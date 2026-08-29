Al menos 37 muertos y cientos evacuados tras ataque al depósito de armas de Kyiv

Treinta y siete personas han muerto y casi 400 han sido evacuadas después de que un ataque con aviones no tripulados rusos alcanzara un depósito que almacenaba armas para el ejército de Ucrania cerca de una zona residencial en las afueras de Kiev.

El ataque provocó la detonación de proyectiles, minas y drones el viernes por la noche, provocando una explosión que dañó propiedades cercanas, incluida una residencia para ancianos y discapacitados, dijo el presidente Volodymyr Zelensky.

Dijo que el lugar de almacenamiento “definitivamente no debería haber estado allí” y que se había iniciado una investigación sobre “una negligencia terrible por parte de quienes almacenaron explosivos junto a la gente”.

El ataque es el segundo que afecta a un depósito de municiones cerca de Kiev en los últimos meses, lo que provocó una renovada ira.

Entre las 42 personas heridas en la explosión del viernes por la noche hay cuatro niños, según informó el jefe regional Tymur Tkachenko, mientras el sábado se estaba llevando a cabo una operación de rescate en el lugar, en el distrito de Bucha.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo en un comunicado que sus fuerzas habían atacado “un depósito de municiones” en Myla, una aldea al oeste de la capital ucraniana, que contenía “componentes y propulsores de lanzamiento para vehículos aéreos no tripulados de largo alcance FP-1/FP-2”.

“Todo está completamente dañado”, dijo a la BBC el residente local Liubov Pavlenko, de 45 años, después de inspeccionar su casa.

“Hay grietas en todo el perímetro y grietas alrededor de las ventanas. Básicamente, la integridad estructural se ha visto comprometida”.

Zelensky calificó la decisión de almacenar explosivos en el pueblo como “absolutamente inaceptable” y añadió: “Se han abierto procedimientos penales por negligencia oficial”.

La oficina del fiscal general de Ucrania dijo anteriormente que estaba revisando la “legalidad de la colocación y almacenamiento de objetos y materiales explosivos” cerca de edificios residenciales en Myla.

Dijo que también se investigarían las “acciones de los funcionarios que tomaron las decisiones pertinentes”.

Sin embargo, Zelensky afirmó anteriormente que “existen normas: las municiones no se pueden almacenar cerca de casas u otras zonas residenciales” y añadió que “seguramente se sacarán conclusiones apropiadas”.

Hizo referencia al ataque a un almacén de municiones en Vyshneve en julio, que provocó una detonación secundaria que mató a nueve personas, hirió a decenas más y dañó más de 280 viviendas.

La explosión del viernes por la noche ha planteado nuevas preguntas sobre por qué se almacenaban municiones tan cerca de las casas de la gente, especialmente dada la regularidad de los ataques aéreos rusos.

“Las autoridades, el Ministerio de Defensa: ¿por qué se permitió esto en los depósitos, en un lugar donde antes había comida?” dijo Borys Daniyluk, de 61 años.

“¿Por qué se almacenaron municiones y armas allí, junto a un pueblo poblado? No hay palabras, sólo emociones.”