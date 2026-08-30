Tiroteo en Suiza mata a una mujer de 22 años mientras se inicia la persecución

Se ha iniciado una persecución después de que una mujer de 22 años muriera y otras cinco resultaran heridas en un tiroteo en una fiesta rave en Suiza.

La mujer murió en el lugar en Aarau, dijo la policía. Cuatro hombres y una mujer, de entre 24 y 27 años, se encuentran en el hospital con heridas “que van desde leves hasta graves”.

Fuentes han confirmado a BBC News que la víctima era un ciudadano italiano. La embajada de Italia en Berna y el consulado en Zúrich están siguiendo la situación, añaden.

En una conferencia de prensa el domingo por la tarde, el portavoz de la policía, Bernhard Graser, reiteró que la policía “no tiene información sobre los autores ni sobre sus motivos”. Se cree que ya no están en Aarau, añadió.

Los organizadores y artistas dijeron que el tiroteo ocurrió en una rave tecno que se celebraba en un hipódromo de la ciudad, situada a unos 46 kilómetros (29 millas) al oeste de Zúrich.

La fuerza dijo que había recibido un informe inicial de disparos en el circuito de carreras de Schachen a las 02:30 hora local (01:30 BST).

Un DJ que debía actuar hasta el final previsto del evento a las 02:00 horas dijo que el incidente ocurrió “inmediatamente después de nuestro set”, en una publicación en las redes sociales.

Otro artista, DJ Tekibo, dijo que había perdido a un amigo en el incidente. Escribió en Instagram que “todavía estaba tratando de procesar lo sucedido”.

Olivier Grein, cuya empresa Agency Events AG organizó el evento, dijo que la empresa estaba “conmocionada” y que haría todo lo posible para apoyar a la policía.

Un testigo le dijo a Blick que “de repente escuchó los disparos” minutos después de que la música se detuviera a las 02:30, creyendo inicialmente que eran fuegos artificiales.

Dijo que un hombre y una mujer le dijeron que se escondiera, y a esta última le dispararon.

Los organizadores esperaban que asistieran hasta 3.500 personas. La policía pidió a los testigos que presentaran fotografías y vídeos del lugar.