Un barco de pasajeros indonesio se vuelca y se busca al menos a 129 desaparecidos

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BANJARMASIN, Indonesia — Continúa la búsqueda de al menos 129 personas desaparecidas después de que un ferry volcara con mal tiempo en el mar de Java de Indonesia el domingo.

Al menos 108 personas fueron rescatadas y los cuerpos de seis pasajeros fueron recuperados mientras la operación de búsqueda se expandía alrededor de la última posición conocida del barco.

El ferry, con más de 240 personas a bordo, viajaba desde Surabaya, en Java Oriental, a Banjarmasin, en la provincia de Kalimantan del Sur, en la isla de Borneo, dijeron las autoridades.

El capitán había informado de mar agitado con olas de hasta 3 metros (10 pies) antes de emitir una llamada de socorro, diciendo que el barco se escoraba, dijo I Putu Sudayana, que dirige la Oficina de Búsqueda y Rescate de Banjarmasin. Posteriormente, las autoridades recibieron información que indicaba que la embarcación se había volcado.

La agencia de rescate en Banjarmasin dijo que recibió un informe dos horas después de que se perdiera el contacto con el Virgo Transport 8 alrededor de las 2 am del domingo.

Un barco de rescate se dirigía a la última posición conocida del barco, dijo la agencia, y el domingo por la tarde las autoridades estaban desplegando equipos apoyados por una docena de barcos, incluidos cuatro barcos de la marina y dos helicópteros.

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Se rescata a los supervivientes y se recuperan los cadáveres

La información inicial indicó que la última posición conocida del barco fue en el mar de Java, a unos 148 kilómetros (92 millas) de Banjarmasin. El manifiesto del barco decía que transportaba a 243 personas (213 pasajeros y 30 miembros de la tripulación), aunque es común en Indonesia que el número de pasajeros difiera del manifiesto. El buque también transportaba 89 vehículos.

Sudayana, que coordina la búsqueda, dijo que los equipos de búsqueda, asistidos por remolcadores cercanos y otras embarcaciones que pasaban, habían rescatado a 107 personas y recuperado seis cadáveres el domingo por la tarde.

El ferry Virgo Transport 8 de 119 metros (390 pies) fue construido en Japón en 1987 y operó allí hasta el año pasado antes de ser vendido al actual operador indonesio, PT Virgo Karya Shipping.

El ministro de Transporte, Dudy Purwagandhi, dijo que las búsquedas aéreas mostraron que el ferry flotaba boca abajo y no se había hundido. Los rescatistas estaban concentrando sus esfuerzos de búsqueda alrededor del ferry volcado, dijo a los periodistas el domingo.

Los vídeos publicados por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate el domingo mostraban un ferry volcado flotando en aguas agitadas durante una operación de búsqueda con helicóptero. Imágenes separadas capturaron a sobrevivientes exhaustos desembarcando de un barco de rescate en un puerto de Banjarmasin, mientras las víctimas heridas eran transportadas en camillas antes de ser trasladadas en ambulancias a hospitales cercanos.

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Familiares angustiados esperan noticias en un puerto

Cientos de familiares se reunieron en un centro de mando en el puerto Trisakti de Banjarmasin, esperando noticias sobre los familiares que se cree que están a bordo del ferry. Muchos revisaron ansiosamente los manifiestos de pasajeros y las listas de rescate mientras las autoridades continuaban buscando sobrevivientes.

“Me sorprendí cuando vi el nombre de mi tío en la lista de pasajeros”, dijo una mujer que tiene un solo nombre, Bunga. “Pero me sentí aliviado cuando los funcionarios me dijeron que había sido rescatado”.

Indonesia es un archipiélago de más de 17.000 islas donde los ferries son un método común de viaje. Los desastres ocurren con regularidad, y a menudo se culpa a las débiles medidas de seguridad.

Al menos 211 personas fueron rescatadas de un ferry indonesio que se incendió el mes pasado en mares agitados cerca de la isla turística indonesia de Bali, mientras que una persona fue encontrada muerta y otras cuatro seguían desaparecidas. El incidente ocurrió menos de dos semanas después de que otro ferry indonesio, el Mutiara Sentosa 2, se incendiara frente a la isla principal de Java, provocando la pérdida de al menos cinco personas.

El accidente del domingo se produce apenas cuatro días después de que un incendio que destruyó un ferry de pasajeros en Filipinas mató al menos a 76 personas y al menos otras 10 siguen desaparecidas.