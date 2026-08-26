Un rally de 155 coches antiguos cruzará Sena y Marne – L’Auto-Journal

El 26 de agosto de 2026, un rally internacional de regularidad llevará a 155 coches clásicos a recorrer los pueblos de Dhuisy, Germigny-sous-Coulombs y Coulombs-en-Valois. Entre carreteras cerradas y velocidades limitadas, Sena y Marne se prepara para vivir una pausa inesperada.

No todos los días los pequeños caminos de

Sena y Marne cambio de escenario. El 26 de agosto de 2026 se convertirán en corredor de GT de los años 50 a los 70.

rally internacional prestigio desfilarán más de 150 autos clasicos entre campos y pueblos. los municipios de Dhuysy,

Germigny-sous-Coulombs y

Coulombs-en-Valois Ese día veremos pasar una insólita procesión. Lejos del flujo diario de coches urbanos y todoterrenos.

Esta procesión es la 26ª edición del SLS Classicuna carrera de regularidad organizada por una asociación automovilística holandesa. La manifestación partirá del aeropuerto Charles-de-Gaulle de París antes de llegar a Bélgica. Luego llegará a los Países Bajos, con llegada prevista a La Haya. Según el sitio web del concurso, el evento contará con “coches (deportivos) de colección”, citado por Actu.fr. En total, 155 coches Se esperan aviones anteriores a 1977, cada uno con un piloto y un copiloto. Y para los habitantes de Sena y Marne, el SLS Classic pasará literalmente por delante de casa. Algo para cambiar un poco la rutina del miércoles.

Los tiempos de la manifestación internacional en Sena y Marne y los pueblos cruzados

En el Pays de l’Ourcq, la etapa de Seine-et-Marnaise se disputará en un único día, el miércoles 26 de agosto de 2026. Los equipos abandonarán la zona del aeropuerto a primera hora de la mañana para incorporarse a las pequeñas carreteras que comunican Dhuisy y Germigny-sous-Coulombs. Según la información comunicada, el paso de coches está previsto entre las 10:30 y las 13:45 horas. En Coulombs-en-Valois, el convoy deberá cruzar el pueblo entre las 15.20 y las 15.20 horas. y 6:35 p.m. Las salidas escalonadas prolongarán el espectáculo durante varias horas.

Para dar cabida a este paso, las calles de los tres municipios quedarán excepcionalmente cerradas al tráfico. Los coches circularán a una velocidad máxima de unos 50 km/h. El municipio de Coulombs-en-Valois incluso menciona un límite de 49,9 km/h en determinados tramos. El principio es no batir récords de tiempo. Los equipos deberán respetar una media impuesta en el marco de una prueba de regularidad. Resultado: los vecinos podrán tomarse el tiempo para ver desfilar los cuerpos e identificar cada modelo. Sin excesivo ruido anunciado ni búsqueda de pura velocidad.

Se esperan 155 coches clásicos: un museo rodando por las carreteras del 77

Según la información proporcionada, estos coches son modelos históricos cuya primera entrada en circulación se remonta a antes de 1977. El programa incluye cupés deportivos, descapotables y sedanes gran turismo. Modelos seleccionados por su interés histórico y su estado de conservación. La lista de participantes muestra nombres que llaman la atención de muchos entusiastas. Vemos, por ejemplo, el Lancia Aurelia B20 GT o el Austin-Healey 3000. Pero también el Volvo PV544, el MG B, el BMW 2002 o el Ford Escort RS1600. También hay iconos como el Porsche 911 de los años 60 y 70. Sin olvidarnos de los franceses como el Citroën DS21. Siluetas capaces de hacer que incluso aquellos que no siguen el rally alcen la vista a diario.

Concretamente, los residentes podrán ubicarse a lo largo de las calles de Dhuisy, Germigny-sous-Coulombs y Coulombs-en-Valois. Lo suficiente como para ver pasar toda la meseta. Los municipios estarán cerrados al tráfico durante el paso. Esta elección deja a los espectadores la libertad de disfrutar del espectáculo con total tranquilidad. Con un límite de velocidad de unos 50 km/h, cada coche permanecerá a la vista durante unos instantes. Sólo es hora de detallar una parrilla, una insignia o la línea del techo. Un aparte muy especial para estos pueblos de 77. Luego, el convoy continuará su ruta hacia Bélgica y luego hacia los Países Bajos.