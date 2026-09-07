WRC Paraguay: Pajari a la cabeza, Fourmaux remonta como una bala, todavía puede pasar cualquier cosa el domingo – RTBF News

Temíamos condiciones meteorológicas complicadas en el rally de Paraguay de este sábado. Finalmente, la lluvia sólo llegó al final del día, para la última súper especial del día.

Por tanto, el segundo día de manifestación fue más tranquilo de lo imaginado. Los cuatro pilotos que todavía estaban en la lucha por la victoria el sábado por la mañana siguen en la lucha al final del día.

Ã€ cinq spÃ©ciales de la fin, Sami Pajarí todavía mantiene el liderato, con una ventaja de 24,1 segundos sobre Hayden Paddon y 56,3 segundos en Elfyn Evans. Desencadenado durante todo el día, Adrien Fourmaux Es cuarto, a sólo 3,3 segundos de Evans y a menos de un minuto del líder, mientras que al inicio del día estaba casi dos minutos por detrás.

Teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas y el riesgo de pinchazos, todo sigue siendo posible hasta el final del rally. Quedan cinco etapas el domingo, con puntos importantes por disputar el Súper Domingo.

Como recordatorio, Thierry Neuville abandonó después de la primera especial del viernes. El belga volvió a la pista este sábado. Sin un resultado objetivo.