Madre de 16 hijos de Ohio encontrada viviendo en una casa miserable se declara inocente de poner en peligro a sus hijos

La madre de 16 niños que vivía en condiciones miserables en una casa de Ohio se declaró inocente de poner en peligro a sus hijos, así como de agresión sexual a un menor en un caso separado.

Elizabeth Siders, de 34 años, compareció ante el tribunal del condado de Vinton el miércoles para su lectura de cargos. Fue arrestada el 30 de junio junto con su esposo, Gary Siders Jr., y sus suegros Gary Siders Sr. y Christina Siders.

Elizabeth Siders se declaró inocente de 19 cargos de poner en peligro a menores en el caso relacionado con sus hijos. Los fiscales dijeron que los niños fueron encontrados en condiciones horribles, en una casa llena de heces y que algunos de ellos no podían hablar.

También se declaró inocente de dos cargos cada uno de agresión sexual y conducta sexual ilegal con un menor en un caso separado. NBC News se comunicó con su abogado para hacer comentarios.

Siders y su esposo fueron acusados ​​formalmente el 21 de agosto en el caso de agresión sexual.

Las acusaciones acusan a Gary Siders Jr., de 36 años, y a Elizabeth Siders de abuso sexual contra un menor, que tenía entre 13 y 16 años en 2022.

Las acusaciones indican que la víctima no era uno de los hijos de Elizabeth Siders, pero la describen actuando “in loco parentis”, lo que significa que era responsable del cuidado de la víctima.

Bajó la cabeza en el tribunal cuando un juez le ordenó el miércoles no tener contacto con sus hijos, la víctima menor ni su marido.

El juez fijó su fianza en 250.000 dólares, además de su fianza de 300.000 dólares por poner en peligro a un niño. Ella permaneció en prisión el jueves.

Su abogado defensor, Thomas Stolly, le dijo al juez que extraña a sus hijos y cuestionó si ella misma es una víctima.

“Tenemos una persona en Elizabeth que se casó a los 15 años, que esencialmente ha estado embarazada durante la mayor parte de dos décadas, que nunca ha pasado por completo ningún período posparto”, dijo Stolly, según WSAZ, afiliada de NBC de Huntington, Virginia Occidental.

Dijo que estaba preocupado por los efectos que podría sufrir debido a los partos repetidos y la falta de atención médica regular.

Los niños de Siders, de entre 1,5 y 18 años, están bajo custodia estatal.

Stolly solicitó previamente una evaluación de competencias para Elizabeth, la cual le fue concedida el mes pasado. Los resultados están pendientes.