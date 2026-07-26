Por qué los amigos de Nolan Wells no entraron en pánico al principio cuando desapareció

Al principio, los amigos de Nolan Wells no entraron en pánico cuando desapareció porque asumieron que se había desmayado en el sofá de alguien, según su autoproclamado mejor amigo.

Warren Hudson reveló en una entrevista en “The Officer Tatum Show” que uno de sus amigos fue llamado alrededor de las 12:30 am del 5 de julio, pocas horas después de que vieron por última vez a Wells, de 18 años, en Horn Island, donde fue encontrado muerto.

Nolan Wells murió misteriosamente después de un viaje en barco con amigos el 4 de julio. Facebook/Christine Wonsley

El mejor amigo de Nolan Wells, Warren Hudson, habló en el programa The Officer Tatum. El oficial Tatum/youtube

Wells parecía “completamente bien” el día de su desaparición, dijo Hudson, señalando que estaba bebiendo alcohol con el resto del grupo.

“Hablé con Nolan un par de veces… pero no fue como si estuviera estrictamente sentado allí hablando con Nolan todo el día”, dijo.

Aquí está lo último sobre la desaparición y muerte del adolescente de Mississippi Nolan Wells:

Añadió que no hubo pánico inicial porque era habitual no usar el teléfono mientras se estaba en la isla.

â€œLa gente viene aquÃ, especialmente el cuarto [of July] y el Día de los Caídos… vienen aquí para celebrar, y la gente se sube al agua para dejar de usar sus teléfonos, en primer lugar”, dijo.

Las autoridades buscan a Nolan Wells después de que el adolescente desapareciera en un viaje en bote con amigos. Armada Cajún Unida

“Honestamente, pensamos que Nolan se había desmayado en la casa de alguien o que todavía estaba saliendo con otras personas”.

El adolescente también abordó las especulaciones sobre la naturaleza de su amistad con Wells, cuyo cuerpo fue encontrado el 6 de julio, revelando que la pareja había sido amiga desde la escuela secundaria.

“Nolan y yo seguíamos siendo tan cercanos, y él era tan cercano a mis amigos como cualquier otra persona”, agregó.