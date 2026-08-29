Trump dice que Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con Venezuela para tomar el control de 65 mil millones de barriles de reservas de petróleo

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Mark Schiefelbein/AP

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump dijo el viernes que su gobierno llegó a un amplio acuerdo con Venezuela que, de concretarse, podría dar a Estados Unidos acceso a grandes cantidades de las reservas petroleras sin explotar del país sudamericano, a un costo.

Trump, en una publicación en las redes sociales anunciando el acuerdo, dijo que fue negociado por el Secretario de Estado Marco Rubio, el Secretario de Defensa Pete Hegseth y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“¡Los Estados Unidos de América acaban de firmar un acuerdo con el país de Venezuela sobre EL MAYOR NEGOCIO PETROLEO DE LA HISTORIA MUNDIAL!” Trump escribió.

El gobierno de Rodríguez dijo en un comunicado que el acuerdo implica el desarrollo de 17 campos con un potencial probado de 65 mil millones de barriles. Dijo que el acuerdo podría atraer 100 mil millones de dólares en inversiones a la industria petrolera de Venezuela y generar más de 209 mil millones de dólares en impuestos para Caracas.

Rodríguez, en una publicación en Telegram, predijo que el acuerdo “tendrá un impacto significativo en la reactivación de nuestra nación”.

El acuerdo permite a Estados Unidos asociarse con un operador privado anónimo en Venezuela para crear una nueva empresa privada que se haga cargo de las reservas, según un funcionario estadounidense familiarizado con los contornos del acuerdo.

El funcionario, que no estaba autorizado a hacer comentarios públicos y habló bajo condición de anonimato, agregó que Rodríguez otorgó a la empresa derechos de 100 años para desarrollar los campos petroleros.

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Pedro Mattei/AP

El acuerdo otorga a Estados Unidos el 55% de la producción efectiva de la nueva empresa privada, incluida una participación en la propiedad y derechos para comprar petróleo al costo. La empresa sería el segundo mayor poseedor de reservas probadas después de Saudi Aramco, según el funcionario.

Trump está bajo presión para demostrar que está bajando los costos del petróleo

El anuncio se produce casi nueve meses después de que el ejército estadounidense, bajo la dirección de Trump, llevara a cabo una operación para capturar al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y enviarlo a Estados Unidos para enfrentar cargos federales de narcoterrorismo y tráfico de drogas.

Trump enfrenta una presión cada vez mayor para abordar los altos precios del gas mientras la guerra en Irán alcanzó el viernes un hito de seis meses sin una conclusión a la vista. Estados Unidos ha aprovechado sus reservas estratégicas de petróleo, que a principios de agosto cayeron por debajo de los 300 millones de barriles, una reducción de más de 100 millones de barriles desde principios de 2026.

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado una dramática desaceleración del movimiento del petróleo del Golfo a través del Estrecho de Ormuz, por donde pasaba alrededor del 20% del petróleo mundial antes del conflicto.

El precio medio de la gasolina en Estados Unidos se situó en unos 4,09 dólares el galón el viernes, según AAA. El precio medio fue de 3,21 dólares en la misma época del año pasado.

No debería esperarse inmediatamente una caída significativa de los precios del gas estadounidense vinculada al acuerdo. Los expertos han advertido repetidamente que un aumento sustancial en la producción petrolera venezolana no se producirá rápidamente, ya que reparar y ampliar la infraestructura lleva años y requiere miles de millones de dólares.

Persuadir a las grandes compañías petroleras estadounidenses para que regresen a la región podría enfrentar obstáculos dada la incertidumbre política y décadas de infraestructura gravemente dañada.

Días después del derrocamiento de Maduro, Trump reunió a ejecutivos petroleros en la Casa Blanca y les pidió que regresaran rápidamente a Venezuela. Los ejecutivos expresaron interés en la oportunidad, pero también hubo cierta cautela dada su experiencia pasada en el país.

Darren Woods, director ejecutivo de ExxonMobil, la mayor compañía petrolera estadounidense, dijo en ese momento que veía al país como “no apto para invertir”.

Pero Trump ha insistido en que su administración ha traído cierta estabilidad a Venezuela.

Ha argumentado que Venezuela robó petróleo estadounidense cuando el ex presidente venezolano Hugo Chávez tomó medidas hace décadas para nacionalizar cientos de activos de propiedad extranjera, incluidos los de compañías petroleras estadounidenses.

Rodríguez, en una de sus primeras medidas después de asumir el poder, firmó una ley que abre el sector petrolero del país a la privatización y revirtió un principio fundamental del autoproclamado movimiento socialista que ha gobernado el país durante más de dos décadas.

Rubio dijo en X que el acuerdo traería miles de millones en inversiones privadas a Venezuela y llevaría a precios más bajos del gas en Estados Unidos.

“Este acuerdo es una gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano”, publicó Rubio.

El petróleo comprado a la nueva compañía se destinaría a llenar la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos y a uso militar, según el funcionario estadounidense.

Venezuela tiene una de las reservas de petróleo más grandes del mundo, con un estimado de 303 mil millones de barriles de petróleo crudo bajo tierra. Esto representa aproximadamente el 17% del suministro mundial, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos. A diferencia de otras partes del mundo, donde los geólogos tienen que buscar petróleo sin explotar, las reservas bajo el suelo de Venezuela están en gran medida cartografiadas y conocidas, dicen los expertos. Pero debido a la ruinosa infraestructura, el país sólo produce alrededor del 1% del petróleo mundial.

Maduro permanece encarcelado en EE.UU. Se ha declarado inocente.

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García Cano informó desde Caracas.