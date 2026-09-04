Samba Stars: Michail Antonio ayuda a la academia de Ghana a perseguir los sueños de la Premier League

En el calor de la zona rural de Leicestershire, las Samba Stars persiguen su sueño.

El entrenador Freddie Okyere acaba de terminar un ejercicio de tiro y permite al equipo recuperar el aliento.

Los jóvenes de la academia ghanesa, que cuenta con el exdelantero del West Ham y Nottingham Forest, Michail Antonio, pasaron dos meses y medio en Inglaterra con un objetivo: impresionar a los clubes y conseguir un contrato.

Si bien los cazatalentos visitan África occidental, es raro que las academias viajen al Reino Unido para poner a sus jugadores directamente frente a clubes profesionales.

“El talento que tienen los muchachos es increíble”, dijo Antonio.

“Creamos Samba Stars Academy para brindarles a los jugadores jóvenes de Ghana acceso a un entrenamiento de élite, formarlos como jugadores y crear vías reales hacia el juego profesional y mostrar cuánto talento tiene Ghana”.

Con sede en Kumasi mientras construían unas nuevas instalaciones en Bompata, a poco más de 100 millas al norte de Accra, la capital de Ghana, la táctica de las Samba Stars ha dado sus frutos.

Bournemouth, Everton, Manchester City, Charlton, Preston, Barnsley y Peterborough han llevado a jugadores a prueba este verano.

“Las primeras dos o tres semanas no lo habían asimilado, pero luego vieron las instalaciones en las que estaríamos”. [using] y los equipos contra los que jugábamos”, dijo Okyere.

“Quieren ir y demostrar lo que pueden hacer. Tienen hambre, realmente lo quieren. Espero que haya mucho interés porque tenemos mucho talento aquí”.

“Con las instalaciones que tendremos en Ghana, sentimos que estaremos entre los dos primeros, entre los tres primeros”. [academies]. Esperamos poder llevar lo mejor de Ghana a Europa”.

Hay otras historias de éxito, como la del mediocampista Listowell Lord Hinneh que se unió al Middlesbrough en febrero después de una prueba., externo

El joven de 18 años se ha entrenado con el primer equipo después de cambiar el oeste de África por el noreste de Inglaterra.

“Cuando llegué en enero, hacía mucho frío. Experimentar algo así por primera vez fue duro”, le dijo a BBC Sport.

“Mudarme fue un gran hito. Simplemente me hace sentir los sueños que he estado teniendo, pensar en intentar encontrarme en Europa para convertirme en futbolista profesional.

“Siento el tipo de sueños que quiero, estoy al borde. Estoy en el camino [to] convertirme en quien quería ser.”

Hinneh, cuya hermana Groovy vive en Leeds, se reunió con el equipo Samba Stars durante su viaje y les ofreció consejos.

“[I told them] lo que has estado soñando sobre el futuro, comienza desde aquí”, dijo.

“No te limites a intentarlo, sé apasionado. Necesitas jugar y disfrutar porque puedes tener éxito en cualquier cosa que hagas. Sólo tienes que poner tu corazón en ello”.