ Yossi (place de la RÃ©publique).

Tous les dÃ©tails sur le site internet des FÃªtes de Bayonne.

Â

PhotosÂ : Mathieu Prat

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Avec plus de 1.200 personnes mobilisÃ©es chaque jour pour permettre de faire la fÃªte en toute sÃ©curitÃ©, et en profitant pleinement, les FÃªtes de Bayonne peuvent se vivre sans rÃ©serve, grÃ¢ce au respect des autres. Encore trois jours de pur plaisirÂ !

Ce samedi, les associations seront Ã l'honneur. Dimanche, clÃ´ture en beautÃ©, avec un petit pincement au cÅ“ur.

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Programme du samedi 18 juilletÂ : JournÃ©e des associations

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9hÂ : Dianas de gaiteros (centre-ville).

9hÂ : Open des FÃªtes de golf (Bassussarry).

9h-1hÂ : Mouss'Roll, animations, concerts et restauration (porte de Mousserolles).

10h-12hÂ : dÃ©filÃ© de la cour du Roi LÃ©on avec Tipitapa (de la place Jacques-Portes Ã la mairie).

10h-12hÂ : finale fÃ©minine, puis finale 1re sÃ©rie homme open bayonnais (fronton du Rail Bayonnais).

10h30Â : rassemblement et dÃ©filÃ©s des tamborradas avec Erro Bat.

11hÂ : dÃ©monstrations d'activitÃ©s aÃ©riennes avec le 1e r RPIMa.

12hÂ : rÃ©veil du Roi LÃ©on puis chorale GÃ©nÃ©ration Seniors (place de la LibertÃ©).

11h-minuitÂ : estanquet gascon du centenaire del'AcadÃ©mie gasconne (4 rue du Moulin).

11hÂ : courses de vaches (place Paul-Bert).

12h-14hÂ : Halles'Apero avec les tamborradas (carreau des halles).

12h-20hÂ : gaiteros et karaokÃ© (place Montaut).

12h-23hÂ : karrikaldi (place Jacques-Portes).

12h-2h30Â : concerts (place Patxa)Â ; repas, animations et concerts (La Poterne).

12h30Â : chÅ“ur Errobi Kanta (parvis de la mÃ©diathÃ¨que).

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15h-22hÂ : tournoi de pÃ©tanque (avenue AndrÃ©-Malraux, Hauts-de-Bayonne).

17hÂ : championnat des FÃªtes du lancer de bÃ©rets, puis partie de grosse pala (fronton Jean-Dauger).

17h-18h30Â : concert avec Herri Etxeko Txistu Banda et la chorale Montanhas e Ribera (Temple protestant).

17h-19hÂ : courses de vaches (place Paul-Bert).

17h-19hÂ : course d'aviron sur l'Adour, avec l'Aviron Bayonnais et la SociÃ©tÃ© Nautique de Bayonne.

18h-20h30Â : Musik'Halles (carreau des halles).

18hÂ : exposition des chars du Corso lumineux (boulevard Alsace-Lorraine, rive droite).

18h30Â : corrida Ã cheval avec LÃ©a Vicens, Andy Cartagena, Guillermo Hermoso de Mendoza (arÃ¨nes).

19hÂ : animations musicales avec l'association Or Konpon (porte d'Espagne).

19h30Â : zumba du Roi LÃ©on avec Bayonne Zumba (place de la LibertÃ©).

20h-2h30Â : musique avec Petit ApÃ©ro musical, orchestre Katxi, puis DJ Mix SpÃ©cial Feria (place Paul-Bert)Â ; Orchestre Edantza (place de la LibertÃ©)Â ; Take The Ska Train (place de la RÃ©publique).

22hÂ : dÃ©filÃ© du Corso lumineux dans la ville (dÃ©part et arrivÃ©e bd Alsace-Lorraine, rive droite).

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Programme du dimanche 19 juilletÂ : clÃ´ture

9h-1h30Â : Mouss'Roll, animations, concerts et restauration (porte de Mousserolles).

9hÂ : Dianas de gaiteros (centre-ville).

10hÂ : Baionako Tamborrada (dÃ©part depuis la peÃ±a Besteak Ã travers les rues de la ville).

10h-13h30Â : finale du Masters des FÃªtes (trinquet Jean-Marie-Mailharro).

10h-11hÂ : yoga des FÃªtes (place de la LibertÃ©).

10h30-12hÂ : messe des familles (collÃ©giale Saint-Esprit).

11hÂ : danse flamenco avec l'Ã©cole de danse Talia (place de la LibertÃ©).

11h-minuitÂ : estanquet gascon du centenaire de l'AcadÃ©mie gasconne (4 rue du Moulin).

11h-1h30Â : concerts (place Patxa).

11h-12h30Â : messe des FÃªtes (cathÃ©drale Sainte-Marie).

11h-12h30Â : messe des bandas (Ã©glise Saint-AndrÃ©).

12hÂ : dÃ©filÃ© officiel des gÃ©ants, des bandas et des groupes traditionnels (dÃ©part place Saint-AndrÃ©).

12h : rÃ©veil du Roi LÃ©on (place de la LibertÃ©).

12h-15hÂ : courses de barques traditionnelles avec Euskal Arrauak Baiona, sur l'Adour.

12h30-13h30Â : chÅ“ur Argileak (place Pasteur).

12h-20hÂ : gaiteros et karaokÃ© (place Montaut).

12h-23hÂ : karrikaldi (place Jacques-Portes).

12h-1h30Â : bertso-pintxo, animations et concerts (La Poterne).

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15hÂ : guinguette pailletÃ©e de la peÃ±a Txalaparta (rue Jacques-Laffitte).

15h-17hÂ : guinguette de LÃ©on avec GÃ©rard Luc (place de la RÃ©publique).

15h30-17h30Â : festival de force basque (place Paul-Bert).

18hÂ : coupe de France de recorte (arÃ¨nes).

18h-22hÂ : exposition des chars du Corso lumineux (boulevard Alsace-Lorraine).

18h-1h30Â : Musik'halles, Balpores, suivi de Mixlive (carreau des halles).

19h-1h30Â : concerts avec The Po-liss Men, Big Daddy Rock Band, suivi de DJ Mix SpÃ©cial FÃ©ria (place Paul-Bert).

19h-23hÂ : soirÃ©e avec l'association Haiz Hegoa (porte d'Espagne).

20h-1h30Â : concert du Big Band CÃ´te basque, suivi de DJ Yossi (place de la RÃ©publique).

22hÂ : passage des chars du Corso lumineux dans la ville (dÃ©part et arrivÃ©e boulevard Alsace-Lorraine, rive droite).

MinuitÂ : cÃ©rÃ©monie de clÃ´ture officielle des FÃªtes de Bayonne, grand feu d'artifice et dÃ©part du Roi LÃ©on.

Tous les dÃ©tails sur le site internet des FÃªtes de Bayonne.

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PhotosÂ : Mathieu Prat

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Lors de cette Ã©dition, il sera rendu hommage Ã deux lÃ©gendes, nÃ©es il y a un siÃ¨cleÂ : Miles Davis et John Coltrane. Le premier sera cÃ©lÃ©brÃ© par Marcus Miller, avec un concert Ã©vÃ¨nement qui fera date, entourÃ© de Bill Evans, Mike Stern et Mino Cinelu (mardi 28 juillet). Le second sera mis Ã l'honneur par James Carter, le mÃªme soir.

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Plusieurs stars sont attendues, Ã commencer par Sting en ouverture dans le cadre de sa tournÃ©e Ston 3.0. Le groupe lÃ©gendaire Kool & The Gang, Ibrahim Malouf et Thomas Dutronc feront le plein.

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Parmi les valeurs sÃ»res du jazzÂ : le pianiste Fred Hersch, l'un des plus grands improvisateurs de sa gÃ©nÃ©rationÂ ; le guitariste Pat MethenyÂ ; l'hÃ©ritier des grands maÃ®tres du piano jazz, Kenny Barron.

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Les femmes auront toute leur place, notamment avecÂ : Diana Krall, rÃ©fÃ©rence absolue du jazz vocal contemporainÂ ; la batteuse et compositrice franÃ§aise Anne PaceoÂ ; la jeune chanteuse amÃ©ricaine Samara Joy.

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Au programme sous le chapiteau

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Lundi 20 juilletÂ : Dea MatronaÂ ; Sting

Mardi 21 juilletÂ : Fred Hersch TrioÂ ; Samara Joy

Mercredi 22 juilletÂ : Ã‰mile Parisien, Yaron Herman, Linda May Han Oh et Prabhu EdouardÂ ; CÃ©cile McLorin Salvant

Jeudi 23 juilletÂ :Â Vincen GarcÃ­aÂ ; Keziah Jones

Vendredi 24 juilletÂ :Â Bill Charlap TrioÂ ; Pat Metheny

Samedi 25 juilletÂ : ImanyÂ ; Selah Sue and the Gallands

Dimanche 26 juilletÂ : Kenny GarrettÂ ; Avishai Cohen Trio

Lundi 27 juilletÂ : Youn Sun NahÂ ; Asaf Avidan

Mardi 28 juilletÂ : James CarterÂ ; Marcus Miller, We Want Miles avec Bill Evans, Mike Stern & Mino Cinelu

Mercredi 29 juilletÂ : Anne Paceo, AtlantisÂ ; Diana Krall

Jeudi 30 juilletÂ : Symmetric, Baptiste Herbin & Nicolas Gardel QuartetÂ ; Ibrahim Maalouf

Vendredi 31 juilletÂ : Kenny BarronÂ ; Temple University Jazz Band

Samedi 1er aoÃ»tÂ : Chris Minh Doky & The NomadsÂ ; Richard Bona

Dimanche 2 aoÃ»tÂ : Erik Truffaz & Antonio LizanaÂ ; Paco De Lucia Legacy

Lundi 3 aoÃ»tÂ : Baptiste TrotignonÂ ; Feu! Chatterton

Mardi 4 aoÃ»tÂ : Brooklyn Funk EssentialsÂ ; Kool and The Gang

Mercredi 5 aoÃ»tÂ : Roberto Fonseca & Vincent SegalÂ ; Thomas Dutronc

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Au programme Ã L'Astrada

Mardi 21 juilletÂ : Dominique Fils-AimÃ©

Mercredi 22 juilletÂ : Daoud

Jeudi 23 juilletÂ : Poets of Forest

Vendredi 24 juilletÂ : Robinson Khoury

Samedi 25 juilletÂ : L'Antidote

Dimanche 26 juilletÂ : Camilla George

Mardi 28 juilletÂ : Louis Sclavis

Mercredi 29 juilletÂ : Daniel Zimmermann

Jeudi 30 juilletÂ : Henri Texier

Vendredi 31 juilletÂ : Louis Matute

Samedi 1er aoÃ»tÂ : Ludivine Issambourg

Dimanche 2 aoÃ»tÂ : Arat Kilo

Festival Bis, concerts gratuits

Paul ChÃ©ron Septet, Asso Sax Big Band, Aurore VoilquÃ© QuintetÂ ; Pierre Tereygeol Quartet, Robin Mansanti Quartet, Cecil L. Recchia QuintetÂ ; Naamloze Trio, Manu Forster Trio, The Blakettes Quartet, OdezaÂ ; Meajam et ClÃ©mence Lagier Quintet, Yves Brouqui QuartetÂ ; Chocho Cannelle, Gustave Reichert Quintet, Jultrane QuintetÂ ; Magic Malik Jazz Association Quintet, Bloom Quintet, SunscapeÂ ; Gabriel Delmas Trio, Steeve Laffont Quartet, Oya Quintet (Hugo Guezbar)Â ; Sunnyside Trio, Mister Tchang Bluz, Explosion Quintet, Goldstandards Quintet, Son Quimbombo Quintetâ€¦

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Informations sur le site internet

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AprÃ¨s l'installation de brumisateurs, ce Â« ciel de rue Â» doit permettre d'abaisser la tempÃ©rature. Il a Ã©tÃ© conÃ§u par Belategui, une entreprise installÃ©e Ã Hendaye. Elle fabrique des voiles d'ombrage permettant de crÃ©er des espaces de confort personnalisÃ©s.

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Une autre sociÃ©tÃ© basque a participÃ© Ã cette rÃ©alisationÂ : Zanzibar Production, spÃ©cialisÃ©e dans l'impression textile. Elle a imprimÃ© puis dÃ©coupÃ© en bandelettes 1.000 m2 de tissu en polyesters recyclÃ©s.

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Pour les cÃ¢bles et le tendage, il a Ã©tÃ© utilisÃ© des cordages de bateaux de course, offrant Ã la fois de la lÃ©gÃ¨retÃ© et une grande rÃ©sistance.

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Former, recruter, crÃ©er du lien : c’est l’ambition de ce nouveau lieu de formation connectÃ© au territoire. Il a vocation Ã rassembler apprenants, entreprises, habitants et partenaires autour d’un objectif commun : favoriser l’accÃ¨s Ã l’emploi et rÃ©pondre aux besoins en compÃ©tences du territoire.

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La session de recrutement de ce mercredi permettra aux futurs apprentis de rencontrer les Ã©quipes pÃ©dagogiques et les entreprises partenaires.

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La CommunautÃ© d'agglomÃ©ration Pau BÃ©arn PyrÃ©nÃ©es et l'Umih BÃ©arn et Soule soutiennent et accompagnent le projet depuis le dÃ©but pour faire de ce CFA, un outil au service de l’emploi, de la formation et des mÃ©tiers de l'hÃ´tellerie-restauration.

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Le restaurant d'application qui sera associÃ© au CFA, accueillera les rÃ©sidents de la structure, les entreprises du quartier ainsi que le grand public, Ã l'heure du dÃ©jeuner ou pour des Ã©vÃ©nements ponctuels.â€¨

Le site compte plus de 50 m2 d'espaces lumineux, une cuisine professionnelle et une grande salle de restauration : tout est rÃ©uni pour accueillir les futures promotions de stagiaires dans les meilleures conditions.

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Informations sur le site internet

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Ã€ Orthez, le milieu de l’Ã©tÃ© possÃ¨de son propre parfum, un mÃ©lange de liesse partagÃ©e, d’accords de bandas qui rÃ©sonnent et de retrouvailles sur le pavÃ©.

Ã€ quelques heures du coup d’envoi officiel de l’Ã©dition 2026, la ville s’habille de rouge et de blanc pour quatre jours de communion intense.

Bien plus qu’un simple enchaÃ®nement de rÃ©jouissances estivales, ce rendez-vous s’affirme comme le miroir d’une identitÃ© bÃ©arnaise farouchement prÃ©servÃ©e, oÃ¹ le passÃ© mÃ©diÃ©val et la culture vivante fusionnent pour donner vie Ã une expÃ©rience profondÃ©ment humaine.

L’Ã¢me des fÃªtes d’Orthez rÃ©side d’abord dans cette capacitÃ© unique Ã rassembler les trajectoires individuelles autour d’une mÃ©moire commune. Le coup d’envoi du jeudi 23 juillet donnera immÃ©diatement le ton avec une premiÃ¨re immersion musicale et associative.

Une fÃªte intergÃ©nÃ©rationnelle Â Â

DÃ¨s le lendemain, le vendredi 24 juillet, la jeunesse prendra possession de la ville avec la trÃ¨s attendue Â« course folle des pitchouns Â» qui s’Ã©lancera Ã 14h30, liant les arÃ¨nes, la piscine et le parc Gascoin dans un grand Ã©clat de rire collectif.

C’est dans ce parc, puis au dÃ©tour des ruelles historiques, que se noue le dialogue entre les gÃ©nÃ©rations. Les anciens y racontent les fÃªtes d’autrefois, tandis que les plus jeunes s’approprient les rituels.

Un peu plus tard en fin d’aprÃ¨s-midi, c’est l’hilarante course de chaises de bureau qui viendra animer le Carrefour des musiques Ã gogo Ã 18h, prouvant que l’esprit des fÃªtes sait ne pas se prendre au sÃ©rieux.

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C’est cette alchimie humaine, faite de jeux partagÃ©s et de musique vivante, qui se prolongera chaque soir au Pati â€” le jardin du musÃ©e Jeanne d’Albret â€” ou encore Ã la guinguette fermiÃ¨re du parc Gascoin.

Ces lieux se transforment au fil des heures en immenses espaces de partage authentique oÃ¹ la proximitÃ© n’est pas un slogan, mais un art de vivre culinaire et culturel.

On ne peut comprendre la ferveur orthÃ©zienne sans tourner le regard vers son joyau de bÃ©ton et de passion : les arÃ¨nes du PesquÃ©.

VÃ©ritable pilier du patrimoine local, ce lieu vibrera tout particuliÃ¨rement lors de la grande journÃ©e du dimanche 26 juillet, point d’orgue taurin du week-end.

Les aficionados s’y retrouveront dÃ¨s 11h pour une novillada piquÃ©e de l’Ã©levage d’El Palmeral, mettant en scÃ¨ne un mano a mano franco-catalan prometteur entre Juan Molas et Mario Vilau.

L’intensitÃ© dramatique montera encore d’un cran Ã 18h avec le grand dÃ©fi ganadero. Les toros redoutÃ©s de Dolores Aguirre et de Raso de Portillo affronteront les trois matadors du jour (Damian CastaÃ±o, Francisco Montero et Cristian PÃ©rez).

Cette culture taurine, prolongÃ©e le lundi par l’incontournable course landaise, s’inscrira dans le prolongement direct de l’histoire du Sud-Ouest.Â

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L’authenticitÃ© plutÃ´t que le folklore de faÃ§ade

Si l’Ã©vÃ©nement sÃ©duit par-delÃ les frontiÃ¨res du dÃ©partement, c’est prÃ©cisÃ©ment parce qu’il refuse de cÃ©der aux sirÃ¨nes du tourisme de masse ou de l’animation standardisÃ©e. Ici, rien ne sonne faux.

Le samedi 25 juillet verra d’ailleurs les places de la ville se muer en de grands concerts Ã ciel ouvert, portÃ©s par des formations locales et des scÃ¨nes rock ou Ã©lectro. En arpentant la citÃ© fÃ©busienne sous les remparts du chÃ¢teau Moncade, le visiteur comprend rapidement que les fÃªtes ne s’observent pas : elles se traversent et se ressentent de l’intÃ©rieur, portÃ©es par la fiertÃ© d’un peuple qui cÃ©lÃ¨bre son histoire tout en regardant vers l’avenir.

Les musiciens des bandas ne jouent pas pour un dÃ©cor, ils portent le tempo de la ville. Les commerÃ§ants locaux et les associations maintiennent des espaces d’accueil sincÃ¨res oÃ¹ l’on cultive la convivialitÃ© sans artifice.

La clÃ© du succÃ¨s durable des fÃªtes d’Orthez tient sans doute dans cette fidÃ©litÃ© Ã ce qu’elles ont toujours Ã©tÃ© : une parenthÃ¨se sacrÃ©e oÃ¹ la fiertÃ© bÃ©arnaise s’exprime dans un Ã©clat de rire collectif, gravant dans les mÃ©moires le souvenir d’un Ã©tÃ© immuable.

Alors que le traditionnel feu d’artifice final viendra illuminer le ciel orthÃ©zien dimanche soir, chacun repartira avec la certitude d’avoir touchÃ© du doigt l’essence mÃªme de la convivialitÃ© du Sud-Ouest.

Â NoÃ©mie Besnard

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El País Vasco y Bearn son los diferencia…”,”summary”:”1.000 ciudades fueron analizadas. Bayona ocupa el primer lugar entre las ciudades grandes, mientras que Pau ocupa la tercera posición. San Juan de Luz, Oloron y Orthez lideran entre las ciudades de tamaño medio.”,”introduction”:”La calidad del aire o del agua, la presencia de espacios verdes, el nivel de ruido, el riesgo de olas de calor, la prevalencia de determinadas enfermedades crónicas, la esperanza de vida o incluso el acceso a la asistencia sanitaria… alrededor de 1.000 municipios franceses, sobre la base de 43 indicadores.”,”image”:{“_id”:”61784ce22959c200314bb5af”,”name”:”PETIT BAYONNE 22.jpg”,”version”:”1784691712185″,”width”:1466,”height”:1018,”credits”:null,”description”:”Dónde vivir con buena salud en Francia y el País Vasco? 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Bayonne est classÃ© en premiÃ¨re position pour les villes de plus de 50.000 habitants. Elle devance Vannes en Bretagne et Pau. Toulouse est Ã la 41e place et Bordeaux Ã la 52e.

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Â«Â Notre palmarÃ¨s fait la part belle aux communes de l'ouest et du sud du pays, et tend Ã valoriser les villes situÃ©es en pÃ©riphÃ©rie des grandes mÃ©tropoles, qui combinent un accÃ¨s aux soins favorable, une densitÃ© du bÃ¢ti et un trafic routier plus modÃ©rÃ©s et une exposition rÃ©duite aux nuisances environnementales Â souligne Le Figaro.

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Les indicateurs mesurÃ©s reflÃ¨tent donc en partie l'attractivitÃ© globale des villes. Rien d'Ã©tonnant, selon Basile Chaix, directeur de recherche Ã l'Inserm et Ã l'Institut Pierre Louis d'Ã©pidÃ©miologie et de santÃ© publique. Le niveau socio-Ã©conomique d'un territoire et son degrÃ© d'urbanitÃ© sont deux dimensions majeures dans les travaux qui Ã©tudient les relations entre environnement rÃ©sidentiel et santÃ© des populations. Elles Â« influencent de nombreux aspects comme l'accÃ¨s aux soins, la pollution ou le bruit Â», prÃ©cise le chercheur.

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On peut illustrer cette logique par un mÃ©canisme que les chercheurs appellent la Â« mobilitÃ© sÃ©lective Â». Par exemple, des populations aisÃ©es, dont l'Ã©tat de santÃ© est statistiquement plus favorable, s'installent dans des villes Ã la recherche d'une pollution moindre, d'espaces verts, de professionnels de santÃ©, mais aussi d'opportunitÃ©s Ã©conomiques ou de loisirs. Une offre (mÃ©dicale, commerÃ§ante, politique) se dÃ©veloppe Ã son tour pour rÃ©pondre Ã cette demande, crÃ©ant un cercle vertueux.

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BayonneÂ : une accumulation de facteurs favorables

La ville basque obtient de bons rÃ©sultats dans les cinq catÃ©gories. S'agissant de la thÃ©matique Â« Exposition aux sources de pollution Â», elle bÃ©nÃ©ficie d'un climat favorable propre aux zones littoralesÂ : les vents frÃ©quents favorisent la dispersion des polluants, tandis que les pluies peuvent contribuer Ã rÃ©duire la concentration des particules les plus grossiÃ¨res ou les poussiÃ¨res.

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Comme d'autres grandes villes, Bayonne n'est pas exempte d'Ã©pisodes de pollution, en particulier liÃ©s au trafic routier, aux activitÃ©s industrialo-portuaires autour de l'estuaire de l'Adour et Ã l'ozone en pÃ©riode estivale. Mais les niveaux de pollution restent infÃ©rieurs Ã la moyenne des grandes villes du classement. Elle n'est pas non plus confrontÃ©e au mÃªme niveau d'Ã©missions industrielles que certains grands ports de rÃ©gions fortement industrialisÃ©es au Nord (Calais, Dunkerque), comme au Sud (Marseille, Fos-sur-Mer).

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RÃ©putÃ©e pour sa qualitÃ© de vie, Bayonne fait partie de ces villes qui attirent naturellement les professionnels de santÃ©. C'est d'ailleurs dans le volet Â« AccÃ¨s aux soins Â» que la commune fait vraiment la diffÃ©rence, Ã©tant trÃ¨s peu concernÃ©e par les dÃ©serts mÃ©dicaux qui affectent d'autres territoires.

Cela ressort dans les indicateurs de densitÃ© de spÃ©cialistes Ã©tudiÃ©sÂ : Bayonne compte environ 14 dermatologues pour 100.000 habitants dans son bassin de vie, soit plus de deux fois plus que la moyenne des grandes villes, plus de trois fois plus d'ophtalmologues, 1,7 fois plus de gynÃ©cologues, cinq fois plus de pneumologuesâ€¦

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17 villes de l’Adour dans le palmarÃ¨s des communes de 10.000 Ã 50.000 habitants

Saint-Jean-de-Luz, Oloron et Orthez raflent les 3 premiÃ¨res places de ce classement. Suivent : Biarritz (12e), Anglet (14e), Auch (15e), Urrugne (16e), Lourdes (38e), Saint-Paul-lÃ¨s-Dax (60e), BillÃ¨re (68e), Dax (95e), Tarnos (98e), Biscarrosse (128e), Saint-Pierre-du-Mont (240e), Lons (273e), Mont-de-Marsan (341e), et Tarbes (397e).

Â

Cinq communes du 64 se hissent dans le top 20, sur les neuf classÃ©es dans le dÃ©partement. Elles combinent souvent un environnement relativement prÃ©servÃ© et une offre de soins structurante. Sur le littoral, des communes comme Saint-Jean-de-Luz, Biarritz ou Anglet bÃ©nÃ©ficient, comme Bayonne, d'un climat venteux et d'une densitÃ© d'Ã©quipements de santÃ© et de services parmi les plus Ã©levÃ©es pour des villes de cette taille.

Â

Plus Ã l'intÃ©rieur, des villes centres comme Oloron-Sainte-Marie ou Orthez jouent un rÃ´le de pivot pour l'accÃ¨s aux soins et aux services pour tout un arriÃ¨re-pays rural : les temps d'accÃ¨s Ã l'hÃ´pital ou aux urgences y restent infÃ©rieurs Ã cinq minutes, tout en Ã©tant moins exposÃ©es aux niveaux de pollution observÃ©s dans les grandes mÃ©tropoles.

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Pour l'Observatoire rÃ©gional de santÃ© de la Nouvelle-Aquitaine, ces bons rÃ©sultats soulignent avant tout l'attractivitÃ© naturelle du territoire et son profil socio-Ã©conomique favorable. Â« Il s'agit en effet du dÃ©terminant principal s'agissant de l'Ã©tat de santÃ© ou de l'accÃ¨s aux soinsÂ Â», souligne Julien Giraud, son directeur, peu surpris que le 64 ressorte positivement. Â«Â Le dÃ©partement prÃ©sente une situation favorable sur bien des critÃ¨resÂ : niveau de vie, scolaritÃ©, taux de pauvretÃ©, insertion professionnelleâ€¦ qui attire des populations plutÃ´t favorisÃ©es. Â»

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Sur la question de l'accÃ¨s aux soins primaires, le dÃ©partement a lancÃ© en 2019 le dispositif Â« PrÃ©sence MÃ©dicale 64 Â», qui propose un accompagnement sur mesure (logement, intÃ©gration familiale, insertion dans une maison de santÃ© ou un rÃ©seau de soins) des nouveaux mÃ©decins gÃ©nÃ©ralistes, pour rendre le territoire attractif et fidÃ©liser les praticiens. En sept ans, il a ainsi accompagnÃ© l'installation de plus de 70 mÃ©decins dans le dÃ©partement, dont environ 63% en zones rurales ou de montagne. RÃ©guliÃ¨rement citÃ© en exemple, il a d'ailleurs inspirÃ© une mission ministÃ©rielle sur la gÃ©nÃ©ralisation des guichets uniques de ce type.

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Bayonne est classÃ© en premiÃ¨re position pour les villes de plus de 50.000 habitants. Elle devance Vannes en Bretagne et Pau. Toulouse est Ã la 41e place et Bordeaux Ã la 52e.

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Â«Â Notre palmarÃ¨s fait la part belle aux communes de l'ouest et du sud du pays, et tend Ã valoriser les villes situÃ©es en pÃ©riphÃ©rie des grandes mÃ©tropoles, qui combinent un accÃ¨s aux soins favorable, une densitÃ© du bÃ¢ti et un trafic routier plus modÃ©rÃ©s et une exposition rÃ©duite aux nuisances environnementales Â souligne Le Figaro.

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Les indicateurs mesurÃ©s reflÃ¨tent donc en partie l'attractivitÃ© globale des villes. Rien d'Ã©tonnant, selon Basile Chaix, directeur de recherche Ã l'Inserm et Ã l'Institut Pierre Louis d'Ã©pidÃ©miologie et de santÃ© publique. Le niveau socio-Ã©conomique d'un territoire et son degrÃ© d'urbanitÃ© sont deux dimensions majeures dans les travaux qui Ã©tudient les relations entre environnement rÃ©sidentiel et santÃ© des populations. Elles Â« influencent de nombreux aspects comme l'accÃ¨s aux soins, la pollution ou le bruit Â», prÃ©cise le chercheur.

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On peut illustrer cette logique par un mÃ©canisme que les chercheurs appellent la Â« mobilitÃ© sÃ©lective Â». Par exemple, des populations aisÃ©es, dont l'Ã©tat de santÃ© est statistiquement plus favorable, s'installent dans des villes Ã la recherche d'une pollution moindre, d'espaces verts, de professionnels de santÃ©, mais aussi d'opportunitÃ©s Ã©conomiques ou de loisirs. Une offre (mÃ©dicale, commerÃ§ante, politique) se dÃ©veloppe Ã son tour pour rÃ©pondre Ã cette demande, crÃ©ant un cercle vertueux.

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BayonneÂ : une accumulation de facteurs favorables

La ville basque obtient de bons rÃ©sultats dans les cinq catÃ©gories. S'agissant de la thÃ©matique Â« Exposition aux sources de pollution Â», elle bÃ©nÃ©ficie d'un climat favorable propre aux zones littoralesÂ : les vents frÃ©quents favorisent la dispersion des polluants, tandis que les pluies peuvent contribuer Ã rÃ©duire la concentration des particules les plus grossiÃ¨res ou les poussiÃ¨res.

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Comme d'autres grandes villes, Bayonne n'est pas exempte d'Ã©pisodes de pollution, en particulier liÃ©s au trafic routier, aux activitÃ©s industrialo-portuaires autour de l'estuaire de l'Adour et Ã l'ozone en pÃ©riode estivale. Mais les niveaux de pollution restent infÃ©rieurs Ã la moyenne des grandes villes du classement. Elle n'est pas non plus confrontÃ©e au mÃªme niveau d'Ã©missions industrielles que certains grands ports de rÃ©gions fortement industrialisÃ©es au Nord (Calais, Dunkerque), comme au Sud (Marseille, Fos-sur-Mer).

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RÃ©putÃ©e pour sa qualitÃ© de vie, Bayonne fait partie de ces villes qui attirent naturellement les professionnels de santÃ©. C'est d'ailleurs dans le volet Â« AccÃ¨s aux soins Â» que la commune fait vraiment la diffÃ©rence, Ã©tant trÃ¨s peu concernÃ©e par les dÃ©serts mÃ©dicaux qui affectent d'autres territoires.

Cela ressort dans les indicateurs de densitÃ© de spÃ©cialistes Ã©tudiÃ©sÂ : Bayonne compte environ 14 dermatologues pour 100.000 habitants dans son bassin de vie, soit plus de deux fois plus que la moyenne des grandes villes, plus de trois fois plus d'ophtalmologues, 1,7 fois plus de gynÃ©cologues, cinq fois plus de pneumologuesâ€¦

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17 villes de l’Adour dans le palmarÃ¨s des communes de 10.000 Ã 50.000 habitants

Saint-Jean-de-Luz, Oloron et Orthez raflent les 3 premiÃ¨res places de ce classement. Suivent : Biarritz (12e), Anglet (14e), Auch (15e), Urrugne (16e), Lourdes (38e), Saint-Paul-lÃ¨s-Dax (60e), BillÃ¨re (68e), Dax (95e), Tarnos (98e), Biscarrosse (128e), Saint-Pierre-du-Mont (240e), Lons (273e), Mont-de-Marsan (341e), et Tarbes (397e).

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Cinq communes du 64 se hissent dans le top 20, sur les neuf classÃ©es dans le dÃ©partement. Elles combinent souvent un environnement relativement prÃ©servÃ© et une offre de soins structurante. Sur le littoral, des communes comme Saint-Jean-de-Luz, Biarritz ou Anglet bÃ©nÃ©ficient, comme Bayonne, d'un climat venteux et d'une densitÃ© d'Ã©quipements de santÃ© et de services parmi les plus Ã©levÃ©es pour des villes de cette taille.

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Plus Ã l'intÃ©rieur, des villes centres comme Oloron-Sainte-Marie ou Orthez jouent un rÃ´le de pivot pour l'accÃ¨s aux soins et aux services pour tout un arriÃ¨re-pays rural : les temps d'accÃ¨s Ã l'hÃ´pital ou aux urgences y restent infÃ©rieurs Ã cinq minutes, tout en Ã©tant moins exposÃ©es aux niveaux de pollution observÃ©s dans les grandes mÃ©tropoles.

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Pour l'Observatoire rÃ©gional de santÃ© de la Nouvelle-Aquitaine, ces bons rÃ©sultats soulignent avant tout l'attractivitÃ© naturelle du territoire et son profil socio-Ã©conomique favorable. Â« Il s'agit en effet du dÃ©terminant principal s'agissant de l'Ã©tat de santÃ© ou de l'accÃ¨s aux soinsÂ Â», souligne Julien Giraud, son directeur, peu surpris que le 64 ressorte positivement. Â«Â Le dÃ©partement prÃ©sente une situation favorable sur bien des critÃ¨resÂ : niveau de vie, scolaritÃ©, taux de pauvretÃ©, insertion professionnelleâ€¦ qui attire des populations plutÃ´t favorisÃ©es. Â»

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Sur la question de l'accÃ¨s aux soins primaires, le dÃ©partement a lancÃ© en 2019 le dispositif Â« PrÃ©sence MÃ©dicale 64 Â», qui propose un accompagnement sur mesure (logement, intÃ©gration familiale, insertion dans une maison de santÃ© ou un rÃ©seau de soins) des nouveaux mÃ©decins gÃ©nÃ©ralistes, pour rendre le territoire attractif et fidÃ©liser les praticiens. En sept ans, il a ainsi accompagnÃ© l'installation de plus de 70 mÃ©decins dans le dÃ©partement, dont environ 63% en zones rurales ou de montagne. RÃ©guliÃ¨rement citÃ© en exemple, il a d'ailleurs inspirÃ© une mission ministÃ©rielle sur la gÃ©nÃ©ralisation des guichets uniques de ce type.

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Bayonne est classÃ© en premiÃ¨re position pour les villes de plus de 50.000 habitants. Elle devance Vannes en Bretagne et Pau. Toulouse est Ã la 41e place et Bordeaux Ã la 52e.

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Â«Â Notre palmarÃ¨s fait la part belle aux communes de l'ouest et du sud du pays, et tend Ã valoriser les villes situÃ©es en pÃ©riphÃ©rie des grandes mÃ©tropoles, qui combinent un accÃ¨s aux soins favorable, une densitÃ© du bÃ¢ti et un trafic routier plus modÃ©rÃ©s et une exposition rÃ©duite aux nuisances environnementales Â souligne Le Figaro.

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Les indicateurs mesurÃ©s reflÃ¨tent donc en partie l'attractivitÃ© globale des villes. Rien d'Ã©tonnant, selon Basile Chaix, directeur de recherche Ã l'Inserm et Ã l'Institut Pierre Louis d'Ã©pidÃ©miologie et de santÃ© publique. Le niveau socio-Ã©conomique d'un territoire et son degrÃ© d'urbanitÃ© sont deux dimensions majeures dans les travaux qui Ã©tudient les relations entre environnement rÃ©sidentiel et santÃ© des populations. Elles Â« influencent de nombreux aspects comme l'accÃ¨s aux soins, la pollution ou le bruit Â», prÃ©cise le chercheur.

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On peut illustrer cette logique par un mÃ©canisme que les chercheurs appellent la Â« mobilitÃ© sÃ©lective Â». Par exemple, des populations aisÃ©es, dont l'Ã©tat de santÃ© est statistiquement plus favorable, s'installent dans des villes Ã la recherche d'une pollution moindre, d'espaces verts, de professionnels de santÃ©, mais aussi d'opportunitÃ©s Ã©conomiques ou de loisirs. Une offre (mÃ©dicale, commerÃ§ante, politique) se dÃ©veloppe Ã son tour pour rÃ©pondre Ã cette demande, crÃ©ant un cercle vertueux.

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BayonneÂ : une accumulation de facteurs favorables

La ville basque obtient de bons rÃ©sultats dans les cinq catÃ©gories. S'agissant de la thÃ©matique Â« Exposition aux sources de pollution Â», elle bÃ©nÃ©ficie d'un climat favorable propre aux zones littoralesÂ : les vents frÃ©quents favorisent la dispersion des polluants, tandis que les pluies peuvent contribuer Ã rÃ©duire la concentration des particules les plus grossiÃ¨res ou les poussiÃ¨res.

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Comme d'autres grandes villes, Bayonne n'est pas exempte d'Ã©pisodes de pollution, en particulier liÃ©s au trafic routier, aux activitÃ©s industrialo-portuaires autour de l'estuaire de l'Adour et Ã l'ozone en pÃ©riode estivale. Mais les niveaux de pollution restent infÃ©rieurs Ã la moyenne des grandes villes du classement. Elle n'est pas non plus confrontÃ©e au mÃªme niveau d'Ã©missions industrielles que certains grands ports de rÃ©gions fortement industrialisÃ©es au Nord (Calais, Dunkerque), comme au Sud (Marseille, Fos-sur-Mer).

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RÃ©putÃ©e pour sa qualitÃ© de vie, Bayonne fait partie de ces villes qui attirent naturellement les professionnels de santÃ©. C'est d'ailleurs dans le volet Â« AccÃ¨s aux soins Â» que la commune fait vraiment la diffÃ©rence, Ã©tant trÃ¨s peu concernÃ©e par les dÃ©serts mÃ©dicaux qui affectent d'autres territoires.

Cela ressort dans les indicateurs de densitÃ© de spÃ©cialistes Ã©tudiÃ©sÂ : Bayonne compte environ 14 dermatologues pour 100.000 habitants dans son bassin de vie, soit plus de deux fois plus que la moyenne des grandes villes, plus de trois fois plus d'ophtalmologues, 1,7 fois plus de gynÃ©cologues, cinq fois plus de pneumologuesâ€¦

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17 villes de l’Adour dans le palmarÃ¨s des communes de 10.000 Ã 50.000 habitants

Saint-Jean-de-Luz, Oloron et Orthez raflent les 3 premiÃ¨res places de ce classement. Suivent : Biarritz (12e), Anglet (14e), Auch (15e), Urrugne (16e), Lourdes (38e), Saint-Paul-lÃ¨s-Dax (60e), BillÃ¨re (68e), Dax (95e), Tarnos (98e), Biscarrosse (128e), Saint-Pierre-du-Mont (240e), Lons (273e), Mont-de-Marsan (341e), et Tarbes (397e).

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Cinq communes du 64 se hissent dans le top 20, sur les neuf classÃ©es dans le dÃ©partement. Elles combinent souvent un environnement relativement prÃ©servÃ© et une offre de soins structurante. Sur le littoral, des communes comme Saint-Jean-de-Luz, Biarritz ou Anglet bÃ©nÃ©ficient, comme Bayonne, d'un climat venteux et d'une densitÃ© d'Ã©quipements de santÃ© et de services parmi les plus Ã©levÃ©es pour des villes de cette taille.

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Plus Ã l'intÃ©rieur, des villes centres comme Oloron-Sainte-Marie ou Orthez jouent un rÃ´le de pivot pour l'accÃ¨s aux soins et aux services pour tout un arriÃ¨re-pays rural : les temps d'accÃ¨s Ã l'hÃ´pital ou aux urgences y restent infÃ©rieurs Ã cinq minutes, tout en Ã©tant moins exposÃ©es aux niveaux de pollution observÃ©s dans les grandes mÃ©tropoles.

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Pour l'Observatoire rÃ©gional de santÃ© de la Nouvelle-Aquitaine, ces bons rÃ©sultats soulignent avant tout l'attractivitÃ© naturelle du territoire et son profil socio-Ã©conomique favorable. Â« Il s'agit en effet du dÃ©terminant principal s'agissant de l'Ã©tat de santÃ© ou de l'accÃ¨s aux soinsÂ Â», souligne Julien Giraud, son directeur, peu surpris que le 64 ressorte positivement. Â«Â Le dÃ©partement prÃ©sente une situation favorable sur bien des critÃ¨resÂ : niveau de vie, scolaritÃ©, taux de pauvretÃ©, insertion professionnelleâ€¦ qui attire des populations plutÃ´t favorisÃ©es. Â»

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Sur la question de l'accÃ¨s aux soins primaires, le dÃ©partement a lancÃ© en 2019 le dispositif Â« PrÃ©sence MÃ©dicale 64 Â», qui propose un accompagnement sur mesure (logement, intÃ©gration familiale, insertion dans une maison de santÃ© ou un rÃ©seau de soins) des nouveaux mÃ©decins gÃ©nÃ©ralistes, pour rendre le territoire attractif et fidÃ©liser les praticiens. En sept ans, il a ainsi accompagnÃ© l'installation de plus de 70 mÃ©decins dans le dÃ©partement, dont environ 63% en zones rurales ou de montagne. RÃ©guliÃ¨rement citÃ© en exemple, il a d'ailleurs inspirÃ© une mission ministÃ©rielle sur la gÃ©nÃ©ralisation des guichets uniques de ce type.

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OrganisÃ©e par la Maison Goxa Leku, cette journÃ©e placÃ©e sous le signe du sport et de la solidaritÃ© rÃ©unira une quarantaine d'Ã©quipes engagÃ©es en formule scramble Ã quatre, avec un objectif clair : soutenir les personnes touchÃ©es par le cancer et leurs proches.

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L'intÃ©gralitÃ© des fonds rÃ©coltÃ©s sera consacrÃ©e aux actions menÃ©es par l'association, qui propose un accompagnement global visant Ã amÃ©liorer la qualitÃ© de vie des patients, pendant et aprÃ¨s les traitements. ActivitÃ©s physiques adaptÃ©es, soutien psychologique, suivi nutritionnel ou encore groupes d'Ã©changes font partie des dispositifs mis en place, accessibles grÃ¢ce au financement assurÃ© par la structure.

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Tout au long de la journÃ©e, les participants Ã©volueront dans une ambiance conviviale, ponctuÃ©e de moments de partage et de sensibilisation. Les Ã©quipes de la Maison Goxa Leku seront prÃ©sentes pour Ã©changer avec le public et prÃ©senter leurs actions, tandis que plusieurs temps forts viendront rythmer l'Ã©vÃ©nement jusqu'Ã la remise des prix en soirÃ©e.

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CrÃ©Ã©e en 2022, l'association a dÃ©jÃ accompagnÃ© plus de 550 personnes, avec une approche individualisÃ©e et accessible. ImplantÃ©e prÃ¨s de Saint-Jean-de-Luz et rÃ©cemment Ã Hasparren, elle s'appuie sur un rÃ©seau local mobilisÃ©, notamment des entreprises et commerÃ§ants partenaires, pour poursuivre son dÃ©veloppement.

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Au-delÃ de la performance sportive, cette compÃ©tition se veut avant tout un moment de mobilisation collective, oÃ¹ chaque participation contribue concrÃ¨tement Ã soutenir celles et ceux confrontÃ©s Ã la maladie.

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Site internetÂ

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Sur les hauteurs de la technopole Izarbel, Ã Bidart, il n'y a ni chaÃ®ne de montage, ni bruit de machines. Et pourtant, ici, on produit. Et pas quelque chose d’anodin : de l'intelligence mÃ©dicale, capable d'aider des mÃ©decins, Ã des milliers de kilomÃ¨tres, Ã poser des diagnostics plus rapides et plus prÃ©cis. FondÃ©e en 2011 et implantÃ©e au Pays Basque depuis 2018, Sophia Genetics s'est progressivement imposÃ©e comme l'un des acteurs majeurs de la mÃ©decine des donnÃ©es. Sa plateforme d'intelligence artificielle analyse des informations gÃ©nomiques, cliniques et d'imagerie pour accompagner les professionnels de santÃ© dans la comprÃ©hension de maladies complexes, notamment les cancers et les pathologies rares. Une production immatÃ©rielle certes, mais bien rÃ©elle dans ses effets. Â« Oui Â», rÃ©pond d'emblÃ©e Jurgi Camblong, cofondateur et directeur gÃ©nÃ©ral, lorsqu'on lui demande si l'on peut parler ici de production de vie. Â« Peut-Ãªtre que je peux aussi vous donner un peu de recul. Â»

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Un choix industrielâ€¦ et territorial

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Lorsque Sophia Genetics dÃ©cide d'ouvrir un second site de recherche et dÃ©veloppement, l'entreprise compte environ 200 collaborateurs. Aujourd'hui, elle en rassemble plus de 420 dans le monde. Et c'est Ã Bidart que ce deuxiÃ¨me pÃ´le voit le jour.

Â« Le besoin qui Ã©tait Ã©mergent, c'Ã©tait que tout le dÃ©veloppement de notre plateformeâ€¦ on est arrivÃ© Ã la conclusion qu'il nous fallait des dÃ©veloppeurs ailleurs Â», explique Jurgi Camblong. Â« Parce que le fait qu'on avait tout le monde en Suisse faisait qu'ils Ã©taient toujours sous pressionâ€¦ et on ne leur donnait jamais le temps long pour crÃ©er de la technologie pour le moyen-long terme. Â»

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CrÃ©er un nouveau site n'est donc pas un choix de confort, mais une dÃ©cision industrielle. Â« Quand on fait Ã§a au niveau du logiciel, on accumule beaucoup de data techniques. Et donc c'est lÃ oÃ¹ a Ã©mergÃ© l'idÃ©e de crÃ©er un deuxiÃ¨me site de recherche et dÃ©veloppement. Â» Le Pays Basque s'impose alors pour plusieurs raisons. La proximitÃ© avec les marchÃ©s franÃ§ais et espagnol, d'abord. Â« Notre marchÃ© dans lequel on fait le plus d'innovation par l'interaction avec les utilisateurs, Ã§a a Ã©tÃ© historiquement le marchÃ© franÃ§ais. Â» Mais aussi une question de cadre de vie. Â« 30 % de nos Ã©quipes sont des docteurs en Computer Science, en Data Scienceâ€¦ c'est des gens trÃ¨s passionnÃ©s, mais Ã qui il faut offrir un cadre de vie dans lequel, dÃ¨s qu'ils sortent, ils puissent profiter de la beautÃ© de la nature. Â» Et puis, il y a une dimension plus personnelle, assumÃ©e mais non dÃ©terminante. Â« Contribuer Ã l'emploi, contribuer Ã l'industrialisation et permettre Ã des gens qui Ã©tudiaient et se dÃ©veloppaient au Pays Basque de travailler ici, mais dans un projet qui Ã©tait un projet international. Â»

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Une usineâ€¦ sans usine

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Ã€ Bidart, environ 60 Ã 65 personnes travaillent aujourd'hui pour Sophia Genetics. Et prÃ¨s de 80 % d'entre elles sont des ingÃ©nieurs. Â« C'est un centre d'ingÃ©nieurs oÃ¹ on forme des ingÃ©nieurs qui formentâ€¦ Pas des ingÃ©nieurs qui vont dans une Ã©cole pour devenir des super managers. C'est des ingÃ©nieurs qui forment, des gens qui sont lÃ pour produire. Â» Produire quoi ? Des lignes de code, des architectures logicielles, des interfaces, des systÃ¨mes capables d'absorber des volumes de donnÃ©es considÃ©rables et de les transformer en informations exploitables. Â« Cette annÃ©e, on va calculer plus de 2 pÃ©taoctets de donnÃ©es Â», dÃ©taille le dirigeant. Â« On a un client qui charge Ã peu prÃ¨s 12 tÃ©raoctets de donnÃ©es par semaine. Un client, un seul. Et il faut qu'on fasse ce calcul en moins de 8 heures. Â» La contrainte est simple : le temps mÃ©dical. Â« Il faut que ce ne soit pas plus long qu'une nuit, pour que le lendemain matin, les experts puissent Ã l'hÃ´pital accÃ©der aux donnÃ©es et faire l'interprÃ©tation. Â»

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DerriÃ¨re cette exigence, une rÃ©alitÃ© vertigineuse. Â« Un gÃ©nome, c'est 50 mÃ¨tres de livres dans une bibliothÃ¨que. Â»

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Du moteur au cockpit

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Pour expliquer la rÃ©partition du travail entre les diffÃ©rents sites, Jurgi Camblong utilise une image. Â« Si on faisait l'image d'une voiture, l'IA c'est le moteur. Ã‡a, Ã§a se fait en Suisse. Par contre ici, ce qu'ils font, c'est tout ce qui est le cockpit. Â» Ã€ Bidart, les Ã©quipes dÃ©veloppent donc les outils qui permettent d'accÃ©der Ã la puissance de l'intelligence artificielle : interfaces, systÃ¨mes, architecture logicielle. Une fonction moins visible, mais essentielle. Â« Le plus difficile, ce n'est pas que l'IA. C'est aussi comment scaler Ã§a au niveau de l'ingÃ©nierie, de l'architecture, de la carcasse, du cockpitâ€¦ C'est trÃ¨s difficile. Â» Ce mode opÃ©ratoire est un peu une maniÃ¨re de rappeler que la production numÃ©rique repose autant sur l'infrastructure que sur les algorithmes.

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Produire de l'intelligence

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Chez Sophia Genetics, la valeur ne se mesure pas en piÃ¨ces produites, mais en connaissances gÃ©nÃ©rÃ©es. Â« ComplÃ¨tement Â», affirme le dirigeant lorsqu'on Ã©voque cette idÃ©e. Â« C'est l'intelligence qu'on apporte et le savoir qu'on apporte aux utilisateurs. Â» Le principe est simple : mutualiser l'expÃ©rience mÃ©dicale Ã l'Ã©chelle mondiale. Â« On permet Ã des hÃ´pitaux de rÃ©soudre des cas qu'ils n'auraient pas pu si nous-mÃªmes n'avions pas Ã©tÃ© exposÃ©s Ã ces cas-lÃ dans d'autres hÃ´pitaux et dans d'autres pays. Â» RÃ©sultat : Â« un diagnostic plus rapide, plus prÃ©cis Â». ConcrÃ¨tement, les Ã©tablissements de santÃ© envoient leurs donnÃ©es sur la plateforme. Â« Ils chargent les donnÃ©esâ€¦ les donnÃ©es sont calculÃ©es sur la nuit et le lendemain, ils reÃ§oivent un email. Â» Puis vient l'Ã©tape clÃ© : l'interprÃ©tation. Â« Trouver le signal, c'est beaucoup plus compliquÃ© qu'analyser la Terre avec des tÃ©lescopes. Donc il faut trouver ce signal trÃ¨s complexe, l'annoter, le simplifier. Â»

Et rendre cette complexitÃ© accessible. Â« Leur permettre d'avoir accÃ¨s Ã cette information pour faire une interprÃ©tation. Et en gÃ©nÃ©ralâ€¦ ils arrivent Ã faire l'interprÃ©tation dans les cinq minutes. Â»

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Une culture d'entreprise d’ici et ailleurs

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Entreprise globale, Sophia Genetics opÃ¨re dans plus de 70 pays. Mais son identitÃ© ne se rÃ©sume pas Ã son envergure. Â« On est un mÃ©lange de beaucoup de choses Â», rÃ©sume Jurgi Camblong. Ce mÃ©lange s'incarne dans une culture interne structurÃ©e autour de Â« vertus Â» plutÃ´t que de valeurs. Â« Parce que les vertus, c'est des actions, et les valeurs, c'est des croyances. Â» Parmi elles : Â« on fait, on dÃ©cide Â», Â« on apprend Â», Â« on collabore et on innove Â». Et surtout une idÃ©e centrale : donner les moyens d'agir. Â« Pour moi, â€œempowerâ€, c'est donner aux gens les chances. Les outils, la direction. Â» Un positionnement qui s'oppose Ã une certaine vision du management. Â« Pour moi, dÃ©lÃ©guer, c'est trÃ¨s nÃ©gatifâ€¦ Ã§a veut dire que je me suis dÃ©chargÃ©. Â» Au cÅ“ur de cette culture, un principe simple : Â« We care. On prend soin des employÃ©s, des patients, des hÃ´pitaux, des actionnaires, des clients. Â» Un hÃ©ritage revendiquÃ©. Â« Je pense que Ã§a vient aussi des racines que moi j'ai reÃ§ues en grandissant iciâ€¦ que ce soit l'Ikastola (NDLR Ã©cole immersive basque), que ce soit les CroisÃ©s de Bayonneâ€¦ Â» (association sportive de football)

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Produire ici pour agir partout

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Ã€ Bidart, Sophia Genetics incarne une Ã©volution profonde de la notion de production. Une production qui ne transforme pas la matiÃ¨re, mais la donnÃ©e. Qui ne fabrique pas d'objets, mais des outils de dÃ©cision. Et pourtant, l'impact est tangible. Chaque nuit, des volumes massifs de donnÃ©es sont analysÃ©s. Chaque matin, des mÃ©decins disposent d'Ã©lÃ©ments nouveaux pour comprendre une pathologie. Chaque jour, des patients bÃ©nÃ©ficient d'un diagnostic potentiellement plus rapide. Une chaÃ®ne de production, en somme. Mais une chaÃ®ne oÃ¹ l'usine est numÃ©rique, les matiÃ¨res premiÃ¨res sont des donnÃ©es, et le produit finalâ€¦ une dÃ©cision mÃ©dicale. Face Ã ces enjeux, Jurgi Camblong revendique une forme d'engagement. Â« Moi, je pense que je suis un militant. Â» Un militant de la coopÃ©ration, surtout. Â« Expliquer pourquoi on doit travailler ensemble, expliquer pourquoi Ã§a fait sens de travailler ensemble dans une plateforme. Â» Car l'enjeu est lÃ : accÃ©lÃ©rer. Â« Sinon, Ã§a va nous prendre 100 ans pour rÃ©aliser ce qu'on peut rÃ©aliser dans 10 ans. Â» Une conviction qui dÃ©passe largement le cadre de l'entreprise.

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Une autre idÃ©e de la production

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Dans un territoire oÃ¹ la production a longtemps Ã©tÃ© associÃ©e Ã l'agriculture ou Ã l'industrie, Sophia Genetics apporte un contrepoint. Produire, aujourd'hui, peut aussi vouloir dire :

concevoir des systÃ¨mes,

traiter des donnÃ©es,

crÃ©er des outils d'aide Ã la dÃ©cision,

faire circuler le savoir.

Ã€ Bidart, cette production-lÃ existe dÃ©jÃ . Elle emploie des ingÃ©nieurs, attire des talents internationaux, et relie le Pays Basque Ã un rÃ©seau mondial d'hÃ´pitaux et de centres de recherche.

Une production discrÃ¨te, silencieuse, mais essentielle… et profondÃ©ment ancrÃ©e ici. Et Jurgi Camblong de conclure : Â« On a besoin d’industrie et de production, la plus propre possible, responsable possible, plus long-terme et durable possible parce qu'il ne faut pas qu’on vive uniquement sur le tourisme et le service. Â»

SÃ©bastien Soumagnas

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En chiffres

2011 : annÃ©e de crÃ©ation

de 100 millions : prochain chiffre d’affaires

420 : nombre de salariÃ©s dans le monde

dont 65 Ã Bidart

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ICI, on produit la vie

Chaque mercredi, au minimum, vous retrouverez cette rubrique : un rendez-vous inÃ©dit pour dÃ©fendre les mÃ©tiers de production. Des tÃ©moignages, des reportages, des interviews, des dossiers permettront de porter cette CAUSE majeure, pour la faire avancer.

Pour dÃ©couvrir, les articles dÃ©jÃ publiÃ©s dans cette rubrique, cliquez ici

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Un rendez-vous hebdomadaire inÃ©dit pour dÃ©fendre les mÃ©tiers de production

Artzainak Ã MaulÃ©on : les bergers d'une production indÃ©pendante

La Ferme Elizaldia : au cÅ“ur de Gamarthe, l'agro-pÃ©pite se bÃ¢tit de gÃ©nÃ©ration en gÃ©nÃ©ration

CrÃ©er une nouvelle dynamique autour de la fiertÃ© Â« industrielle Â»

Boulangerie du Moulin Ã MaulÃ©on

Lynxter faÃ§onne l’avenir en 3D

L'IzarFamily invente une dimension humaine pour les tÃ©lÃ©coms et le numÃ©rique

Erro, quand la maroquinerie fait vivre un atelier, un village, un pays

Alki : des racines et des ailes

Itsalga, quand la mer nourrit la terre

Tannerie Carriat : le cuir solide et la crÃ©ativitÃ© Ã©clatante

SEI, le numÃ©rique made in Pays basque

Resak : le design naÃ®t du recyclÃ©

ArsÃ¨ne, l'espadrille retrouve ses pas Ã MaulÃ©on

Du garage Ã la pasta factory : la success story d'Irina

La maison Pascal Massonde cultive le goÃ»t de ses terres

Egiazki, la jeunesse basque qui entreprend ici

Antoine Maury et Zanzibar, Ã contre-courant des dÃ©localisations

Port de Bayonne : quand l'industrie navigue vers le futur

BiPiA, quand l'artisanat nourrit l'Ã©conomie basque

Comment le CETIA fait entrer le textile en Ã©conomie circulaire

BioclimaKit, quand le compost fait repousser l’idÃ©e de produire localement

Kollect Tech transforme les toilettes en filiÃ¨re d'avenir

Le BÃ©ret FranÃ§ais : du fil au produit fini, du geste Ã l'avenir

Synelis et Olivier Neys au cÅ“ur des rÃ©seaux essentiels

Montrer, transmettre, fabriquer et… donner du sens

Epta fabrique Ã Hendaye des vitrines rÃ©frigÃ©rÃ©es pour le monde entier

Quand l'ocÃ©an inspire un projet industriel porteur de sens

Sokoa, l'industrie basque qui mise sur l'humain et le territoire

Uzitek, quand la mÃ©canique de prÃ©cision fait tourner les fabrications locales

Ainciart Bergara, gardiens d'un savoir-faire unique et vivant

Maison Laffargue : le cuir dans la peau, la transmission dans les mains

Bastidarra : quand produire local devient un acte engagÃ©

Goicoechea : de la terre au territoire, une fabrique de vie

La laine reprend du poil de la bÃªte avec Traille

Le piment d'Espelette, une filiÃ¨re qui cultive bien plus que du goÃ»t

Sarah vous ouvre ses Secrets naturels

La Fondation Artzainak pour favoriser des dynamiques locales

Du â€œdÃ©lire de copainsâ€ Ã 20 emplois : l'aventure Katxi Klothing

Lur Berri, la force du collectif pour cultiver l'avenir

Somocap dans de nouveaux dÃ©fis industriels et humains

La Cave d'IroulÃ©guy maillon fort du terroir

Forge Adour fait de la production un art de vivre

Les clefs de l’Ã©co

Chiffre d'affaires ou bÃ©nÃ©fice ?

La dette ou les dettes

L'investissement c'est quoi ? Et Ã quoi Ã§a sert ?

Le besoin de financement d'une entreprise

Et si on parlait des patrons ?

Et si on parlait de recherche et dÃ©veloppement ?

Mais pourquoi a-t-on besoin d’actionnaires en France ?

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Un dÃ©fi majeur Ã relever ensembleâ€¦â€¨â€¨

Plus nombreux qu'on ne le pense, ceux qui produisent au Pays Basque montrent la voie. On pense souvent Ã quelques fleurons industriels, Ã des grands groupes, mais une multitude de femmes et d'hommes font partie de l'aventure production, avec des structures de toutes tailles. Les petits ruisseaux font les grandes riviÃ¨res.â€¨â€¨ Tous mÃ©ritent d'Ãªtre encouragÃ©s. A travers cette rubrique Â« ICI, on produit la vie Â», PresseLib' veut animer une communautÃ©, en favorisant des solidaritÃ©s, en encourageant la partage d'expÃ©riences, en incitant aux transmissions, en faisant bouger les lignes, en faisant Ã©merger des solutions nouvellesâ€¦ Bref, en crÃ©ant une dynamique inÃ©dite.

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Participez !â€¨ Ce nouveau rendez-vous est celui d'une communautÃ©, engagÃ©e pour dÃ©fendre et valoriser les emplois de production. â€¨â€¨Rejoignez le mouvement ! â€¨â€¨Vous Ãªtes un acteur de la production locale ? FaÃ®tes-vous connaÃ®tre en envoyant un message Ã redaction@presselib.com

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Bayonne est classÃ© en premiÃ¨re position pour les villes de plus de 50.000 habitants. Elle devance Vannes en Bretagne et Pau. Toulouse est Ã la 41e place et Bordeaux Ã la 52e.

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Â«Â Notre palmarÃ¨s fait la part belle aux communes de l'ouest et du sud du pays, et tend Ã valoriser les villes situÃ©es en pÃ©riphÃ©rie des grandes mÃ©tropoles, qui combinent un accÃ¨s aux soins favorable, une densitÃ© du bÃ¢ti et un trafic routier plus modÃ©rÃ©s et une exposition rÃ©duite aux nuisances environnementales Â souligne Le Figaro.

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Les indicateurs mesurÃ©s reflÃ¨tent donc en partie l'attractivitÃ© globale des villes. Rien d'Ã©tonnant, selon Basile Chaix, directeur de recherche Ã l'Inserm et Ã l'Institut Pierre Louis d'Ã©pidÃ©miologie et de santÃ© publique. Le niveau socio-Ã©conomique d'un territoire et son degrÃ© d'urbanitÃ© sont deux dimensions majeures dans les travaux qui Ã©tudient les relations entre environnement rÃ©sidentiel et santÃ© des populations. Elles Â« influencent de nombreux aspects comme l'accÃ¨s aux soins, la pollution ou le bruit Â», prÃ©cise le chercheur.

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On peut illustrer cette logique par un mÃ©canisme que les chercheurs appellent la Â« mobilitÃ© sÃ©lective Â». Par exemple, des populations aisÃ©es, dont l'Ã©tat de santÃ© est statistiquement plus favorable, s'installent dans des villes Ã la recherche d'une pollution moindre, d'espaces verts, de professionnels de santÃ©, mais aussi d'opportunitÃ©s Ã©conomiques ou de loisirs. Une offre (mÃ©dicale, commerÃ§ante, politique) se dÃ©veloppe Ã son tour pour rÃ©pondre Ã cette demande, crÃ©ant un cercle vertueux.

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BayonneÂ : une accumulation de facteurs favorables

La ville basque obtient de bons rÃ©sultats dans les cinq catÃ©gories. S'agissant de la thÃ©matique Â« Exposition aux sources de pollution Â», elle bÃ©nÃ©ficie d'un climat favorable propre aux zones littoralesÂ : les vents frÃ©quents favorisent la dispersion des polluants, tandis que les pluies peuvent contribuer Ã rÃ©duire la concentration des particules les plus grossiÃ¨res ou les poussiÃ¨res.

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Comme d'autres grandes villes, Bayonne n'est pas exempte d'Ã©pisodes de pollution, en particulier liÃ©s au trafic routier, aux activitÃ©s industrialo-portuaires autour de l'estuaire de l'Adour et Ã l'ozone en pÃ©riode estivale. Mais les niveaux de pollution restent infÃ©rieurs Ã la moyenne des grandes villes du classement. Elle n'est pas non plus confrontÃ©e au mÃªme niveau d'Ã©missions industrielles que certains grands ports de rÃ©gions fortement industrialisÃ©es au Nord (Calais, Dunkerque), comme au Sud (Marseille, Fos-sur-Mer).

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RÃ©putÃ©e pour sa qualitÃ© de vie, Bayonne fait partie de ces villes qui attirent naturellement les professionnels de santÃ©. C'est d'ailleurs dans le volet Â« AccÃ¨s aux soins Â» que la commune fait vraiment la diffÃ©rence, Ã©tant trÃ¨s peu concernÃ©e par les dÃ©serts mÃ©dicaux qui affectent d'autres territoires.

Cela ressort dans les indicateurs de densitÃ© de spÃ©cialistes Ã©tudiÃ©sÂ : Bayonne compte environ 14 dermatologues pour 100.000 habitants dans son bassin de vie, soit plus de deux fois plus que la moyenne des grandes villes, plus de trois fois plus d'ophtalmologues, 1,7 fois plus de gynÃ©cologues, cinq fois plus de pneumologuesâ€¦

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17 villes de l’Adour dans le palmarÃ¨s des communes de 10.000 Ã 50.000 habitants

Saint-Jean-de-Luz, Oloron et Orthez raflent les 3 premiÃ¨res places de ce classement. Suivent : Biarritz (12e), Anglet (14e), Auch (15e), Urrugne (16e), Lourdes (38e), Saint-Paul-lÃ¨s-Dax (60e), BillÃ¨re (68e), Dax (95e), Tarnos (98e), Biscarrosse (128e), Saint-Pierre-du-Mont (240e), Lons (273e), Mont-de-Marsan (341e), et Tarbes (397e).

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Cinq communes du 64 se hissent dans le top 20, sur les neuf classÃ©es dans le dÃ©partement. Elles combinent souvent un environnement relativement prÃ©servÃ© et une offre de soins structurante. Sur le littoral, des communes comme Saint-Jean-de-Luz, Biarritz ou Anglet bÃ©nÃ©ficient, comme Bayonne, d'un climat venteux et d'une densitÃ© d'Ã©quipements de santÃ© et de services parmi les plus Ã©levÃ©es pour des villes de cette taille.

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Plus Ã l'intÃ©rieur, des villes centres comme Oloron-Sainte-Marie ou Orthez jouent un rÃ´le de pivot pour l'accÃ¨s aux soins et aux services pour tout un arriÃ¨re-pays rural : les temps d'accÃ¨s Ã l'hÃ´pital ou aux urgences y restent infÃ©rieurs Ã cinq minutes, tout en Ã©tant moins exposÃ©es aux niveaux de pollution observÃ©s dans les grandes mÃ©tropoles.

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Pour l'Observatoire rÃ©gional de santÃ© de la Nouvelle-Aquitaine, ces bons rÃ©sultats soulignent avant tout l'attractivitÃ© naturelle du territoire et son profil socio-Ã©conomique favorable. Â« Il s'agit en effet du dÃ©terminant principal s'agissant de l'Ã©tat de santÃ© ou de l'accÃ¨s aux soinsÂ Â», souligne Julien Giraud, son directeur, peu surpris que le 64 ressorte positivement. Â«Â Le dÃ©partement prÃ©sente une situation favorable sur bien des critÃ¨resÂ : niveau de vie, scolaritÃ©, taux de pauvretÃ©, insertion professionnelleâ€¦ qui attire des populations plutÃ´t favorisÃ©es. Â»

Â

Sur la question de l'accÃ¨s aux soins primaires, le dÃ©partement a lancÃ© en 2019 le dispositif Â« PrÃ©sence MÃ©dicale 64 Â», qui propose un accompagnement sur mesure (logement, intÃ©gration familiale, insertion dans une maison de santÃ© ou un rÃ©seau de soins) des nouveaux mÃ©decins gÃ©nÃ©ralistes, pour rendre le territoire attractif et fidÃ©liser les praticiens. En sept ans, il a ainsi accompagnÃ© l'installation de plus de 70 mÃ©decins dans le dÃ©partement, dont environ 63% en zones rurales ou de montagne. RÃ©guliÃ¨rement citÃ© en exemple, il a d'ailleurs inspirÃ© une mission ministÃ©rielle sur la gÃ©nÃ©ralisation des guichets uniques de ce type.

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Bayonne est classÃ© en premiÃ¨re position pour les villes de plus de 50.000 habitants. Elle devance Vannes en Bretagne et Pau. Toulouse est Ã la 41e place et Bordeaux Ã la 52e.

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Â«Â Notre palmarÃ¨s fait la part belle aux communes de l'ouest et du sud du pays, et tend Ã valoriser les villes situÃ©es en pÃ©riphÃ©rie des grandes mÃ©tropoles, qui combinent un accÃ¨s aux soins favorable, une densitÃ© du bÃ¢ti et un trafic routier plus modÃ©rÃ©s et une exposition rÃ©duite aux nuisances environnementales Â souligne Le Figaro.

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Les indicateurs mesurÃ©s reflÃ¨tent donc en partie l'attractivitÃ© globale des villes. Rien d'Ã©tonnant, selon Basile Chaix, directeur de recherche Ã l'Inserm et Ã l'Institut Pierre Louis d'Ã©pidÃ©miologie et de santÃ© publique. Le niveau socio-Ã©conomique d'un territoire et son degrÃ© d'urbanitÃ© sont deux dimensions majeures dans les travaux qui Ã©tudient les relations entre environnement rÃ©sidentiel et santÃ© des populations. Elles Â« influencent de nombreux aspects comme l'accÃ¨s aux soins, la pollution ou le bruit Â», prÃ©cise le chercheur.

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On peut illustrer cette logique par un mÃ©canisme que les chercheurs appellent la Â« mobilitÃ© sÃ©lective Â». Par exemple, des populations aisÃ©es, dont l'Ã©tat de santÃ© est statistiquement plus favorable, s'installent dans des villes Ã la recherche d'une pollution moindre, d'espaces verts, de professionnels de santÃ©, mais aussi d'opportunitÃ©s Ã©conomiques ou de loisirs. Une offre (mÃ©dicale, commerÃ§ante, politique) se dÃ©veloppe Ã son tour pour rÃ©pondre Ã cette demande, crÃ©ant un cercle vertueux.

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BayonneÂ : une accumulation de facteurs favorables

La ville basque obtient de bons rÃ©sultats dans les cinq catÃ©gories. S'agissant de la thÃ©matique Â« Exposition aux sources de pollution Â», elle bÃ©nÃ©ficie d'un climat favorable propre aux zones littoralesÂ : les vents frÃ©quents favorisent la dispersion des polluants, tandis que les pluies peuvent contribuer Ã rÃ©duire la concentration des particules les plus grossiÃ¨res ou les poussiÃ¨res.

Â

Comme d'autres grandes villes, Bayonne n'est pas exempte d'Ã©pisodes de pollution, en particulier liÃ©s au trafic routier, aux activitÃ©s industrialo-portuaires autour de l'estuaire de l'Adour et Ã l'ozone en pÃ©riode estivale. Mais les niveaux de pollution restent infÃ©rieurs Ã la moyenne des grandes villes du classement. Elle n'est pas non plus confrontÃ©e au mÃªme niveau d'Ã©missions industrielles que certains grands ports de rÃ©gions fortement industrialisÃ©es au Nord (Calais, Dunkerque), comme au Sud (Marseille, Fos-sur-Mer).

Â

RÃ©putÃ©e pour sa qualitÃ© de vie, Bayonne fait partie de ces villes qui attirent naturellement les professionnels de santÃ©. C'est d'ailleurs dans le volet Â« AccÃ¨s aux soins Â» que la commune fait vraiment la diffÃ©rence, Ã©tant trÃ¨s peu concernÃ©e par les dÃ©serts mÃ©dicaux qui affectent d'autres territoires.

Cela ressort dans les indicateurs de densitÃ© de spÃ©cialistes Ã©tudiÃ©sÂ : Bayonne compte environ 14 dermatologues pour 100.000 habitants dans son bassin de vie, soit plus de deux fois plus que la moyenne des grandes villes, plus de trois fois plus d'ophtalmologues, 1,7 fois plus de gynÃ©cologues, cinq fois plus de pneumologuesâ€¦

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17 villes de l’Adour dans le palmarÃ¨s des communes de 10.000 Ã 50.000 habitants

Saint-Jean-de-Luz, Oloron et Orthez raflent les 3 premiÃ¨res places de ce classement. Suivent : Biarritz (12e), Anglet (14e), Auch (15e), Urrugne (16e), Lourdes (38e), Saint-Paul-lÃ¨s-Dax (60e), BillÃ¨re (68e), Dax (95e), Tarnos (98e), Biscarrosse (128e), Saint-Pierre-du-Mont (240e), Lons (273e), Mont-de-Marsan (341e), et Tarbes (397e).

Â

Cinq communes du 64 se hissent dans le top 20, sur les neuf classÃ©es dans le dÃ©partement. Elles combinent souvent un environnement relativement prÃ©servÃ© et une offre de soins structurante. Sur le littoral, des communes comme Saint-Jean-de-Luz, Biarritz ou Anglet bÃ©nÃ©ficient, comme Bayonne, d'un climat venteux et d'une densitÃ© d'Ã©quipements de santÃ© et de services parmi les plus Ã©levÃ©es pour des villes de cette taille.

Â

Plus Ã l'intÃ©rieur, des villes centres comme Oloron-Sainte-Marie ou Orthez jouent un rÃ´le de pivot pour l'accÃ¨s aux soins et aux services pour tout un arriÃ¨re-pays rural : les temps d'accÃ¨s Ã l'hÃ´pital ou aux urgences y restent infÃ©rieurs Ã cinq minutes, tout en Ã©tant moins exposÃ©es aux niveaux de pollution observÃ©s dans les grandes mÃ©tropoles.

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Pour l'Observatoire rÃ©gional de santÃ© de la Nouvelle-Aquitaine, ces bons rÃ©sultats soulignent avant tout l'attractivitÃ© naturelle du territoire et son profil socio-Ã©conomique favorable. Â« Il s'agit en effet du dÃ©terminant principal s'agissant de l'Ã©tat de santÃ© ou de l'accÃ¨s aux soinsÂ Â», souligne Julien Giraud, son directeur, peu surpris que le 64 ressorte positivement. Â«Â Le dÃ©partement prÃ©sente une situation favorable sur bien des critÃ¨resÂ : niveau de vie, scolaritÃ©, taux de pauvretÃ©, insertion professionnelleâ€¦ qui attire des populations plutÃ´t favorisÃ©es. Â»

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Sur la question de l'accÃ¨s aux soins primaires, le dÃ©partement a lancÃ© en 2019 le dispositif Â« PrÃ©sence MÃ©dicale 64 Â», qui propose un accompagnement sur mesure (logement, intÃ©gration familiale, insertion dans une maison de santÃ© ou un rÃ©seau de soins) des nouveaux mÃ©decins gÃ©nÃ©ralistes, pour rendre le territoire attractif et fidÃ©liser les praticiens. En sept ans, il a ainsi accompagnÃ© l'installation de plus de 70 mÃ©decins dans le dÃ©partement, dont environ 63% en zones rurales ou de montagne. RÃ©guliÃ¨rement citÃ© en exemple, il a d'ailleurs inspirÃ© une mission ministÃ©rielle sur la gÃ©nÃ©ralisation des guichets uniques de ce type.

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Bayonne est classÃ© en premiÃ¨re position pour les villes de plus de 50.000 habitants. Elle devance Vannes en Bretagne et Pau. Toulouse est Ã la 41e place et Bordeaux Ã la 52e.

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Â«Â Notre palmarÃ¨s fait la part belle aux communes de l'ouest et du sud du pays, et tend Ã valoriser les villes situÃ©es en pÃ©riphÃ©rie des grandes mÃ©tropoles, qui combinent un accÃ¨s aux soins favorable, une densitÃ© du bÃ¢ti et un trafic routier plus modÃ©rÃ©s et une exposition rÃ©duite aux nuisances environnementales Â souligne Le Figaro.

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Les indicateurs mesurÃ©s reflÃ¨tent donc en partie l'attractivitÃ© globale des villes. Rien d'Ã©tonnant, selon Basile Chaix, directeur de recherche Ã l'Inserm et Ã l'Institut Pierre Louis d'Ã©pidÃ©miologie et de santÃ© publique. Le niveau socio-Ã©conomique d'un territoire et son degrÃ© d'urbanitÃ© sont deux dimensions majeures dans les travaux qui Ã©tudient les relations entre environnement rÃ©sidentiel et santÃ© des populations. Elles Â« influencent de nombreux aspects comme l'accÃ¨s aux soins, la pollution ou le bruit Â», prÃ©cise le chercheur.

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On peut illustrer cette logique par un mÃ©canisme que les chercheurs appellent la Â« mobilitÃ© sÃ©lective Â». Par exemple, des populations aisÃ©es, dont l'Ã©tat de santÃ© est statistiquement plus favorable, s'installent dans des villes Ã la recherche d'une pollution moindre, d'espaces verts, de professionnels de santÃ©, mais aussi d'opportunitÃ©s Ã©conomiques ou de loisirs. Une offre (mÃ©dicale, commerÃ§ante, politique) se dÃ©veloppe Ã son tour pour rÃ©pondre Ã cette demande, crÃ©ant un cercle vertueux.

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BayonneÂ : une accumulation de facteurs favorables

La ville basque obtient de bons rÃ©sultats dans les cinq catÃ©gories. S'agissant de la thÃ©matique Â« Exposition aux sources de pollution Â», elle bÃ©nÃ©ficie d'un climat favorable propre aux zones littoralesÂ : les vents frÃ©quents favorisent la dispersion des polluants, tandis que les pluies peuvent contribuer Ã rÃ©duire la concentration des particules les plus grossiÃ¨res ou les poussiÃ¨res.

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Comme d'autres grandes villes, Bayonne n'est pas exempte d'Ã©pisodes de pollution, en particulier liÃ©s au trafic routier, aux activitÃ©s industrialo-portuaires autour de l'estuaire de l'Adour et Ã l'ozone en pÃ©riode estivale. Mais les niveaux de pollution restent infÃ©rieurs Ã la moyenne des grandes villes du classement. Elle n'est pas non plus confrontÃ©e au mÃªme niveau d'Ã©missions industrielles que certains grands ports de rÃ©gions fortement industrialisÃ©es au Nord (Calais, Dunkerque), comme au Sud (Marseille, Fos-sur-Mer).

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RÃ©putÃ©e pour sa qualitÃ© de vie, Bayonne fait partie de ces villes qui attirent naturellement les professionnels de santÃ©. C'est d'ailleurs dans le volet Â« AccÃ¨s aux soins Â» que la commune fait vraiment la diffÃ©rence, Ã©tant trÃ¨s peu concernÃ©e par les dÃ©serts mÃ©dicaux qui affectent d'autres territoires.

Cela ressort dans les indicateurs de densitÃ© de spÃ©cialistes Ã©tudiÃ©sÂ : Bayonne compte environ 14 dermatologues pour 100.000 habitants dans son bassin de vie, soit plus de deux fois plus que la moyenne des grandes villes, plus de trois fois plus d'ophtalmologues, 1,7 fois plus de gynÃ©cologues, cinq fois plus de pneumologuesâ€¦

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17 villes de l’Adour dans le palmarÃ¨s des communes de 10.000 Ã 50.000 habitants

Saint-Jean-de-Luz, Oloron et Orthez raflent les 3 premiÃ¨res places de ce classement. Suivent : Biarritz (12e), Anglet (14e), Auch (15e), Urrugne (16e), Lourdes (38e), Saint-Paul-lÃ¨s-Dax (60e), BillÃ¨re (68e), Dax (95e), Tarnos (98e), Biscarrosse (128e), Saint-Pierre-du-Mont (240e), Lons (273e), Mont-de-Marsan (341e), et Tarbes (397e).

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Cinq communes du 64 se hissent dans le top 20, sur les neuf classÃ©es dans le dÃ©partement. Elles combinent souvent un environnement relativement prÃ©servÃ© et une offre de soins structurante. Sur le littoral, des communes comme Saint-Jean-de-Luz, Biarritz ou Anglet bÃ©nÃ©ficient, comme Bayonne, d'un climat venteux et d'une densitÃ© d'Ã©quipements de santÃ© et de services parmi les plus Ã©levÃ©es pour des villes de cette taille.

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Plus Ã l'intÃ©rieur, des villes centres comme Oloron-Sainte-Marie ou Orthez jouent un rÃ´le de pivot pour l'accÃ¨s aux soins et aux services pour tout un arriÃ¨re-pays rural : les temps d'accÃ¨s Ã l'hÃ´pital ou aux urgences y restent infÃ©rieurs Ã cinq minutes, tout en Ã©tant moins exposÃ©es aux niveaux de pollution observÃ©s dans les grandes mÃ©tropoles.

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Pour l'Observatoire rÃ©gional de santÃ© de la Nouvelle-Aquitaine, ces bons rÃ©sultats soulignent avant tout l'attractivitÃ© naturelle du territoire et son profil socio-Ã©conomique favorable. Â« Il s'agit en effet du dÃ©terminant principal s'agissant de l'Ã©tat de santÃ© ou de l'accÃ¨s aux soinsÂ Â», souligne Julien Giraud, son directeur, peu surpris que le 64 ressorte positivement. Â«Â Le dÃ©partement prÃ©sente une situation favorable sur bien des critÃ¨resÂ : niveau de vie, scolaritÃ©, taux de pauvretÃ©, insertion professionnelleâ€¦ qui attire des populations plutÃ´t favorisÃ©es. Â»

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Sur la question de l'accÃ¨s aux soins primaires, le dÃ©partement a lancÃ© en 2019 le dispositif Â« PrÃ©sence MÃ©dicale 64 Â», qui propose un accompagnement sur mesure (logement, intÃ©gration familiale, insertion dans une maison de santÃ© ou un rÃ©seau de soins) des nouveaux mÃ©decins gÃ©nÃ©ralistes, pour rendre le territoire attractif et fidÃ©liser les praticiens. En sept ans, il a ainsi accompagnÃ© l'installation de plus de 70 mÃ©decins dans le dÃ©partement, dont environ 63% en zones rurales ou de montagne. RÃ©guliÃ¨rement citÃ© en exemple, il a d'ailleurs inspirÃ© une mission ministÃ©rielle sur la gÃ©nÃ©ralisation des guichets uniques de ce type.

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L'Ascend Xtreme Triathlon se dÃ©roule entre la citÃ© mariale et le Tourmalet avec, pour commencer, une Ã©preuve de natation de nuit dans le lac de LourdesÂ : 3,8 kilomÃ¨tres de natation Ã partir de 3 heures du matin.

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Suivra un parcours Ã vÃ©lo de 180 km, avec plusieurs cols Ã franchirÂ : le port de BalÃ¨s, l'Aspin et Payolle. L'Ã©preuve se terminera avec une montÃ©e Ã pied de 42 kilomÃ¨tres sur les pentes du Pic du Midi, et une arrivÃ©e au sommet du Tourmalet. Cette Ã©preuve du circuit XTRI World Tour est qualificative pour le Norseman. Â«Â Ici, chaque kilomÃ¨tre est un combat, chaque sommet un rite de passageÂ Â» insistent les organisateurs.

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Un village est prÃ©vu Ã l'Espace Robert-Hossein Ã Lourdes.

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Informations sur le site internet

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Bayonne est classÃ© en premiÃ¨re position pour les villes de plus de 50.000 habitants. Elle devance Vannes en Bretagne et Pau. Toulouse est Ã la 41e place et Bordeaux Ã la 52e.

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Â«Â Notre palmarÃ¨s fait la part belle aux communes de l'ouest et du sud du pays, et tend Ã valoriser les villes situÃ©es en pÃ©riphÃ©rie des grandes mÃ©tropoles, qui combinent un accÃ¨s aux soins favorable, une densitÃ© du bÃ¢ti et un trafic routier plus modÃ©rÃ©s et une exposition rÃ©duite aux nuisances environnementales Â souligne Le Figaro.

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Les indicateurs mesurÃ©s reflÃ¨tent donc en partie l'attractivitÃ© globale des villes. Rien d'Ã©tonnant, selon Basile Chaix, directeur de recherche Ã l'Inserm et Ã l'Institut Pierre Louis d'Ã©pidÃ©miologie et de santÃ© publique. Le niveau socio-Ã©conomique d'un territoire et son degrÃ© d'urbanitÃ© sont deux dimensions majeures dans les travaux qui Ã©tudient les relations entre environnement rÃ©sidentiel et santÃ© des populations. Elles Â« influencent de nombreux aspects comme l'accÃ¨s aux soins, la pollution ou le bruit Â», prÃ©cise le chercheur.

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On peut illustrer cette logique par un mÃ©canisme que les chercheurs appellent la Â« mobilitÃ© sÃ©lective Â». Par exemple, des populations aisÃ©es, dont l'Ã©tat de santÃ© est statistiquement plus favorable, s'installent dans des villes Ã la recherche d'une pollution moindre, d'espaces verts, de professionnels de santÃ©, mais aussi d'opportunitÃ©s Ã©conomiques ou de loisirs. Une offre (mÃ©dicale, commerÃ§ante, politique) se dÃ©veloppe Ã son tour pour rÃ©pondre Ã cette demande, crÃ©ant un cercle vertueux.

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BayonneÂ : une accumulation de facteurs favorables

La ville basque obtient de bons rÃ©sultats dans les cinq catÃ©gories. S'agissant de la thÃ©matique Â« Exposition aux sources de pollution Â», elle bÃ©nÃ©ficie d'un climat favorable propre aux zones littoralesÂ : les vents frÃ©quents favorisent la dispersion des polluants, tandis que les pluies peuvent contribuer Ã rÃ©duire la concentration des particules les plus grossiÃ¨res ou les poussiÃ¨res.

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Comme d'autres grandes villes, Bayonne n'est pas exempte d'Ã©pisodes de pollution, en particulier liÃ©s au trafic routier, aux activitÃ©s industrialo-portuaires autour de l'estuaire de l'Adour et Ã l'ozone en pÃ©riode estivale. Mais les niveaux de pollution restent infÃ©rieurs Ã la moyenne des grandes villes du classement. Elle n'est pas non plus confrontÃ©e au mÃªme niveau d'Ã©missions industrielles que certains grands ports de rÃ©gions fortement industrialisÃ©es au Nord (Calais, Dunkerque), comme au Sud (Marseille, Fos-sur-Mer).

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RÃ©putÃ©e pour sa qualitÃ© de vie, Bayonne fait partie de ces villes qui attirent naturellement les professionnels de santÃ©. C'est d'ailleurs dans le volet Â« AccÃ¨s aux soins Â» que la commune fait vraiment la diffÃ©rence, Ã©tant trÃ¨s peu concernÃ©e par les dÃ©serts mÃ©dicaux qui affectent d'autres territoires.

Cela ressort dans les indicateurs de densitÃ© de spÃ©cialistes Ã©tudiÃ©sÂ : Bayonne compte environ 14 dermatologues pour 100.000 habitants dans son bassin de vie, soit plus de deux fois plus que la moyenne des grandes villes, plus de trois fois plus d'ophtalmologues, 1,7 fois plus de gynÃ©cologues, cinq fois plus de pneumologuesâ€¦

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17 villes de l’Adour dans le palmarÃ¨s des communes de 10.000 Ã 50.000 habitants

Saint-Jean-de-Luz, Oloron et Orthez raflent les 3 premiÃ¨res places de ce classement. Suivent : Biarritz (12e), Anglet (14e), Auch (15e), Urrugne (16e), Lourdes (38e), Saint-Paul-lÃ¨s-Dax (60e), BillÃ¨re (68e), Dax (95e), Tarnos (98e), Biscarrosse (128e), Saint-Pierre-du-Mont (240e), Lons (273e), Mont-de-Marsan (341e), et Tarbes (397e).

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Cinq communes du 64 se hissent dans le top 20, sur les neuf classÃ©es dans le dÃ©partement. Elles combinent souvent un environnement relativement prÃ©servÃ© et une offre de soins structurante. Sur le littoral, des communes comme Saint-Jean-de-Luz, Biarritz ou Anglet bÃ©nÃ©ficient, comme Bayonne, d'un climat venteux et d'une densitÃ© d'Ã©quipements de santÃ© et de services parmi les plus Ã©levÃ©es pour des villes de cette taille.

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Plus Ã l'intÃ©rieur, des villes centres comme Oloron-Sainte-Marie ou Orthez jouent un rÃ´le de pivot pour l'accÃ¨s aux soins et aux services pour tout un arriÃ¨re-pays rural : les temps d'accÃ¨s Ã l'hÃ´pital ou aux urgences y restent infÃ©rieurs Ã cinq minutes, tout en Ã©tant moins exposÃ©es aux niveaux de pollution observÃ©s dans les grandes mÃ©tropoles.

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Pour l'Observatoire rÃ©gional de santÃ© de la Nouvelle-Aquitaine, ces bons rÃ©sultats soulignent avant tout l'attractivitÃ© naturelle du territoire et son profil socio-Ã©conomique favorable. Â« Il s'agit en effet du dÃ©terminant principal s'agissant de l'Ã©tat de santÃ© ou de l'accÃ¨s aux soinsÂ Â», souligne Julien Giraud, son directeur, peu surpris que le 64 ressorte positivement. Â«Â Le dÃ©partement prÃ©sente une situation favorable sur bien des critÃ¨resÂ : niveau de vie, scolaritÃ©, taux de pauvretÃ©, insertion professionnelleâ€¦ qui attire des populations plutÃ´t favorisÃ©es. Â»

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Sur la question de l'accÃ¨s aux soins primaires, le dÃ©partement a lancÃ© en 2019 le dispositif Â« PrÃ©sence MÃ©dicale 64 Â», qui propose un accompagnement sur mesure (logement, intÃ©gration familiale, insertion dans une maison de santÃ© ou un rÃ©seau de soins) des nouveaux mÃ©decins gÃ©nÃ©ralistes, pour rendre le territoire attractif et fidÃ©liser les praticiens. En sept ans, il a ainsi accompagnÃ© l'installation de plus de 70 mÃ©decins dans le dÃ©partement, dont environ 63% en zones rurales ou de montagne. RÃ©guliÃ¨rement citÃ© en exemple, il a d'ailleurs inspirÃ© une mission ministÃ©rielle sur la gÃ©nÃ©ralisation des guichets uniques de ce type.

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Bayonne est classÃ© en premiÃ¨re position pour les villes de plus de 50.000 habitants. Elle devance Vannes en Bretagne et Pau. Toulouse est Ã la 41e place et Bordeaux Ã la 52e.

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Â«Â Notre palmarÃ¨s fait la part belle aux communes de l'ouest et du sud du pays, et tend Ã valoriser les villes situÃ©es en pÃ©riphÃ©rie des grandes mÃ©tropoles, qui combinent un accÃ¨s aux soins favorable, une densitÃ© du bÃ¢ti et un trafic routier plus modÃ©rÃ©s et une exposition rÃ©duite aux nuisances environnementales Â souligne Le Figaro.

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Les indicateurs mesurÃ©s reflÃ¨tent donc en partie l'attractivitÃ© globale des villes. Rien d'Ã©tonnant, selon Basile Chaix, directeur de recherche Ã l'Inserm et Ã l'Institut Pierre Louis d'Ã©pidÃ©miologie et de santÃ© publique. Le niveau socio-Ã©conomique d'un territoire et son degrÃ© d'urbanitÃ© sont deux dimensions majeures dans les travaux qui Ã©tudient les relations entre environnement rÃ©sidentiel et santÃ© des populations. Elles Â« influencent de nombreux aspects comme l'accÃ¨s aux soins, la pollution ou le bruit Â», prÃ©cise le chercheur.

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On peut illustrer cette logique par un mÃ©canisme que les chercheurs appellent la Â« mobilitÃ© sÃ©lective Â». Par exemple, des populations aisÃ©es, dont l'Ã©tat de santÃ© est statistiquement plus favorable, s'installent dans des villes Ã la recherche d'une pollution moindre, d'espaces verts, de professionnels de santÃ©, mais aussi d'opportunitÃ©s Ã©conomiques ou de loisirs. Une offre (mÃ©dicale, commerÃ§ante, politique) se dÃ©veloppe Ã son tour pour rÃ©pondre Ã cette demande, crÃ©ant un cercle vertueux.

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BayonneÂ : une accumulation de facteurs favorables

La ville basque obtient de bons rÃ©sultats dans les cinq catÃ©gories. S'agissant de la thÃ©matique Â« Exposition aux sources de pollution Â», elle bÃ©nÃ©ficie d'un climat favorable propre aux zones littoralesÂ : les vents frÃ©quents favorisent la dispersion des polluants, tandis que les pluies peuvent contribuer Ã rÃ©duire la concentration des particules les plus grossiÃ¨res ou les poussiÃ¨res.

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Comme d'autres grandes villes, Bayonne n'est pas exempte d'Ã©pisodes de pollution, en particulier liÃ©s au trafic routier, aux activitÃ©s industrialo-portuaires autour de l'estuaire de l'Adour et Ã l'ozone en pÃ©riode estivale. Mais les niveaux de pollution restent infÃ©rieurs Ã la moyenne des grandes villes du classement. Elle n'est pas non plus confrontÃ©e au mÃªme niveau d'Ã©missions industrielles que certains grands ports de rÃ©gions fortement industrialisÃ©es au Nord (Calais, Dunkerque), comme au Sud (Marseille, Fos-sur-Mer).

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RÃ©putÃ©e pour sa qualitÃ© de vie, Bayonne fait partie de ces villes qui attirent naturellement les professionnels de santÃ©. C'est d'ailleurs dans le volet Â« AccÃ¨s aux soins Â» que la commune fait vraiment la diffÃ©rence, Ã©tant trÃ¨s peu concernÃ©e par les dÃ©serts mÃ©dicaux qui affectent d'autres territoires.

Cela ressort dans les indicateurs de densitÃ© de spÃ©cialistes Ã©tudiÃ©sÂ : Bayonne compte environ 14 dermatologues pour 100.000 habitants dans son bassin de vie, soit plus de deux fois plus que la moyenne des grandes villes, plus de trois fois plus d'ophtalmologues, 1,7 fois plus de gynÃ©cologues, cinq fois plus de pneumologuesâ€¦

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17 villes de l’Adour dans le palmarÃ¨s des communes de 10.000 Ã 50.000 habitants

Saint-Jean-de-Luz, Oloron et Orthez raflent les 3 premiÃ¨res places de ce classement. Suivent : Biarritz (12e), Anglet (14e), Auch (15e), Urrugne (16e), Lourdes (38e), Saint-Paul-lÃ¨s-Dax (60e), BillÃ¨re (68e), Dax (95e), Tarnos (98e), Biscarrosse (128e), Saint-Pierre-du-Mont (240e), Lons (273e), Mont-de-Marsan (341e), et Tarbes (397e).

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Cinq communes du 64 se hissent dans le top 20, sur les neuf classÃ©es dans le dÃ©partement. Elles combinent souvent un environnement relativement prÃ©servÃ© et une offre de soins structurante. Sur le littoral, des communes comme Saint-Jean-de-Luz, Biarritz ou Anglet bÃ©nÃ©ficient, comme Bayonne, d'un climat venteux et d'une densitÃ© d'Ã©quipements de santÃ© et de services parmi les plus Ã©levÃ©es pour des villes de cette taille.

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Plus Ã l'intÃ©rieur, des villes centres comme Oloron-Sainte-Marie ou Orthez jouent un rÃ´le de pivot pour l'accÃ¨s aux soins et aux services pour tout un arriÃ¨re-pays rural : les temps d'accÃ¨s Ã l'hÃ´pital ou aux urgences y restent infÃ©rieurs Ã cinq minutes, tout en Ã©tant moins exposÃ©es aux niveaux de pollution observÃ©s dans les grandes mÃ©tropoles.

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Sur la question de l'accÃ¨s aux soins primaires, le dÃ©partement a lancÃ© en 2019 le dispositif Â« PrÃ©sence MÃ©dicale 64 Â», qui propose un accompagnement sur mesure (logement, intÃ©gration familiale, insertion dans une maison de santÃ© ou un rÃ©seau de soins) des nouveaux mÃ©decins gÃ©nÃ©ralistes, pour rendre le territoire attractif et fidÃ©liser les praticiens. En sept ans, il a ainsi accompagnÃ© l'installation de plus de 70 mÃ©decins dans le dÃ©partement, dont environ 63% en zones rurales ou de montagne. RÃ©guliÃ¨rement citÃ© en exemple, il a d'ailleurs inspirÃ© une mission ministÃ©rielle sur la gÃ©nÃ©ralisation des guichets uniques de ce type.

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Bayonne est classÃ© en premiÃ¨re position pour les villes de plus de 50.000 habitants. Elle devance Vannes en Bretagne et Pau. Toulouse est Ã la 41e place et Bordeaux Ã la 52e.

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Â«Â Notre palmarÃ¨s fait la part belle aux communes de l'ouest et du sud du pays, et tend Ã valoriser les villes situÃ©es en pÃ©riphÃ©rie des grandes mÃ©tropoles, qui combinent un accÃ¨s aux soins favorable, une densitÃ© du bÃ¢ti et un trafic routier plus modÃ©rÃ©s et une exposition rÃ©duite aux nuisances environnementales Â souligne Le Figaro.

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Les indicateurs mesurÃ©s reflÃ¨tent donc en partie l'attractivitÃ© globale des villes. Rien d'Ã©tonnant, selon Basile Chaix, directeur de recherche Ã l'Inserm et Ã l'Institut Pierre Louis d'Ã©pidÃ©miologie et de santÃ© publique. Le niveau socio-Ã©conomique d'un territoire et son degrÃ© d'urbanitÃ© sont deux dimensions majeures dans les travaux qui Ã©tudient les relations entre environnement rÃ©sidentiel et santÃ© des populations. Elles Â« influencent de nombreux aspects comme l'accÃ¨s aux soins, la pollution ou le bruit Â», prÃ©cise le chercheur.

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On peut illustrer cette logique par un mÃ©canisme que les chercheurs appellent la Â« mobilitÃ© sÃ©lective Â». Par exemple, des populations aisÃ©es, dont l'Ã©tat de santÃ© est statistiquement plus favorable, s'installent dans des villes Ã la recherche d'une pollution moindre, d'espaces verts, de professionnels de santÃ©, mais aussi d'opportunitÃ©s Ã©conomiques ou de loisirs. Une offre (mÃ©dicale, commerÃ§ante, politique) se dÃ©veloppe Ã son tour pour rÃ©pondre Ã cette demande, crÃ©ant un cercle vertueux.

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BayonneÂ : une accumulation de facteurs favorables

La ville basque obtient de bons rÃ©sultats dans les cinq catÃ©gories. S'agissant de la thÃ©matique Â« Exposition aux sources de pollution Â», elle bÃ©nÃ©ficie d'un climat favorable propre aux zones littoralesÂ : les vents frÃ©quents favorisent la dispersion des polluants, tandis que les pluies peuvent contribuer Ã rÃ©duire la concentration des particules les plus grossiÃ¨res ou les poussiÃ¨res.

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Comme d'autres grandes villes, Bayonne n'est pas exempte d'Ã©pisodes de pollution, en particulier liÃ©s au trafic routier, aux activitÃ©s industrialo-portuaires autour de l'estuaire de l'Adour et Ã l'ozone en pÃ©riode estivale. Mais les niveaux de pollution restent infÃ©rieurs Ã la moyenne des grandes villes du classement. Elle n'est pas non plus confrontÃ©e au mÃªme niveau d'Ã©missions industrielles que certains grands ports de rÃ©gions fortement industrialisÃ©es au Nord (Calais, Dunkerque), comme au Sud (Marseille, Fos-sur-Mer).

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RÃ©putÃ©e pour sa qualitÃ© de vie, Bayonne fait partie de ces villes qui attirent naturellement les professionnels de santÃ©. C'est d'ailleurs dans le volet Â« AccÃ¨s aux soins Â» que la commune fait vraiment la diffÃ©rence, Ã©tant trÃ¨s peu concernÃ©e par les dÃ©serts mÃ©dicaux qui affectent d'autres territoires.

Cela ressort dans les indicateurs de densitÃ© de spÃ©cialistes Ã©tudiÃ©sÂ : Bayonne compte environ 14 dermatologues pour 100.000 habitants dans son bassin de vie, soit plus de deux fois plus que la moyenne des grandes villes, plus de trois fois plus d'ophtalmologues, 1,7 fois plus de gynÃ©cologues, cinq fois plus de pneumologuesâ€¦

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17 villes de l’Adour dans le palmarÃ¨s des communes de 10.000 Ã 50.000 habitants

Saint-Jean-de-Luz, Oloron et Orthez raflent les 3 premiÃ¨res places de ce classement. Suivent : Biarritz (12e), Anglet (14e), Auch (15e), Urrugne (16e), Lourdes (38e), Saint-Paul-lÃ¨s-Dax (60e), BillÃ¨re (68e), Dax (95e), Tarnos (98e), Biscarrosse (128e), Saint-Pierre-du-Mont (240e), Lons (273e), Mont-de-Marsan (341e), et Tarbes (397e).

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Cinq communes du 64 se hissent dans le top 20, sur les neuf classÃ©es dans le dÃ©partement. Elles combinent souvent un environnement relativement prÃ©servÃ© et une offre de soins structurante. Sur le littoral, des communes comme Saint-Jean-de-Luz, Biarritz ou Anglet bÃ©nÃ©ficient, comme Bayonne, d'un climat venteux et d'une densitÃ© d'Ã©quipements de santÃ© et de services parmi les plus Ã©levÃ©es pour des villes de cette taille.

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Plus Ã l'intÃ©rieur, des villes centres comme Oloron-Sainte-Marie ou Orthez jouent un rÃ´le de pivot pour l'accÃ¨s aux soins et aux services pour tout un arriÃ¨re-pays rural : les temps d'accÃ¨s Ã l'hÃ´pital ou aux urgences y restent infÃ©rieurs Ã cinq minutes, tout en Ã©tant moins exposÃ©es aux niveaux de pollution observÃ©s dans les grandes mÃ©tropoles.

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Pour l'Observatoire rÃ©gional de santÃ© de la Nouvelle-Aquitaine, ces bons rÃ©sultats soulignent avant tout l'attractivitÃ© naturelle du territoire et son profil socio-Ã©conomique favorable. Â« Il s'agit en effet du dÃ©terminant principal s'agissant de l'Ã©tat de santÃ© ou de l'accÃ¨s aux soinsÂ Â», souligne Julien Giraud, son directeur, peu surpris que le 64 ressorte positivement. Â«Â Le dÃ©partement prÃ©sente une situation favorable sur bien des critÃ¨resÂ : niveau de vie, scolaritÃ©, taux de pauvretÃ©, insertion professionnelleâ€¦ qui attire des populations plutÃ´t favorisÃ©es. Â»

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Sur la question de l'accÃ¨s aux soins primaires, le dÃ©partement a lancÃ© en 2019 le dispositif Â« PrÃ©sence MÃ©dicale 64 Â», qui propose un accompagnement sur mesure (logement, intÃ©gration familiale, insertion dans une maison de santÃ© ou un rÃ©seau de soins) des nouveaux mÃ©decins gÃ©nÃ©ralistes, pour rendre le territoire attractif et fidÃ©liser les praticiens. En sept ans, il a ainsi accompagnÃ© l'installation de plus de 70 mÃ©decins dans le dÃ©partement, dont environ 63% en zones rurales ou de montagne. RÃ©guliÃ¨rement citÃ© en exemple, il a d'ailleurs inspirÃ© une mission ministÃ©rielle sur la gÃ©nÃ©ralisation des guichets uniques de ce type.

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Ces journÃ©es sont organisÃ©es autour de trois grands spectacles et d'animations gratuites, pour une vÃ©ritable fÃªte familiale autour du cheval, du cirque et des arts vivants. Entre les crÃ©ations originales et les rencontres avec les cavaliers et les artistes, le public profitera pleinement de cet Ã©vÃ©nement unique.

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FondÃ© sous NapolÃ©on, berceau de la race anglo-arabe, le Haras et son magnifique parc constituent un cadre exceptionnel pour les spectacles, les dÃ©ambulations et les dÃ©monstrations.

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Pour cette Ã©dition anniversaire, Ã‰questria sera marquÃ©e par le retour de compagnies qui ont jalonnÃ© son histoire, par des crÃ©ations inÃ©dites, des surprises artistiques et des temps forts rÃ©trospectifs.

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Le village, les pistes, les animations Ã©questres et les propositions artistiques s'enchaÃ®neront de 16h jusqu'Ã 1h du matin. Les spectacles payants se dÃ©rouleront dans trois lieux du haras.

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Voltige, dressage, poste hongroise, travail en libertÃ©, dÃ©monstrations commentÃ©es, sorties de chevaux au centre-ville, ateliers poney, promenades en calÃ¨che, visites guidÃ©es, expositions et marchÃ© gourmand complÃ¨teront le programme de la semaine.

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Premier spectacle (17h30), Â« ProhibÃ© Â» de la Compagnie Jehol : dÃ©couvrez l'univers magique de ce spectacle Ã©poustouflant oÃ¹ l'homme et le cheval dansent ensemble.â€¨Tout en faisant la part belle aux acrobaties, Ã la voltige Ã©questre et Ã la danse, le spectacle interroge sur le rapport homme-cheval, le tout en musique et sous le beau chapiteau de la compagnie franc-comtoise.

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DeuxiÃ¨me rendez-vous (20h), Â« SueÃ±o Â». Couple star de l'art Ã©questre, Magali Delgado et FrÃ©dÃ©ric Pignon font leur grand retour Ã Equestria. Leur magnifique spectacle promet un voyage Ã©motionnel inoubliable, oÃ¹ la relation entre l'homme et le cheval atteint des sommets de grÃ¢ce et d'harmonie.

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Le manÃ¨ge couvert accueillera Â« Don Quichotte, folie Ã©questre Â» (21h40), de la compagnie Diego'n Co. La compagnie auvergnate s'empare du cÃ©lÃ¨bre roman de CervantÃ¨s et s'en inspire librement, pour vous transporter dans l'Espagne du XVIIe siÃ¨cle. Dans une version extravagante oÃ¹ prouesses Ã©questres cÃ´toient grÃ¢ce et drÃ´lerie, dÃ©couvrez les aventures rocambolesques du mythique Â« Chevalier Ã la Triste Figure Â», de son fidÃ¨le Ã©cuyer Sancho Panza et de la mystÃ©rieuse DulcinÃ©eâ€¦

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Tous les dÃ©tails sur le site internet du festival Equestria

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Au programme de ce mercredi 22 juillet, sous le chapiteauÂ : Ã‰mile Parisien, Yaron Herman, Linda May Han Oh et Prabhu Edouard, puis CÃ©cile McLorin Salvant. A l'AstradaÂ : Daoud.

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Jeudi 23 juilletÂ :Â Vincen GarcÃ­aÂ et Keziah Jones sous le chapiteauÂ ; Poets of Forest Ã L'Astrada.

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Lire notre article

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Bayonne est classÃ© en premiÃ¨re position pour les villes de plus de 50.000 habitants. Elle devance Vannes en Bretagne et Pau. Toulouse est Ã la 41e place et Bordeaux Ã la 52e.

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Â«Â Notre palmarÃ¨s fait la part belle aux communes de l'ouest et du sud du pays, et tend Ã valoriser les villes situÃ©es en pÃ©riphÃ©rie des grandes mÃ©tropoles, qui combinent un accÃ¨s aux soins favorable, une densitÃ© du bÃ¢ti et un trafic routier plus modÃ©rÃ©s et une exposition rÃ©duite aux nuisances environnementales Â souligne Le Figaro.

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Les indicateurs mesurÃ©s reflÃ¨tent donc en partie l'attractivitÃ© globale des villes. Rien d'Ã©tonnant, selon Basile Chaix, directeur de recherche Ã l'Inserm et Ã l'Institut Pierre Louis d'Ã©pidÃ©miologie et de santÃ© publique. Le niveau socio-Ã©conomique d'un territoire et son degrÃ© d'urbanitÃ© sont deux dimensions majeures dans les travaux qui Ã©tudient les relations entre environnement rÃ©sidentiel et santÃ© des populations. Elles Â« influencent de nombreux aspects comme l'accÃ¨s aux soins, la pollution ou le bruit Â», prÃ©cise le chercheur.

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On peut illustrer cette logique par un mÃ©canisme que les chercheurs appellent la Â« mobilitÃ© sÃ©lective Â». Par exemple, des populations aisÃ©es, dont l'Ã©tat de santÃ© est statistiquement plus favorable, s'installent dans des villes Ã la recherche d'une pollution moindre, d'espaces verts, de professionnels de santÃ©, mais aussi d'opportunitÃ©s Ã©conomiques ou de loisirs. Une offre (mÃ©dicale, commerÃ§ante, politique) se dÃ©veloppe Ã son tour pour rÃ©pondre Ã cette demande, crÃ©ant un cercle vertueux.

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BayonneÂ : une accumulation de facteurs favorables

La ville basque obtient de bons rÃ©sultats dans les cinq catÃ©gories. S'agissant de la thÃ©matique Â« Exposition aux sources de pollution Â», elle bÃ©nÃ©ficie d'un climat favorable propre aux zones littoralesÂ : les vents frÃ©quents favorisent la dispersion des polluants, tandis que les pluies peuvent contribuer Ã rÃ©duire la concentration des particules les plus grossiÃ¨res ou les poussiÃ¨res.

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Comme d'autres grandes villes, Bayonne n'est pas exempte d'Ã©pisodes de pollution, en particulier liÃ©s au trafic routier, aux activitÃ©s industrialo-portuaires autour de l'estuaire de l'Adour et Ã l'ozone en pÃ©riode estivale. Mais les niveaux de pollution restent infÃ©rieurs Ã la moyenne des grandes villes du classement. Elle n'est pas non plus confrontÃ©e au mÃªme niveau d'Ã©missions industrielles que certains grands ports de rÃ©gions fortement industrialisÃ©es au Nord (Calais, Dunkerque), comme au Sud (Marseille, Fos-sur-Mer).

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RÃ©putÃ©e pour sa qualitÃ© de vie, Bayonne fait partie de ces villes qui attirent naturellement les professionnels de santÃ©. C'est d'ailleurs dans le volet Â« AccÃ¨s aux soins Â» que la commune fait vraiment la diffÃ©rence, Ã©tant trÃ¨s peu concernÃ©e par les dÃ©serts mÃ©dicaux qui affectent d'autres territoires.

Cela ressort dans les indicateurs de densitÃ© de spÃ©cialistes Ã©tudiÃ©sÂ : Bayonne compte environ 14 dermatologues pour 100.000 habitants dans son bassin de vie, soit plus de deux fois plus que la moyenne des grandes villes, plus de trois fois plus d'ophtalmologues, 1,7 fois plus de gynÃ©cologues, cinq fois plus de pneumologuesâ€¦

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17 villes de l’Adour dans le palmarÃ¨s des communes de 10.000 Ã 50.000 habitants

Saint-Jean-de-Luz, Oloron et Orthez raflent les 3 premiÃ¨res places de ce classement. Suivent : Biarritz (12e), Anglet (14e), Auch (15e), Urrugne (16e), Lourdes (38e), Saint-Paul-lÃ¨s-Dax (60e), BillÃ¨re (68e), Dax (95e), Tarnos (98e), Biscarrosse (128e), Saint-Pierre-du-Mont (240e), Lons (273e), Mont-de-Marsan (341e), et Tarbes (397e).

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Cinq communes du 64 se hissent dans le top 20, sur les neuf classÃ©es dans le dÃ©partement. Elles combinent souvent un environnement relativement prÃ©servÃ© et une offre de soins structurante. Sur le littoral, des communes comme Saint-Jean-de-Luz, Biarritz ou Anglet bÃ©nÃ©ficient, comme Bayonne, d'un climat venteux et d'une densitÃ© d'Ã©quipements de santÃ© et de services parmi les plus Ã©levÃ©es pour des villes de cette taille.

Â

Plus Ã l'intÃ©rieur, des villes centres comme Oloron-Sainte-Marie ou Orthez jouent un rÃ´le de pivot pour l'accÃ¨s aux soins et aux services pour tout un arriÃ¨re-pays rural : les temps d'accÃ¨s Ã l'hÃ´pital ou aux urgences y restent infÃ©rieurs Ã cinq minutes, tout en Ã©tant moins exposÃ©es aux niveaux de pollution observÃ©s dans les grandes mÃ©tropoles.

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Pour l'Observatoire rÃ©gional de santÃ© de la Nouvelle-Aquitaine, ces bons rÃ©sultats soulignent avant tout l'attractivitÃ© naturelle du territoire et son profil socio-Ã©conomique favorable. Â« Il s'agit en effet du dÃ©terminant principal s'agissant de l'Ã©tat de santÃ© ou de l'accÃ¨s aux soinsÂ Â», souligne Julien Giraud, son directeur, peu surpris que le 64 ressorte positivement. Â«Â Le dÃ©partement prÃ©sente une situation favorable sur bien des critÃ¨resÂ : niveau de vie, scolaritÃ©, taux de pauvretÃ©, insertion professionnelleâ€¦ qui attire des populations plutÃ´t favorisÃ©es. Â»

Â

Sur la question de l'accÃ¨s aux soins primaires, le dÃ©partement a lancÃ© en 2019 le dispositif Â« PrÃ©sence MÃ©dicale 64 Â», qui propose un accompagnement sur mesure (logement, intÃ©gration familiale, insertion dans une maison de santÃ© ou un rÃ©seau de soins) des nouveaux mÃ©decins gÃ©nÃ©ralistes, pour rendre le territoire attractif et fidÃ©liser les praticiens. En sept ans, il a ainsi accompagnÃ© l'installation de plus de 70 mÃ©decins dans le dÃ©partement, dont environ 63% en zones rurales ou de montagne. RÃ©guliÃ¨rement citÃ© en exemple, il a d'ailleurs inspirÃ© une mission ministÃ©rielle sur la gÃ©nÃ©ralisation des guichets uniques de ce type.

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Bayonne est classÃ© en premiÃ¨re position pour les villes de plus de 50.000 habitants. Elle devance Vannes en Bretagne et Pau. Toulouse est Ã la 41e place et Bordeaux Ã la 52e.

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Â«Â Notre palmarÃ¨s fait la part belle aux communes de l'ouest et du sud du pays, et tend Ã valoriser les villes situÃ©es en pÃ©riphÃ©rie des grandes mÃ©tropoles, qui combinent un accÃ¨s aux soins favorable, une densitÃ© du bÃ¢ti et un trafic routier plus modÃ©rÃ©s et une exposition rÃ©duite aux nuisances environnementales Â souligne Le Figaro.

Â

Les indicateurs mesurÃ©s reflÃ¨tent donc en partie l'attractivitÃ© globale des villes. Rien d'Ã©tonnant, selon Basile Chaix, directeur de recherche Ã l'Inserm et Ã l'Institut Pierre Louis d'Ã©pidÃ©miologie et de santÃ© publique. Le niveau socio-Ã©conomique d'un territoire et son degrÃ© d'urbanitÃ© sont deux dimensions majeures dans les travaux qui Ã©tudient les relations entre environnement rÃ©sidentiel et santÃ© des populations. Elles Â« influencent de nombreux aspects comme l'accÃ¨s aux soins, la pollution ou le bruit Â», prÃ©cise le chercheur.

Â

On peut illustrer cette logique par un mÃ©canisme que les chercheurs appellent la Â« mobilitÃ© sÃ©lective Â». Par exemple, des populations aisÃ©es, dont l'Ã©tat de santÃ© est statistiquement plus favorable, s'installent dans des villes Ã la recherche d'une pollution moindre, d'espaces verts, de professionnels de santÃ©, mais aussi d'opportunitÃ©s Ã©conomiques ou de loisirs. Une offre (mÃ©dicale, commerÃ§ante, politique) se dÃ©veloppe Ã son tour pour rÃ©pondre Ã cette demande, crÃ©ant un cercle vertueux.

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BayonneÂ : une accumulation de facteurs favorables

La ville basque obtient de bons rÃ©sultats dans les cinq catÃ©gories. S'agissant de la thÃ©matique Â« Exposition aux sources de pollution Â», elle bÃ©nÃ©ficie d'un climat favorable propre aux zones littoralesÂ : les vents frÃ©quents favorisent la dispersion des polluants, tandis que les pluies peuvent contribuer Ã rÃ©duire la concentration des particules les plus grossiÃ¨res ou les poussiÃ¨res.

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Comme d'autres grandes villes, Bayonne n'est pas exempte d'Ã©pisodes de pollution, en particulier liÃ©s au trafic routier, aux activitÃ©s industrialo-portuaires autour de l'estuaire de l'Adour et Ã l'ozone en pÃ©riode estivale. Mais les niveaux de pollution restent infÃ©rieurs Ã la moyenne des grandes villes du classement. Elle n'est pas non plus confrontÃ©e au mÃªme niveau d'Ã©missions industrielles que certains grands ports de rÃ©gions fortement industrialisÃ©es au Nord (Calais, Dunkerque), comme au Sud (Marseille, Fos-sur-Mer).

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RÃ©putÃ©e pour sa qualitÃ© de vie, Bayonne fait partie de ces villes qui attirent naturellement les professionnels de santÃ©. C'est d'ailleurs dans le volet Â« AccÃ¨s aux soins Â» que la commune fait vraiment la diffÃ©rence, Ã©tant trÃ¨s peu concernÃ©e par les dÃ©serts mÃ©dicaux qui affectent d'autres territoires.

Cela ressort dans les indicateurs de densitÃ© de spÃ©cialistes Ã©tudiÃ©sÂ : Bayonne compte environ 14 dermatologues pour 100.000 habitants dans son bassin de vie, soit plus de deux fois plus que la moyenne des grandes villes, plus de trois fois plus d'ophtalmologues, 1,7 fois plus de gynÃ©cologues, cinq fois plus de pneumologuesâ€¦

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17 villes de l’Adour dans le palmarÃ¨s des communes de 10.000 Ã 50.000 habitants

Saint-Jean-de-Luz, Oloron et Orthez raflent les 3 premiÃ¨res places de ce classement. Suivent : Biarritz (12e), Anglet (14e), Auch (15e), Urrugne (16e), Lourdes (38e), Saint-Paul-lÃ¨s-Dax (60e), BillÃ¨re (68e), Dax (95e), Tarnos (98e), Biscarrosse (128e), Saint-Pierre-du-Mont (240e), Lons (273e), Mont-de-Marsan (341e), et Tarbes (397e).

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Cinq communes du 64 se hissent dans le top 20, sur les neuf classÃ©es dans le dÃ©partement. Elles combinent souvent un environnement relativement prÃ©servÃ© et une offre de soins structurante. Sur le littoral, des communes comme Saint-Jean-de-Luz, Biarritz ou Anglet bÃ©nÃ©ficient, comme Bayonne, d'un climat venteux et d'une densitÃ© d'Ã©quipements de santÃ© et de services parmi les plus Ã©levÃ©es pour des villes de cette taille.

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Plus Ã l'intÃ©rieur, des villes centres comme Oloron-Sainte-Marie ou Orthez jouent un rÃ´le de pivot pour l'accÃ¨s aux soins et aux services pour tout un arriÃ¨re-pays rural : les temps d'accÃ¨s Ã l'hÃ´pital ou aux urgences y restent infÃ©rieurs Ã cinq minutes, tout en Ã©tant moins exposÃ©es aux niveaux de pollution observÃ©s dans les grandes mÃ©tropoles.

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Pour l'Observatoire rÃ©gional de santÃ© de la Nouvelle-Aquitaine, ces bons rÃ©sultats soulignent avant tout l'attractivitÃ© naturelle du territoire et son profil socio-Ã©conomique favorable. Â« Il s'agit en effet du dÃ©terminant principal s'agissant de l'Ã©tat de santÃ© ou de l'accÃ¨s aux soinsÂ Â», souligne Julien Giraud, son directeur, peu surpris que le 64 ressorte positivement. Â«Â Le dÃ©partement prÃ©sente une situation favorable sur bien des critÃ¨resÂ : niveau de vie, scolaritÃ©, taux de pauvretÃ©, insertion professionnelleâ€¦ qui attire des populations plutÃ´t favorisÃ©es. Â»

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Sur la question de l'accÃ¨s aux soins primaires, le dÃ©partement a lancÃ© en 2019 le dispositif Â« PrÃ©sence MÃ©dicale 64 Â», qui propose un accompagnement sur mesure (logement, intÃ©gration familiale, insertion dans une maison de santÃ© ou un rÃ©seau de soins) des nouveaux mÃ©decins gÃ©nÃ©ralistes, pour rendre le territoire attractif et fidÃ©liser les praticiens. En sept ans, il a ainsi accompagnÃ© l'installation de plus de 70 mÃ©decins dans le dÃ©partement, dont environ 63% en zones rurales ou de montagne. RÃ©guliÃ¨rement citÃ© en exemple, il a d'ailleurs inspirÃ© une mission ministÃ©rielle sur la gÃ©nÃ©ralisation des guichets uniques de ce type.

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Bayonne est classÃ© en premiÃ¨re position pour les villes de plus de 50.000 habitants. Elle devance Vannes en Bretagne et Pau. Toulouse est Ã la 41e place et Bordeaux Ã la 52e.

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Â«Â Notre palmarÃ¨s fait la part belle aux communes de l'ouest et du sud du pays, et tend Ã valoriser les villes situÃ©es en pÃ©riphÃ©rie des grandes mÃ©tropoles, qui combinent un accÃ¨s aux soins favorable, une densitÃ© du bÃ¢ti et un trafic routier plus modÃ©rÃ©s et une exposition rÃ©duite aux nuisances environnementales Â souligne Le Figaro.

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Les indicateurs mesurÃ©s reflÃ¨tent donc en partie l'attractivitÃ© globale des villes. Rien d'Ã©tonnant, selon Basile Chaix, directeur de recherche Ã l'Inserm et Ã l'Institut Pierre Louis d'Ã©pidÃ©miologie et de santÃ© publique. Le niveau socio-Ã©conomique d'un territoire et son degrÃ© d'urbanitÃ© sont deux dimensions majeures dans les travaux qui Ã©tudient les relations entre environnement rÃ©sidentiel et santÃ© des populations. Elles Â« influencent de nombreux aspects comme l'accÃ¨s aux soins, la pollution ou le bruit Â», prÃ©cise le chercheur.

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On peut illustrer cette logique par un mÃ©canisme que les chercheurs appellent la Â« mobilitÃ© sÃ©lective Â». Par exemple, des populations aisÃ©es, dont l'Ã©tat de santÃ© est statistiquement plus favorable, s'installent dans des villes Ã la recherche d'une pollution moindre, d'espaces verts, de professionnels de santÃ©, mais aussi d'opportunitÃ©s Ã©conomiques ou de loisirs. Une offre (mÃ©dicale, commerÃ§ante, politique) se dÃ©veloppe Ã son tour pour rÃ©pondre Ã cette demande, crÃ©ant un cercle vertueux.

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BayonneÂ : une accumulation de facteurs favorables

La ville basque obtient de bons rÃ©sultats dans les cinq catÃ©gories. S'agissant de la thÃ©matique Â« Exposition aux sources de pollution Â», elle bÃ©nÃ©ficie d'un climat favorable propre aux zones littoralesÂ : les vents frÃ©quents favorisent la dispersion des polluants, tandis que les pluies peuvent contribuer Ã rÃ©duire la concentration des particules les plus grossiÃ¨res ou les poussiÃ¨res.

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Comme d'autres grandes villes, Bayonne n'est pas exempte d'Ã©pisodes de pollution, en particulier liÃ©s au trafic routier, aux activitÃ©s industrialo-portuaires autour de l'estuaire de l'Adour et Ã l'ozone en pÃ©riode estivale. Mais les niveaux de pollution restent infÃ©rieurs Ã la moyenne des grandes villes du classement. Elle n'est pas non plus confrontÃ©e au mÃªme niveau d'Ã©missions industrielles que certains grands ports de rÃ©gions fortement industrialisÃ©es au Nord (Calais, Dunkerque), comme au Sud (Marseille, Fos-sur-Mer).

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RÃ©putÃ©e pour sa qualitÃ© de vie, Bayonne fait partie de ces villes qui attirent naturellement les professionnels de santÃ©. C'est d'ailleurs dans le volet Â« AccÃ¨s aux soins Â» que la commune fait vraiment la diffÃ©rence, Ã©tant trÃ¨s peu concernÃ©e par les dÃ©serts mÃ©dicaux qui affectent d'autres territoires.

Cela ressort dans les indicateurs de densitÃ© de spÃ©cialistes Ã©tudiÃ©sÂ : Bayonne compte environ 14 dermatologues pour 100.000 habitants dans son bassin de vie, soit plus de deux fois plus que la moyenne des grandes villes, plus de trois fois plus d'ophtalmologues, 1,7 fois plus de gynÃ©cologues, cinq fois plus de pneumologuesâ€¦

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17 villes de l’Adour dans le palmarÃ¨s des communes de 10.000 Ã 50.000 habitants

Saint-Jean-de-Luz, Oloron et Orthez raflent les 3 premiÃ¨res places de ce classement. Suivent : Biarritz (12e), Anglet (14e), Auch (15e), Urrugne (16e), Lourdes (38e), Saint-Paul-lÃ¨s-Dax (60e), BillÃ¨re (68e), Dax (95e), Tarnos (98e), Biscarrosse (128e), Saint-Pierre-du-Mont (240e), Lons (273e), Mont-de-Marsan (341e), et Tarbes (397e).

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Cinq communes du 64 se hissent dans le top 20, sur les neuf classÃ©es dans le dÃ©partement. Elles combinent souvent un environnement relativement prÃ©servÃ© et une offre de soins structurante. Sur le littoral, des communes comme Saint-Jean-de-Luz, Biarritz ou Anglet bÃ©nÃ©ficient, comme Bayonne, d'un climat venteux et d'une densitÃ© d'Ã©quipements de santÃ© et de services parmi les plus Ã©levÃ©es pour des villes de cette taille.

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Plus Ã l'intÃ©rieur, des villes centres comme Oloron-Sainte-Marie ou Orthez jouent un rÃ´le de pivot pour l'accÃ¨s aux soins et aux services pour tout un arriÃ¨re-pays rural : les temps d'accÃ¨s Ã l'hÃ´pital ou aux urgences y restent infÃ©rieurs Ã cinq minutes, tout en Ã©tant moins exposÃ©es aux niveaux de pollution observÃ©s dans les grandes mÃ©tropoles.

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Pour l'Observatoire rÃ©gional de santÃ© de la Nouvelle-Aquitaine, ces bons rÃ©sultats soulignent avant tout l'attractivitÃ© naturelle du territoire et son profil socio-Ã©conomique favorable. Â« Il s'agit en effet du dÃ©terminant principal s'agissant de l'Ã©tat de santÃ© ou de l'accÃ¨s aux soinsÂ Â», souligne Julien Giraud, son directeur, peu surpris que le 64 ressorte positivement. Â«Â Le dÃ©partement prÃ©sente une situation favorable sur bien des critÃ¨resÂ : niveau de vie, scolaritÃ©, taux de pauvretÃ©, insertion professionnelleâ€¦ qui attire des populations plutÃ´t favorisÃ©es. Â»

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Sur la question de l'accÃ¨s aux soins primaires, le dÃ©partement a lancÃ© en 2019 le dispositif Â« PrÃ©sence MÃ©dicale 64 Â», qui propose un accompagnement sur mesure (logement, intÃ©gration familiale, insertion dans une maison de santÃ© ou un rÃ©seau de soins) des nouveaux mÃ©decins gÃ©nÃ©ralistes, pour rendre le territoire attractif et fidÃ©liser les praticiens. En sept ans, il a ainsi accompagnÃ© l'installation de plus de 70 mÃ©decins dans le dÃ©partement, dont environ 63% en zones rurales ou de montagne. RÃ©guliÃ¨rement citÃ© en exemple, il a d'ailleurs inspirÃ© une mission ministÃ©rielle sur la gÃ©nÃ©ralisation des guichets uniques de ce type.

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Lors de cette Ã©dition, il sera rendu hommage Ã deux lÃ©gendes, nÃ©es il y a un siÃ¨cleÂ : Miles Davis et John Coltrane. Le premier sera cÃ©lÃ©brÃ© par Marcus Miller, avec un concert Ã©vÃ¨nement qui fera date, entourÃ© de Bill Evans, Mike Stern et Mino Cinelu (mardi 28 juillet). Le second sera mis Ã l'honneur par James Carter, le mÃªme soir.

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Plusieurs stars sont attendues, Ã commencer par Sting en ouverture dans le cadre de sa tournÃ©e Ston 3.0. Le groupe lÃ©gendaire Kool & The Gang, Ibrahim Malouf et Thomas Dutronc feront le plein.

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Parmi les valeurs sÃ»res du jazzÂ : le pianiste Fred Hersch, l'un des plus grands improvisateurs de sa gÃ©nÃ©rationÂ ; le guitariste Pat MethenyÂ ; l'hÃ©ritier des grands maÃ®tres du piano jazz, Kenny Barron.

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Les femmes auront toute leur place, notamment avecÂ : Diana Krall, rÃ©fÃ©rence absolue du jazz vocal contemporainÂ ; la batteuse et compositrice franÃ§aise Anne PaceoÂ ; la jeune chanteuse amÃ©ricaine Samara Joy.

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Au programme sous le chapiteau

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Lundi 20 juilletÂ : Dea MatronaÂ ; Sting

Mardi 21 juilletÂ : Fred Hersch TrioÂ ; Samara Joy

Mercredi 22 juilletÂ : Ã‰mile Parisien, Yaron Herman, Linda May Han Oh et Prabhu EdouardÂ ; CÃ©cile McLorin Salvant

Jeudi 23 juilletÂ :Â Vincen GarcÃ­aÂ ; Keziah Jones

Vendredi 24 juilletÂ :Â Bill Charlap TrioÂ ; Pat Metheny

Samedi 25 juilletÂ : ImanyÂ ; Selah Sue and the Gallands

Dimanche 26 juilletÂ : Kenny GarrettÂ ; Avishai Cohen Trio

Lundi 27 juilletÂ : Youn Sun NahÂ ; Asaf Avidan

Mardi 28 juilletÂ : James CarterÂ ; Marcus Miller, We Want Miles avec Bill Evans, Mike Stern & Mino Cinelu

Mercredi 29 juilletÂ : Anne Paceo, AtlantisÂ ; Diana Krall

Jeudi 30 juilletÂ : Symmetric, Baptiste Herbin & Nicolas Gardel QuartetÂ ; Ibrahim Maalouf

Vendredi 31 juilletÂ : Kenny BarronÂ ; Temple University Jazz Band

Samedi 1er aoÃ»tÂ : Chris Minh Doky & The NomadsÂ ; Richard Bona

Dimanche 2 aoÃ»tÂ : Erik Truffaz & Antonio LizanaÂ ; Paco De Lucia Legacy

Lundi 3 aoÃ»tÂ : Baptiste TrotignonÂ ; Feu! Chatterton

Mardi 4 aoÃ»tÂ : Brooklyn Funk EssentialsÂ ; Kool and The Gang

Mercredi 5 aoÃ»tÂ : Roberto Fonseca & Vincent SegalÂ ; Thomas Dutronc

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Au programme Ã L'Astrada

Mardi 21 juilletÂ : Dominique Fils-AimÃ©

Mercredi 22 juilletÂ : Daoud

Jeudi 23 juilletÂ : Poets of Forest

Vendredi 24 juilletÂ : Robinson Khoury

Samedi 25 juilletÂ : L'Antidote

Dimanche 26 juilletÂ : Camilla George

Mardi 28 juilletÂ : Louis Sclavis

Mercredi 29 juilletÂ : Daniel Zimmermann

Jeudi 30 juilletÂ : Henri Texier

Vendredi 31 juilletÂ : Louis Matute

Samedi 1er aoÃ»tÂ : Ludivine Issambourg

Dimanche 2 aoÃ»tÂ : Arat Kilo

Festival Bis, concerts gratuits

Paul ChÃ©ron Septet, Asso Sax Big Band, Aurore VoilquÃ© QuintetÂ ; Pierre Tereygeol Quartet, Robin Mansanti Quartet, Cecil L. Recchia QuintetÂ ; Naamloze Trio, Manu Forster Trio, The Blakettes Quartet, OdezaÂ ; Meajam et ClÃ©mence Lagier Quintet, Yves Brouqui QuartetÂ ; Chocho Cannelle, Gustave Reichert Quintet, Jultrane QuintetÂ ; Magic Malik Jazz Association Quintet, Bloom Quintet, SunscapeÂ ; Gabriel Delmas Trio, Steeve Laffont Quartet, Oya Quintet (Hugo Guezbar)Â ; Sunnyside Trio, Mister Tchang Bluz, Explosion Quintet, Goldstandards Quintet, Son Quimbombo Quintetâ€¦

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Informations sur le site internet

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Le parcours de ce passionnÃ© ne suit pas un chemin classique. AprÃ¨s des expÃ©riences en Ã©lectrotechnique et en viticulture, Bruno Montus choisit de se former au mÃ©tier de sommelier, notamment auprÃ¨s de Franck Thomas. En 2022, il rejoint Le Relais de la Poste avec audace, le jour mÃªme oÃ¹ il cÃ©lÃ¨bre l'obtention de son diplÃ´me, une initiative qui marque le dÃ©but d'une ascension remarquÃ©e.

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Son talent et sa sensibilitÃ© ont Ã©tÃ© saluÃ©s lors de cette cÃ©rÃ©monie parrainÃ©e par Hugo Souchet (chef doublement Â Ã©toilÃ© des PrÃ¨s d'EugÃ©nie), oÃ¹ AngÃ©lique Picard lui a remis son trophÃ©e. Cette distinction vient consacrer un parcours atypique et une passion affirmÃ©e pour le vin, au cÅ“ur d'un Ã©tablissement reconnu de la gastronomie landaise.

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Informations sur le site Gault & MillauÂ

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Bayonne est classÃ© en premiÃ¨re position pour les villes de plus de 50.000 habitants. Elle devance Vannes en Bretagne et Pau. Toulouse est Ã la 41e place et Bordeaux Ã la 52e.

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Â«Â Notre palmarÃ¨s fait la part belle aux communes de l'ouest et du sud du pays, et tend Ã valoriser les villes situÃ©es en pÃ©riphÃ©rie des grandes mÃ©tropoles, qui combinent un accÃ¨s aux soins favorable, une densitÃ© du bÃ¢ti et un trafic routier plus modÃ©rÃ©s et une exposition rÃ©duite aux nuisances environnementales Â souligne Le Figaro.

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Les indicateurs mesurÃ©s reflÃ¨tent donc en partie l'attractivitÃ© globale des villes. Rien d'Ã©tonnant, selon Basile Chaix, directeur de recherche Ã l'Inserm et Ã l'Institut Pierre Louis d'Ã©pidÃ©miologie et de santÃ© publique. Le niveau socio-Ã©conomique d'un territoire et son degrÃ© d'urbanitÃ© sont deux dimensions majeures dans les travaux qui Ã©tudient les relations entre environnement rÃ©sidentiel et santÃ© des populations. Elles Â« influencent de nombreux aspects comme l'accÃ¨s aux soins, la pollution ou le bruit Â», prÃ©cise le chercheur.

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On peut illustrer cette logique par un mÃ©canisme que les chercheurs appellent la Â« mobilitÃ© sÃ©lective Â». Par exemple, des populations aisÃ©es, dont l'Ã©tat de santÃ© est statistiquement plus favorable, s'installent dans des villes Ã la recherche d'une pollution moindre, d'espaces verts, de professionnels de santÃ©, mais aussi d'opportunitÃ©s Ã©conomiques ou de loisirs. Une offre (mÃ©dicale, commerÃ§ante, politique) se dÃ©veloppe Ã son tour pour rÃ©pondre Ã cette demande, crÃ©ant un cercle vertueux.

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BayonneÂ : une accumulation de facteurs favorables

La ville basque obtient de bons rÃ©sultats dans les cinq catÃ©gories. S'agissant de la thÃ©matique Â« Exposition aux sources de pollution Â», elle bÃ©nÃ©ficie d'un climat favorable propre aux zones littoralesÂ : les vents frÃ©quents favorisent la dispersion des polluants, tandis que les pluies peuvent contribuer Ã rÃ©duire la concentration des particules les plus grossiÃ¨res ou les poussiÃ¨res.

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Comme d'autres grandes villes, Bayonne n'est pas exempte d'Ã©pisodes de pollution, en particulier liÃ©s au trafic routier, aux activitÃ©s industrialo-portuaires autour de l'estuaire de l'Adour et Ã l'ozone en pÃ©riode estivale. Mais les niveaux de pollution restent infÃ©rieurs Ã la moyenne des grandes villes du classement. Elle n'est pas non plus confrontÃ©e au mÃªme niveau d'Ã©missions industrielles que certains grands ports de rÃ©gions fortement industrialisÃ©es au Nord (Calais, Dunkerque), comme au Sud (Marseille, Fos-sur-Mer).

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RÃ©putÃ©e pour sa qualitÃ© de vie, Bayonne fait partie de ces villes qui attirent naturellement les professionnels de santÃ©. C'est d'ailleurs dans le volet Â« AccÃ¨s aux soins Â» que la commune fait vraiment la diffÃ©rence, Ã©tant trÃ¨s peu concernÃ©e par les dÃ©serts mÃ©dicaux qui affectent d'autres territoires.

Cela ressort dans les indicateurs de densitÃ© de spÃ©cialistes Ã©tudiÃ©sÂ : Bayonne compte environ 14 dermatologues pour 100.000 habitants dans son bassin de vie, soit plus de deux fois plus que la moyenne des grandes villes, plus de trois fois plus d'ophtalmologues, 1,7 fois plus de gynÃ©cologues, cinq fois plus de pneumologuesâ€¦

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17 villes de l’Adour dans le palmarÃ¨s des communes de 10.000 Ã 50.000 habitants

Saint-Jean-de-Luz, Oloron et Orthez raflent les 3 premiÃ¨res places de ce classement. Suivent : Biarritz (12e), Anglet (14e), Auch (15e), Urrugne (16e), Lourdes (38e), Saint-Paul-lÃ¨s-Dax (60e), BillÃ¨re (68e), Dax (95e), Tarnos (98e), Biscarrosse (128e), Saint-Pierre-du-Mont (240e), Lons (273e), Mont-de-Marsan (341e), et Tarbes (397e).

Â

Cinq communes du 64 se hissent dans le top 20, sur les neuf classÃ©es dans le dÃ©partement. Elles combinent souvent un environnement relativement prÃ©servÃ© et une offre de soins structurante. Sur le littoral, des communes comme Saint-Jean-de-Luz, Biarritz ou Anglet bÃ©nÃ©ficient, comme Bayonne, d'un climat venteux et d'une densitÃ© d'Ã©quipements de santÃ© et de services parmi les plus Ã©levÃ©es pour des villes de cette taille.

Â

Plus Ã l'intÃ©rieur, des villes centres comme Oloron-Sainte-Marie ou Orthez jouent un rÃ´le de pivot pour l'accÃ¨s aux soins et aux services pour tout un arriÃ¨re-pays rural : les temps d'accÃ¨s Ã l'hÃ´pital ou aux urgences y restent infÃ©rieurs Ã cinq minutes, tout en Ã©tant moins exposÃ©es aux niveaux de pollution observÃ©s dans les grandes mÃ©tropoles.

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Pour l'Observatoire rÃ©gional de santÃ© de la Nouvelle-Aquitaine, ces bons rÃ©sultats soulignent avant tout l'attractivitÃ© naturelle du territoire et son profil socio-Ã©conomique favorable. Â« Il s'agit en effet du dÃ©terminant principal s'agissant de l'Ã©tat de santÃ© ou de l'accÃ¨s aux soinsÂ Â», souligne Julien Giraud, son directeur, peu surpris que le 64 ressorte positivement. Â«Â Le dÃ©partement prÃ©sente une situation favorable sur bien des critÃ¨resÂ : niveau de vie, scolaritÃ©, taux de pauvretÃ©, insertion professionnelleâ€¦ qui attire des populations plutÃ´t favorisÃ©es. Â»

Â

Sur la question de l'accÃ¨s aux soins primaires, le dÃ©partement a lancÃ© en 2019 le dispositif Â« PrÃ©sence MÃ©dicale 64 Â», qui propose un accompagnement sur mesure (logement, intÃ©gration familiale, insertion dans une maison de santÃ© ou un rÃ©seau de soins) des nouveaux mÃ©decins gÃ©nÃ©ralistes, pour rendre le territoire attractif et fidÃ©liser les praticiens. En sept ans, il a ainsi accompagnÃ© l'installation de plus de 70 mÃ©decins dans le dÃ©partement, dont environ 63% en zones rurales ou de montagne. RÃ©guliÃ¨rement citÃ© en exemple, il a d'ailleurs inspirÃ© une mission ministÃ©rielle sur la gÃ©nÃ©ralisation des guichets uniques de ce type.

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Bayonne est classÃ© en premiÃ¨re position pour les villes de plus de 50.000 habitants. Elle devance Vannes en Bretagne et Pau. Toulouse est Ã la 41e place et Bordeaux Ã la 52e.

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Â«Â Notre palmarÃ¨s fait la part belle aux communes de l'ouest et du sud du pays, et tend Ã valoriser les villes situÃ©es en pÃ©riphÃ©rie des grandes mÃ©tropoles, qui combinent un accÃ¨s aux soins favorable, une densitÃ© du bÃ¢ti et un trafic routier plus modÃ©rÃ©s et une exposition rÃ©duite aux nuisances environnementales Â souligne Le Figaro.

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Les indicateurs mesurÃ©s reflÃ¨tent donc en partie l'attractivitÃ© globale des villes. Rien d'Ã©tonnant, selon Basile Chaix, directeur de recherche Ã l'Inserm et Ã l'Institut Pierre Louis d'Ã©pidÃ©miologie et de santÃ© publique. Le niveau socio-Ã©conomique d'un territoire et son degrÃ© d'urbanitÃ© sont deux dimensions majeures dans les travaux qui Ã©tudient les relations entre environnement rÃ©sidentiel et santÃ© des populations. Elles Â« influencent de nombreux aspects comme l'accÃ¨s aux soins, la pollution ou le bruit Â», prÃ©cise le chercheur.

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On peut illustrer cette logique par un mÃ©canisme que les chercheurs appellent la Â« mobilitÃ© sÃ©lective Â». Par exemple, des populations aisÃ©es, dont l'Ã©tat de santÃ© est statistiquement plus favorable, s'installent dans des villes Ã la recherche d'une pollution moindre, d'espaces verts, de professionnels de santÃ©, mais aussi d'opportunitÃ©s Ã©conomiques ou de loisirs. Une offre (mÃ©dicale, commerÃ§ante, politique) se dÃ©veloppe Ã son tour pour rÃ©pondre Ã cette demande, crÃ©ant un cercle vertueux.

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BayonneÂ : une accumulation de facteurs favorables

La ville basque obtient de bons rÃ©sultats dans les cinq catÃ©gories. S'agissant de la thÃ©matique Â« Exposition aux sources de pollution Â», elle bÃ©nÃ©ficie d'un climat favorable propre aux zones littoralesÂ : les vents frÃ©quents favorisent la dispersion des polluants, tandis que les pluies peuvent contribuer Ã rÃ©duire la concentration des particules les plus grossiÃ¨res ou les poussiÃ¨res.

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Comme d'autres grandes villes, Bayonne n'est pas exempte d'Ã©pisodes de pollution, en particulier liÃ©s au trafic routier, aux activitÃ©s industrialo-portuaires autour de l'estuaire de l'Adour et Ã l'ozone en pÃ©riode estivale. Mais les niveaux de pollution restent infÃ©rieurs Ã la moyenne des grandes villes du classement. Elle n'est pas non plus confrontÃ©e au mÃªme niveau d'Ã©missions industrielles que certains grands ports de rÃ©gions fortement industrialisÃ©es au Nord (Calais, Dunkerque), comme au Sud (Marseille, Fos-sur-Mer).

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RÃ©putÃ©e pour sa qualitÃ© de vie, Bayonne fait partie de ces villes qui attirent naturellement les professionnels de santÃ©. C'est d'ailleurs dans le volet Â« AccÃ¨s aux soins Â» que la commune fait vraiment la diffÃ©rence, Ã©tant trÃ¨s peu concernÃ©e par les dÃ©serts mÃ©dicaux qui affectent d'autres territoires.

Cela ressort dans les indicateurs de densitÃ© de spÃ©cialistes Ã©tudiÃ©sÂ : Bayonne compte environ 14 dermatologues pour 100.000 habitants dans son bassin de vie, soit plus de deux fois plus que la moyenne des grandes villes, plus de trois fois plus d'ophtalmologues, 1,7 fois plus de gynÃ©cologues, cinq fois plus de pneumologuesâ€¦

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Saint-Jean-de-Luz, Oloron et Orthez raflent les 3 premiÃ¨res places de ce classement. Suivent : Biarritz (12e), Anglet (14e), Auch (15e), Urrugne (16e), Lourdes (38e), Saint-Paul-lÃ¨s-Dax (60e), BillÃ¨re (68e), Dax (95e), Tarnos (98e), Biscarrosse (128e), Saint-Pierre-du-Mont (240e), Lons (273e), Mont-de-Marsan (341e), et Tarbes (397e).

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Cinq communes du 64 se hissent dans le top 20, sur les neuf classÃ©es dans le dÃ©partement. Elles combinent souvent un environnement relativement prÃ©servÃ© et une offre de soins structurante. Sur le littoral, des communes comme Saint-Jean-de-Luz, Biarritz ou Anglet bÃ©nÃ©ficient, comme Bayonne, d'un climat venteux et d'une densitÃ© d'Ã©quipements de santÃ© et de services parmi les plus Ã©levÃ©es pour des villes de cette taille.

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Plus Ã l'intÃ©rieur, des villes centres comme Oloron-Sainte-Marie ou Orthez jouent un rÃ´le de pivot pour l'accÃ¨s aux soins et aux services pour tout un arriÃ¨re-pays rural : les temps d'accÃ¨s Ã l'hÃ´pital ou aux urgences y restent infÃ©rieurs Ã cinq minutes, tout en Ã©tant moins exposÃ©es aux niveaux de pollution observÃ©s dans les grandes mÃ©tropoles.

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Pour l'Observatoire rÃ©gional de santÃ© de la Nouvelle-Aquitaine, ces bons rÃ©sultats soulignent avant tout l'attractivitÃ© naturelle du territoire et son profil socio-Ã©conomique favorable. Â« Il s'agit en effet du dÃ©terminant principal s'agissant de l'Ã©tat de santÃ© ou de l'accÃ¨s aux soinsÂ Â», souligne Julien Giraud, son directeur, peu surpris que le 64 ressorte positivement. Â«Â Le dÃ©partement prÃ©sente une situation favorable sur bien des critÃ¨resÂ : niveau de vie, scolaritÃ©, taux de pauvretÃ©, insertion professionnelleâ€¦ qui attire des populations plutÃ´t favorisÃ©es. Â»

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Sur la question de l'accÃ¨s aux soins primaires, le dÃ©partement a lancÃ© en 2019 le dispositif Â« PrÃ©sence MÃ©dicale 64 Â», qui propose un accompagnement sur mesure (logement, intÃ©gration familiale, insertion dans une maison de santÃ© ou un rÃ©seau de soins) des nouveaux mÃ©decins gÃ©nÃ©ralistes, pour rendre le territoire attractif et fidÃ©liser les praticiens. En sept ans, il a ainsi accompagnÃ© l'installation de plus de 70 mÃ©decins dans le dÃ©partement, dont environ 63% en zones rurales ou de montagne. RÃ©guliÃ¨rement citÃ© en exemple, il a d'ailleurs inspirÃ© une mission ministÃ©rielle sur la gÃ©nÃ©ralisation des guichets uniques de ce type.

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Bayonne est classÃ© en premiÃ¨re position pour les villes de plus de 50.000 habitants. Elle devance Vannes en Bretagne et Pau. Toulouse est Ã la 41e place et Bordeaux Ã la 52e.

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Â«Â Notre palmarÃ¨s fait la part belle aux communes de l'ouest et du sud du pays, et tend Ã valoriser les villes situÃ©es en pÃ©riphÃ©rie des grandes mÃ©tropoles, qui combinent un accÃ¨s aux soins favorable, une densitÃ© du bÃ¢ti et un trafic routier plus modÃ©rÃ©s et une exposition rÃ©duite aux nuisances environnementales Â souligne Le Figaro.

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Les indicateurs mesurÃ©s reflÃ¨tent donc en partie l'attractivitÃ© globale des villes. Rien d'Ã©tonnant, selon Basile Chaix, directeur de recherche Ã l'Inserm et Ã l'Institut Pierre Louis d'Ã©pidÃ©miologie et de santÃ© publique. Le niveau socio-Ã©conomique d'un territoire et son degrÃ© d'urbanitÃ© sont deux dimensions majeures dans les travaux qui Ã©tudient les relations entre environnement rÃ©sidentiel et santÃ© des populations. Elles Â« influencent de nombreux aspects comme l'accÃ¨s aux soins, la pollution ou le bruit Â», prÃ©cise le chercheur.

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On peut illustrer cette logique par un mÃ©canisme que les chercheurs appellent la Â« mobilitÃ© sÃ©lective Â». Par exemple, des populations aisÃ©es, dont l'Ã©tat de santÃ© est statistiquement plus favorable, s'installent dans des villes Ã la recherche d'une pollution moindre, d'espaces verts, de professionnels de santÃ©, mais aussi d'opportunitÃ©s Ã©conomiques ou de loisirs. Une offre (mÃ©dicale, commerÃ§ante, politique) se dÃ©veloppe Ã son tour pour rÃ©pondre Ã cette demande, crÃ©ant un cercle vertueux.

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BayonneÂ : une accumulation de facteurs favorables

La ville basque obtient de bons rÃ©sultats dans les cinq catÃ©gories. S'agissant de la thÃ©matique Â« Exposition aux sources de pollution Â», elle bÃ©nÃ©ficie d'un climat favorable propre aux zones littoralesÂ : les vents frÃ©quents favorisent la dispersion des polluants, tandis que les pluies peuvent contribuer Ã rÃ©duire la concentration des particules les plus grossiÃ¨res ou les poussiÃ¨res.

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Comme d'autres grandes villes, Bayonne n'est pas exempte d'Ã©pisodes de pollution, en particulier liÃ©s au trafic routier, aux activitÃ©s industrialo-portuaires autour de l'estuaire de l'Adour et Ã l'ozone en pÃ©riode estivale. Mais les niveaux de pollution restent infÃ©rieurs Ã la moyenne des grandes villes du classement. Elle n'est pas non plus confrontÃ©e au mÃªme niveau d'Ã©missions industrielles que certains grands ports de rÃ©gions fortement industrialisÃ©es au Nord (Calais, Dunkerque), comme au Sud (Marseille, Fos-sur-Mer).

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RÃ©putÃ©e pour sa qualitÃ© de vie, Bayonne fait partie de ces villes qui attirent naturellement les professionnels de santÃ©. C'est d'ailleurs dans le volet Â« AccÃ¨s aux soins Â» que la commune fait vraiment la diffÃ©rence, Ã©tant trÃ¨s peu concernÃ©e par les dÃ©serts mÃ©dicaux qui affectent d'autres territoires.

Cela ressort dans les indicateurs de densitÃ© de spÃ©cialistes Ã©tudiÃ©sÂ : Bayonne compte environ 14 dermatologues pour 100.000 habitants dans son bassin de vie, soit plus de deux fois plus que la moyenne des grandes villes, plus de trois fois plus d'ophtalmologues, 1,7 fois plus de gynÃ©cologues, cinq fois plus de pneumologuesâ€¦

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17 villes de l’Adour dans le palmarÃ¨s des communes de 10.000 Ã 50.000 habitants

Saint-Jean-de-Luz, Oloron et Orthez raflent les 3 premiÃ¨res places de ce classement. Suivent : Biarritz (12e), Anglet (14e), Auch (15e), Urrugne (16e), Lourdes (38e), Saint-Paul-lÃ¨s-Dax (60e), BillÃ¨re (68e), Dax (95e), Tarnos (98e), Biscarrosse (128e), Saint-Pierre-du-Mont (240e), Lons (273e), Mont-de-Marsan (341e), et Tarbes (397e).

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Cinq communes du 64 se hissent dans le top 20, sur les neuf classÃ©es dans le dÃ©partement. Elles combinent souvent un environnement relativement prÃ©servÃ© et une offre de soins structurante. Sur le littoral, des communes comme Saint-Jean-de-Luz, Biarritz ou Anglet bÃ©nÃ©ficient, comme Bayonne, d'un climat venteux et d'une densitÃ© d'Ã©quipements de santÃ© et de services parmi les plus Ã©levÃ©es pour des villes de cette taille.

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Plus Ã l'intÃ©rieur, des villes centres comme Oloron-Sainte-Marie ou Orthez jouent un rÃ´le de pivot pour l'accÃ¨s aux soins et aux services pour tout un arriÃ¨re-pays rural : les temps d'accÃ¨s Ã l'hÃ´pital ou aux urgences y restent infÃ©rieurs Ã cinq minutes, tout en Ã©tant moins exposÃ©es aux niveaux de pollution observÃ©s dans les grandes mÃ©tropoles.

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Pour l'Observatoire rÃ©gional de santÃ© de la Nouvelle-Aquitaine, ces bons rÃ©sultats soulignent avant tout l'attractivitÃ© naturelle du territoire et son profil socio-Ã©conomique favorable. Â« Il s'agit en effet du dÃ©terminant principal s'agissant de l'Ã©tat de santÃ© ou de l'accÃ¨s aux soinsÂ Â», souligne Julien Giraud, son directeur, peu surpris que le 64 ressorte positivement. Â«Â Le dÃ©partement prÃ©sente une situation favorable sur bien des critÃ¨resÂ : niveau de vie, scolaritÃ©, taux de pauvretÃ©, insertion professionnelleâ€¦ qui attire des populations plutÃ´t favorisÃ©es. Â»

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Sur la question de l'accÃ¨s aux soins primaires, le dÃ©partement a lancÃ© en 2019 le dispositif Â« PrÃ©sence MÃ©dicale 64 Â», qui propose un accompagnement sur mesure (logement, intÃ©gration familiale, insertion dans une maison de santÃ© ou un rÃ©seau de soins) des nouveaux mÃ©decins gÃ©nÃ©ralistes, pour rendre le territoire attractif et fidÃ©liser les praticiens. En sept ans, il a ainsi accompagnÃ© l'installation de plus de 70 mÃ©decins dans le dÃ©partement, dont environ 63% en zones rurales ou de montagne. RÃ©guliÃ¨rement citÃ© en exemple, il a d'ailleurs inspirÃ© une mission ministÃ©rielle sur la gÃ©nÃ©ralisation des guichets uniques de ce type.

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On continue notre tour du savoir-faire landais, de son patrimoine faÃ§onnÃ© par les mains et les saisons. AprÃ¨s la pÃ¢tisserie et les produits locaux, place Ã un autre pilier discret mais solidement ancrÃ© : la chaise. Objet du quotidien par excellence, elle raconte ici une histoire bien plus vaste, faite de transmission, de gestes prÃ©cis et d'un amour profond du bois.

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Le geste juste, entre tradition et modernitÃ©

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Ã€ Hagetmau, la chaise n'est pas qu'un meuble, c'est une identitÃ©, presque un emblÃ¨me. La ville a longtemps portÃ© le surnom de Â« capitale europÃ©enne du siÃ¨ge Â», et ce n'est pas un hasard si les premiÃ¨res fabriques artisanales s'y sont installÃ©es dÃ¨s la fin du XIXe siÃ¨cle. TrÃ¨s vite, le bois y trouve ses lettres de noblesse, travaillÃ©, sculptÃ©, poli avec une patience presque mÃ©ditative. Dans les annÃ©es 1950 et 1960, l'activitÃ© atteint son apogÃ©e, faisant vivre des milliers de personnes.Â Aujourd'hui, mÃªme si les ateliers sont moins nombreux, la tradition perdure. Elle tient bon, portÃ©e par des entreprises familiales qui continuent de transmettre leur savoir-faire. Ici, on ne travaille pas le bois Ã la chaÃ®ne, on vit avec, on le comprend. ChÃªne, hÃªtre, merisier ou noyer, chaque essence a son caractÃ¨re, ses nuances, ses humeurs parfois. Et c'est justement ce dialogue entre la matiÃ¨re et la main qui donne naissance Ã des piÃ¨ces uniques. Fabriquer une chaise landaise, c'est tout un art. Chaque Ã©tape demande prÃ©cision et minutie. La sculpture, le paillage, les finitions sont autant de gestes qui se rÃ©pÃ¨tent sans jamais se ressembler. Ce savoir-faire a d'ailleurs Ã©tÃ© reconnu officiellement, certaines maisons Ã©tant labellisÃ©es Â« Entreprise du Patrimoine Vivant Â». Une distinction qui souligne la valeur de ces mÃ©tiers oÃ¹ l'on faÃ§onne encore avec le cÅ“ur autant qu'avec les outils.

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Mais la chaise landaise ne reste pas figÃ©e dans le passÃ©. Elle Ã©volue, se rÃ©invente, tout en gardant ses origines. Des collaborations avec des designers viennent insuffler un vent de modernitÃ©, proposant des lignes Ã©purÃ©es, parfois inspirÃ©es des paysages landais ou mÃªme des Ã©chasses, symbole emblÃ©matique de la rÃ©gion. Le bois se plie alors Ã de nouvelles formes, tout en conservant cette chaleur et cette authenticitÃ© qui le rendent intemporel.

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Quand les Landes s'invitent Ã Notre-Dame

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Et puis, il y a ce moment oÃ¹ tout bascule, oÃ¹ un savoir-faire local franchit les frontiÃ¨res de son territoire pour s'inscrire dans l'histoire nationale. En 2023, une entreprise landaise est choisie pour participer Ã la renaissance de Notre-Dame de Paris. Une mission Ã la hauteur de son hÃ©ritage : fabriquer les chaises destinÃ©es Ã la nef restaurÃ©e. Pendant un an, dans les ateliers, le travail s'intensifie sans perdre en exigence. Chaque piÃ¨ce est pensÃ©e, faÃ§onnÃ©e, ajustÃ©e avec le mÃªme soin qu'une piÃ¨ce unique, mÃªme lorsqu'il s'agit d'en produire des centaines. Le bois, entiÃ¨rement issu de chÃªne franÃ§ais, arrive brut avant de rÃ©vÃ©ler peu Ã peu toute sa noblesse sous les mains des artisans. DerriÃ¨re cette rÃ©alisation, c'est tout un rÃ©seau local qui se mobilise, chacun apportant sa pierre (ou plutÃ´t sa fibre) Ã l'Ã©difice. Pour Notre-Dame, le dÃ©fi ne se limitait pas Ã la fabrication. En effet, il fallait aussi imaginer une chaise capable de s'intÃ©grer sans bruit dans un lieu aussi chargÃ© visuellement. Le design se veut donc discret, presque effacÃ©, laissant toute la lumiÃ¨re Ã l'architecture de la cathÃ©drale.

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Les lignes sont sobres, le bois clair capte doucement la lumiÃ¨re, sans jamais chercher Ã attirer l'attention. L'assise, lÃ©gÃ¨rement incurvÃ©e, invite au confort, tandis que le dossier, plus bas, rÃ©pond Ã des usages spÃ©cifiques, notamment celui de la priÃ¨re. Chaque dÃ©tail est pensÃ© pour servir le lieu, et non l'inverse. Une forme d'humilitÃ© qui correspond parfaitement Ã l'esprit du projet.

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Une histoire qui continue de grandir

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Ã€ travers cette rÃ©alisation, la chaise landaise prouve qu'elle n'est pas simplement un hÃ©ritage figÃ©, mais un savoir-faire en mouvement. Elle continue de grandir, de s'adapter, de trouver sa place dans des contextes nouveaux, tout en restant humble. Dans les Landes, le bois a toujours racontÃ© des histoires. Celle-ci en est une de plus, peut-Ãªtre l'une des plus belles. Une histoire oÃ¹ tradition et modernitÃ© s'emboÃ®tent parfaitement et oÃ¹ chaque chaise, aussi simple soit-elle en apparence, porte en elle un peu de ce territoire, de ses artisans et de leur passion.



SÃ©bastien Soumagnas

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Organizada por Maison Goxa Leku, esta jornada, dedicada al deporte y la solidaridad, reunirá a unos cuarenta equipos que competirán en una fórmula scramble de cuatro personas, con un objetivo claro: apoyar a las personas afectadas por el cáncer y a sus seres queridos.

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Todos los fondos recaudados se dedicarán a acciones llevadas a cabo por la asociación, que ofrece apoyo global destinado a mejorar la calidad de vida de los pacientes, durante y después del tratamiento. Actividades físicas adaptadas, apoyo psicológico, seguimiento nutricional e incluso grupos de discusión se encuentran entre las medidas implementadas, accesibles gracias a la financiación proporcionada por la estructura.

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A lo largo del día, los participantes evolucionarán en un ambiente agradable, marcado por momentos de intercambio y toma de conciencia. Los equipos de Maison Goxa Leku estarán presentes para interactuar con el público y presentar sus acciones, mientras que varios momentos destacados marcarán el evento hasta la ceremonia de entrega de premios por la noche.

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Creada en 2022, la asociación ya ha apoyado a más de 550 personas, con un enfoque individualizado y accesible. Establecida cerca de San Juan de Luz y recientemente en Hasparren, cuenta con una red local movilizada, en particular empresas asociadas y comerciantes, para continuar su desarrollo.

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Más allá del rendimiento deportivo, esta competición es sobre todo un momento de movilización colectiva, donde cada participación contribuye concretamente a apoyar a quienes se enfrentan a la enfermedad.

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Sitio internet

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