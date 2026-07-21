Qué esperar en Arizona esta noche: desde el escritorio de política

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En la edición de hoy, Ben Kamisar ofrece un avance de las competencias clave a las que hay que estar atentos a medida que llegan los resultados de las primarias en todo Arizona. Además, nuestro equipo de la Casa Blanca profundiza en una nueva fase crítica de la guerra de Irán para el presidente Donald Trump.

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—Adam Wollner

Qué esperar en Arizona esta noche

Por Ben Kamisar

La temporada de primarias se reanuda hoy en Arizona, donde el Presidente Donald TrumpLas falsas acusaciones de fraude electoral siguen cobrando importancia casi seis años después de su derrota en joe biden.

Esto es lo que debe mirar.Gobernador: Reps. Andy Biggs es el favorito en las primarias republicanas para enfrentarse al gobernador demócrata. Katie Hobbs. El expresidente del conservador House Freedom Caucus cuenta con el respaldo de Trump en una carrera que incluye a su colega representante. David Schweikert.

Biggs pasó años arrojando dudas sobre el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, pero ahora que tiene los ojos puestos en un enfrentamiento en noviembre en un estado clave, ha evitado abordar el tema con el mismo fervor. Los republicanos son optimistas sobre sus posibilidades de enfrentarse a Hobbs, uno de los gobernadores que corren mayor peligro en su candidatura a la reelección este año. Pero los demócratas creen que si Biggs es el candidato republicano, su alineación con Trump podría causarle problemas.

Secretario de estado: Dos republicanos, el representante estatal. Alejandro Kolodin y ex presidente del partido estatal Gina Swobodaestán compitiendo por enfrentarse al titular demócrata Adrián Fontes. El ganador de las elecciones generales será el director electoral de Arizona durante la carrera presidencial de 2028.

Kolodin estuvo profundamente involucrado en los desafíos posteriores a 2020 planteados por los aliados de Trump, y cuenta con el respaldo de Turning Point USA y un puñado de miembros conservadores del Congreso de Arizona.

Swoboda había recibido previamente el apoyo de Trump para una candidatura al Congreso, pero luego saltó a esta carrera. Trump no ha entrado formalmente en la contienda por la secretaría de Estado con un respaldo. La línea de Swoboda sobre las elecciones de 2020 es que fueron “robadas limpiamente” en los tribunales y que hubo problemas con la administración electoral.

1er Distrito: El principal contendiente de las primarias republicanas en el distrito de Schweikert es el ex pateador de la NFL. Jay Feelyque cuenta con el respaldo de Trump.

Las primarias demócratas son más competitivas e incluyen dos candidatos que se enfrentaron en unas primarias muy reñidas de 2024: el ex representante estatal. Amish Shah y ex periodista Marlene Galán-Woods.

Shah cuenta con el apoyo de un puñado de sus antiguos colegas, incluido el ex presidente republicano de la Cámara de Representantes estatal. Bowers oxidados. Pero Galán-Woods tiene algunos partidarios poderosos, incluido el senador. Marcos KellyFiscal General Kris Mayes y Fuentes. También recibió un impulso del Comité de Campaña Demócrata del Congreso, que la agregó a su lista de principales candidatos y recientemente realizó una compra publicitaria conjunta con su campaña.

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Trump entra en un momento incierto en la guerra de Irán que amenaza con convertirse en un atolladero

Por Peter Nicholas, Garrett Haake, Gordon Lubold y Matt Dixon

El conflicto con Irán está entrando en una nueva fase peligrosa y turbia, en la que el régimen demuestra que ha conservado suficiente potencia de fuego para matar y herir a tropas estadounidenses, aunque el Presidente Donald Trump Ha dicho repetidamente que Estados Unidos ganó la guerra.

Enojado por la muerte de militares estadounidenses, Trump promete temibles represalias que podrían prolongar los combates indefinidamente.

Un alto funcionario de la Casa Blanca describió ayer la situación como un “momento de ambigüedad”. Un frágil alto el fuego alcanzado en abril se ha derrumbado, mientras que el memorando de entendimiento (MOU) que ambas partes firmaron el mes pasado con la esperanza de poner fin a la guerra está hecho jirones, dijeron funcionarios de la administración Trump.

El aumento en el ritmo y la ferocidad del conflicto significa problemas para Trump en casa y le presenta un enigma en el extranjero: una guerra de su elección amenaza con convertirse en un atolladero tanto militar como político.

Se enfrenta a un enemigo obstinado en un régimen iraní que no necesita tanto derrotar a Estados Unidos como sobrevivir para luchar un día más. Además, a medida que el conflicto se extiende a la temporada de campaña de mitad de mandato, Trump se enfrenta a un público estadounidense inquieto que quiere garantías de que el final está a la vista.

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ðŸš¢ Relacionado: El tráfico del Estrecho de Ormuz paralizado a medida que aumentan los temores sobre el suministro mundial de petróleo, por Chantal Da Silva y Matthew Mulligan

ðŸ—žï¸ Las otras noticias destacadas de hoy ðŸ‡¨ðŸ‡¦ Guerras comerciales: Trump impuso aranceles del 50% a la mayoría de los productos canadienses, citando disputas sobre automóviles, alcohol y productos lácteos. Leer más â†’

Trump impuso aranceles del 50% a la mayoría de los productos canadienses, citando disputas sobre automóviles, alcohol y productos lácteos. Leer más â†’ ðŸ—³ï¸ Vigilancia de la votación: Aproximadamente 6.600 no ciudadanos se registraron para votar debido a un “error de software” entre 2023 y 2024, y alrededor de 400 emitieron votos de manera incorrecta, dijo el gobernador. Mikey Sherill dicho. Leer más â†’

Aproximadamente 6.600 no ciudadanos se registraron para votar debido a un “error de software” entre 2023 y 2024, y alrededor de 400 emitieron votos de manera incorrecta, dijo el gobernador. dicho. Leer más â†’ ðŸš« No se pudo GUARDAR: Los senadores republicanos en ambos lados del debate sobre la Ley SAVE America dijeron que el discurso electoral de Trump la semana pasada no logró su objetivo de ayudar a aprobar el proyecto de ley. Leer más â†’

Los senadores republicanos en ambos lados del debate sobre la Ley SAVE America dijeron que el discurso electoral de Trump la semana pasada no logró su objetivo de ayudar a aprobar el proyecto de ley. Leer más â†’ ðŸ”Ž Evento de Maine: Los republicanos, y algunos demócratas ansiosos, están investigando al candidato al Senado de Maine. Troy Jacksonlargo historial en política en busca de posibles pasivos. Leer más â†’

Eso es todo desde el Departamento de Política por ahora. El boletín de hoy fue compilado por Adam Wollner y Annelise Hanson.

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