El cabello encontrado en la casa de Nancy Guthrie no está vinculado a ningún sospechoso, dice el FBI

El cabello encontrado en la casa de Nancy Guthrie en Arizona no está vinculado a ningún sospechoso potencial de su desaparición, dijeron el jueves funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley.

En un breve comunicado, la oficina del FBI en Phoenix dijo que “todos los pelos habían sido resueltos y no apunta a ningún sospechoso” en la investigación.

El FBI se negó a hacer más comentarios.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, dijo a NBC News que el cabello no tenía ADN.

“Encontrar ADN en el cabello es extremadamente raro”, dijo. “El cabello no produce ADN como el ADN del tacto o los fluidos corporales”.

01:26 Savannah Guthrie comparte una nueva petición para traer a su madre a casa 00:0000:00

El anuncio se produjo seis meses después de que Guthrie, de 84 años, madre de la copresentadora de “TODAY”, Savannah Guthrie, desapareciera en lo que las autoridades federales describieron como un caso de secuestro para pedir rescate.

El FBI dijo en un comunicado el 1 de julio que había recibido varias notas de rescate, incluidas algunas que podrían ser legítimas, desde que se reportó la desaparición de Guthrie el 1 de febrero. Describió otras como intentos de extorsión ilegítimos.

El FBI dijo que todavía está investigando algunas de esas demandas. El jueves temprano, el Departamento del Sheriff del condado de Pima dijo que la investigación está activa y en curso.

El lunes en Instagram, Guthrie suplicó a quienquiera que haya llevado a su madre que “nos diga dónde buscarla”.