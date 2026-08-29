Trump elogia acuerdo “histórico” para que EE.UU. controle 65.000 millones de barriles de petróleo de Venezuela

El presidente interino de Venezuela dijo en un comunicado que el acuerdo tendría “un impacto significativo en la reactivación de nuestra nación”.

El acuerdo contempla el desarrollo de 17 campos petroleros estratégicos con un potencial probado de 65 mil millones de barriles, así como “una inversión de más de 100 mil millones de dólares, y más de 209 mil millones de dólares en impuestos para el Estado”, dijo Rodríguez.

“Estas inversiones contribuirán no sólo a la recuperación y modernización de nuestra industria, sino también al crecimiento económico de nuestro país, a la seguridad energética de nuestro hemisferio y a un mayor equilibrio en los mercados internacionales”, afirmó.

Según el acuerdo, el gobierno estadounidense conservará el control del 55% de una empresa conjunta con un “operador privado experimentado en Venezuela”, dijo un funcionario estadounidense a CBS News, socio de medios de la BBC.

Rodríguez otorgó al emprendimiento una concesión por 100 años para operar en los campos petroleros, según el funcionario.

Trump dio pocos detalles sobre el inusual acuerdo, que aparentemente otorga a Estados Unidos un gobierno directo sobre los recursos nacionales soberanos de un país extranjero.

El acuerdo también parecería tener un alcance más amplio que el control de la Autoridad Provisional de la Coalición liderada por Estados Unidos sobre los ingresos petroleros de Irak después de que Saddam Hussein fuera derrocado en una invasión encabezada por Estados Unidos en 2003.

Pero no está claro si el acuerdo con Venezuela podría enfrentar desafíos legales y constitucionales en la nación sudamericana. El texto oficial del acuerdo entre Washington y Caracas no ha sido publicado.

El presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en una operación de las fuerzas especiales estadounidenses autorizada por Trump el 3 de enero.

En las horas posteriores a la redada, Trump dijo que su administración gobernaría Venezuela hasta que pudiera tener lugar una “transición segura, adecuada y juiciosa”, y agregó que Estados Unidos controlaría indefinidamente la venta del petróleo del país.

Venezuela tiene las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo: aproximadamente 303 mil millones de barriles. Sin embargo, la producción se ha desplomado desde su máximo a finales de los años 1990.

Trump ha pedido a las empresas petroleras estadounidenses que inviertan al menos 100.000 millones de dólares (75.000 millones de libras esterlinas) para restaurar la industria petrolera del país.

También reclamó los derechos sobre el petróleo de Venezuela después de decir que el país en el pasado “se apoderó y vendió unilateralmente petróleo estadounidense, activos estadounidenses y plataformas estadounidenses, lo que nos costó miles de millones de dólares”.