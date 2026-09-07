El voleibol de Warrenton espera ser ‘ACE’ la próxima temporada – Warren County Record

Por Jim Faasen, corresponsal

El equipo de voleibol femenino de Warrenton se está esforzando por ganar un ‘ACE’ antes de que se sirva una sola pelota para comenzar la temporada 2026.

Según Grace Ruediger, estudiante de último año, el enfoque mental de los Warriors, después de una temporada 2025 en la que el equipo tuvo marca de 10-20-2, será vital para el éxito del equipo este año.

“A.CE significa Actitud, Comunicación y Esfuerzo”, dijo Ruediger. â€œLa actitud tiene mucho que ver (ser un buen compaÃ±ero). La comunicación va de muchas maneras. Se trata de hablar en la cancha, ser positivo y (mostrar un buen) lenguaje corporal. El esfuerzo es otro importante. Puede que lo que puedas dar no sea el 100 por ciento todos los días, pero dar todo lo que puedas es muy importante”.

Ruediger es una de las cuatro titulares que regresan de la temporada pasada y, como lo ve la entrenadora Kayla Nelson, sus esfuerzos, junto con las juniors Emma Eskew y Emma Klaus y la estudiante de segundo año Maya Bayes, proporcionarán un núcleo sólido sobre el cual construir el equipo.

La temporada pasada, las 86 asistencias de Ruediger, los 64 remates de Klaus, los 58 ataques de Bayes y los 19 bloqueos de Klaus los colocaron entre los líderes del equipo en las categorías.

“Todos jugaron bastante”, dijo Nelson. “Excepto Emma (Eskew) porque tenía una muñeca rota. Los demás obtuvieron mucho tiempo y mucha experiencia, lo que sólo puede ayudarnos”.

Por su parte, las vibraciones positivas son más profundas que solo los titulares que regresan, dijo Nelson.

Ella dijo que cada miembro del programa ha aceptado lo que todos están tratando de lograr, comenzando en el Torneo de Hillsboro el 29 de agosto.

“Tengo un grupo ambicioso de chicas que confían unas en otras”, dijo Nelson. “Realmente quieren estar ahí afuera, en la cancha, uno al lado del otro”.

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Adeline Klaus, estudiante de último año, estuvo de acuerdo con su entrenador sobre el vínculo que ya existe entre el equipo.

Añadió que esta conexión contribuirá en gran medida a ayudar al equipo a tener éxito y conseguir ese ACE.

“Todo el mundo tiene trabajos que hacer y roles que desempeñar”, dijo Klaus. â€œQueremos seguir logrando nuestros objetivos. A medida que avanzaba cada temporada en los últimos años, hemos (aumentado el total de victorias). Ésa es una meta que tenemos para este año. Queremos seguir progresando y conseguir más victorias que el año pasado sería parte de ello. Queremos seguir jugando duro y mejorando y si lo hacemos, creo que podemos conseguir más victorias”.

Nelson dijo que siente que un enfoque mental saludable será clave para el equipo esta temporada.

“Una autoestima sana será muy importante para las niñas”, dijo Nelson. â€œA menudo somos nuestros crÃticos mÃ¡s duros. Es importante recibir todos los comentarios positivos que recibe de sus compañeros de equipo. Vamos a tener que salir de nuestros pequeños aspectos negativos y trabajar duro como equipo para hacerlo lo mejor posible esta temporada”.

Una gran parte del trabajo conjunto se realizará en el lado defensivo de la cancha.

Esme’ Heitgerd, estudiante de último año, dijo que está emocionada de ver lo que un esfuerzo defensivo sólido y cohesivo puede hacer por los Warriors esta temporada.

“Va a requerir mucha práctica y mucho trabajo duro por parte de todos”, dijo Heitgerd. “Creo que la defensa va a ser importante para nosotros. Hacer una gran jugada defensiva hace felices a todos en la cancha y les hace trabajar más duro. Creo que eso va a ser importante para nosotros”.