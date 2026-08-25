Adiós Savinho, hola Savio: el Tottenham ficha al extremo procedente del Manchester City por 75 millones de libras

La participación de Savio en el City cayó drásticamente la temporada pasada después de que el club fichara al extremo Antoine Semenyo procedente del Bournemouth en enero.

Jugó 821 minutos en la Premier League, anotando un gol y brindando una asistencia, mientras que participó en solo el 31% de los minutos disponibles del City en todas las competiciones.

Esa fue una caída significativa con respecto a la campaña anterior, cuando jugó el 54% de los minutos del City.

Sin embargo, sus cifras de 2024-25 muestran por qué el Tottenham está dispuesto a invertir mucho en él. Savio registró ocho asistencias en la Premier League esa temporada, todas en juego abierto, a pesar de jugar sólo 1.773 minutos. Sólo cinco jugadores registraron más en juego abierto.

En términos de 90, ocupó el tercer lugar en asistencias en juego abierto con 0,41, mientras que solo Mohamed Salah creó más oportunidades por 90 que las 2,2 de Savio.

Su mayor amenaza, sin embargo, procedía de llevar el balón. Entre los jugadores de la Premier League con al menos 1.000 minutos en 2024-25, solo Jeremy Doku promedió más acarreos progresivos de al menos 10 metros que los 6,8 de Savio cada 90 minutos.

Savio también lideró la división en acarreos seguidos de oportunidades creadas, con un promedio de 1,3 por 90, mientras que solo Son Heung-min finalizó un acarreo con una asistencia con mayor frecuencia. Savio también completó 2,6 regates por cada 90 con una tasa de éxito del 51% y utilizó esos acarreos para atraer a los defensores hacia él antes de liberar a sus compañeros de equipo.

Esa habilidad fue aún más evidente durante su gran temporada 2023-24 cedido en el Girona. Savio jugó 2.989 minutos en La Liga en 2023-24, el 65% de ellos en la banda izquierda. Marcó nueve goles, dio ocho asistencias y se consagró como uno de los jugadores de uno contra uno más peligrosos de la división.

En el City su papel cambió. A lo largo de sus dos temporadas en la Premier League, su posición más común fue en la derecha, representando el 36% de sus minutos, en comparación con el 20% en la izquierda. Esa versatilidad podría ser importante para los Spurs.