Mayores ganadores y perdedores de UFC Shanghai

UFC Shanghái se estrelló ayer (sábado 29 de agosto de 2026) dentro del estadio cubierto de Shanghai en Shanghai, China, donde se vio canción yadong asegurar una victoria por nocaut masiva Umar Nurmagomédov en una pelea fundamental de peso gallo (lo más destacado aquí). En el evento co-principal Denis Gomes también aseguró una masiva victoria por detención en la primera ronda sobre Yan Xiaonan (véalo de nuevo aquí).
Mayor ganador: Song Yadong
Puede que no haya sido una sorpresa tan grande como Song noqueando a Nurmargomedov, pero Gomes (No. 9) aseguró su propia victoria por nocaut sobre el peleador número 4 en la división femenina de peso paja, también en el primer asalto gracias a un desagradable codazo que preparó todo (véalo de nuevo aquí). Gomes ya ha ganado cinco partidos seguidos y debería estar entre los cinco primeros la próxima semana.
Mención de Honor: Kai Asakura
No mires ahora, pero Asakura está empezando a encontrar su equilibrio dentro del octágono. Después de comenzar su carrera en UFC con dos derrotas consecutivas por sumisión, Asakura ahora ha acumulado dos victorias consecutivas por nocaut. El ex campeón de RIZIN helado Aori Qileng en la primera ronda se preparó con una feroz patada en la cabeza y remató con tierra y golpe (véalo nuevamente aquí). Asakura podría estar buscando un lugar en el Top 15, un buen primer paso en su búsqueda para conseguir otra pelea por el título.
El mayor perdedor: Umar Nurmagomedov
Justo cuando Umar está a punto de defender otra oportunidad por el título, se queda corto. Esta vez, se sorprendió con una gran derrota a manos de Yadong, quien lo derribó temprano y terminó su noche en la primera ronda, así como sus aspiraciones de campeonato. Nurmagomedov, clasificado número 2 en la categoría de peso de 135 libras, aparentemente estaba a solo una victoria más de regresar al gran baile para tener la oportunidad de ganar el oro después de quedarse corto en su primera pelea por el título contra Merab Dvalishvili en UFC 311. Este último revés es un duro golpe para él, ya que probablemente perderá uno o dos puestos, lo que hará que su camino de regreso sea mucho más difícil. Tiene las habilidades y simplemente fue atrapado por un tiro grande y preciso a manos de Yadong, pero a pesar de no ser dominado durante 15 minutos, aún así recibió una “L” y una posible caída en la clasificación.
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