Royce White se presenta al juego de las Indiana Fever con una peluca rubia en medio de la búsqueda del Draft de la WNBA

El ex jugador de la NBA Royce White llevó su campaña del Draft de la WNBA directamente a una arena el viernes por la noche, pocos días después de que Enes Kanter Freedom fuera expulsado de un juego. Tanto White como Freedom se han declarado para el próximo Draft de la WNBA como hombres.

White asistió al partido de Indiana Fever contra Connecticut Sun en Gainbridge Fieldhouse con una larga peluca rubia, como se ve en las fotos y videos obtenidos por OutKick.

Se podía ver a la ex selección de primera ronda de la NBA dentro de la arena con la peluca mientras los Fever se preparaban para enfrentarse a Connecticut. Los fanáticos lo recibieron con una cálida bienvenida, mientras varias personas se detenían para estrecharle la mano y tomarse fotos con él.

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Cuando OutKick le preguntó por qué estaba allí, White dijo: “Todos saluden a la Reina Roysha, la reina ha llegado, es genial estar aquí… Estoy aquí porque las lesbianas trans negras importan, y siempre hemos importado, siempre hemos existido… Estoy aquí para participar y tal vez también explorar algunas de las competencias”.

La expulsión de Freedom se convirtió en una noticia nacional el domingo por la noche y continuó llamando la atención después de que se le prohibiera participar en futuros juegos de Sky.

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Cuando se le preguntó sobre el incidente de Freedom y si los fanáticos también podrían ver algunos “fuegos artificiales” con la asistencia de White el viernes, White respondió: “Sólo estoy aquí para observar. Sólo estoy aquí para apoyar a la WNBA y a las Fever”.

Cuando se le preguntó qué recepción esperaba de los fanáticos de Fever el viernes, White no se inmutó:

“¿A quién le importa? Es vida, tienes una vida para vivir. Naces, respiras, dejas de respirar, con suerte le das toda la gloria a Dios… ¿A quién le importa cuál sea la reacción?”

Su aparición continuó la campaña pública que lanzó a principios de este mes cuando anunció su intención de ingresar al Draft de la WNBA 2027.

White previamente mostró una vista previa del look en las redes sociales.

White se declaró formalmente a favor del draft en una carta enviada a la oficina de la liga WNBA por su abogado, el excongresista de Florida Matt Gaetz. La declaración decía que White se identificó como una mujer transgénero y reclamó elegibilidad bajo el nuevo convenio colectivo de la liga.

El CBA establece que “sólo las jugadoras que sean mujeres son elegibles para jugar en la WNBA”, pero no proporciona una definición más específica basada en el sexo biológico o la identidad de género.

White ha dejado claro que su declaración tiene como objetivo presionar a la WNBA para que indique explícitamente si los hombres biológicos pueden competir en la liga.

“Soy transgénero. Soy una mujer. A veces me identifico como mujer con fines de baloncesto, baloncesto profesional, por lo que también me declararé para el draft de la WNBA en 2027”, dijo White anteriormente a OutKick.

White también ha amenazado con presentar una demanda por discriminación si no se le permite competir.

Varios medios informaron esta semana que White y su compañero ex jugador de la NBA Enes Kanter Freedom no serían elegibles para el draft. Una fuente de la liga caracterizó sus declaraciones como “trucos publicitarios”. Sin embargo, el equipo legal de White dijo que no había recibido una determinación formal directamente de la WNBA.

“La WNBA debería preservar todos los registros en previsión de litigios”, escribió Gaetz en las redes sociales.

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White fue seleccionado por los Houston Rockets con la selección número 16 en el Draft de la NBA de 2012 después de protagonizar en Iowa State. Apareció sólo en tres partidos de la NBA, todos con los Sacramento Kings en 2014.