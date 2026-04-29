Aumenta el acoso entre adolescentes en las escuelas ucranianas

El niño tiene lágrimas en los ojos. Él mira fijamente al suelo, ya que hace tiempo que ha renunciado a cualquier resistencia. Pero los compañeros que lo rodean no muestran piedad. Uno a uno, salen del semicírculo y le dan un puñetazo en la cara, mientras el resto del grupo se ríe burlonamente. Un transeúnte graba la escena con un teléfono.

Vídeos como este han estado circulando cada vez más en grupos ucranianos de Telegram y en TikTok y otras plataformas de redes sociales durante meses. Para Nadiya Leshik, funcionaria de educación, son la expresión de un problema subestimado pero creciente en las escuelas ucranianas.

“Al comienzo de la guerra, todos estábamos preocupados por otras cosas”, dijo. “Pero desde entonces hemos visto un aumento constante en el número de casos de violencia”.

Para ella, las razones son obvias: los menores se ven especialmente afectados por las consecuencias de la guerra de Rusia en Ucrania.

“Cuando los jóvenes oyen una explosión, les afecta psicológicamente”, explicó, añadiendo que, en particular, los trastornos de ansiedad y la depresión han aumentado drásticamente entre los adolescentes.

Un estudio realizado por el equipo del instituto de investigación Mindset con sede en Kiev Llegó a la conclusión de que tres cuartas partes de todos los estudiantes ucranianos padecían síntomas de estrés.

El adolescente ucraniano que resistió la invasión rusa Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Los adolescentes reaccionan de manera diferente al estrés

Los autores del estudio enfatizaron que cada adolescente reaccionaba de manera diferente al estrés. Muchos se retiraron, mientras que otros se volvieron agresivos. En lugar de sentirse víctimas, intentaron aumentar su autoestima menospreciando a los demás, a veces utilizando la violencia.

“Algunos de ellos han experimentado un trauma y ahora quieren actuar como machos alfa a expensas de los demás”, dijo David, de 14 años, estudiante de la escuela secundaria 45 en Kiev, la capital de Ucrania. “De alguna manera, ahora a la gente le resulta más fácil insultar a los demás”, añadió su compañera de clase Jana, de 15 años, que también sufrió acoso después de huir de su pueblo y empezar en una nueva escuela. “En algún momento, dejé de ir a clase por completo”, dijo.

Las autoridades ahora están tratando activamente de abordar el problema. Equipos de policía visitan regularmente la Escuela Secundaria 45. Además de enseñar a los estudiantes cómo responder a las sirenas de ataque aéreo y cómo lidiar con las minas terrestres y mantenerse a salvo, hablan sobre el acoso.

“Hoy en día se trata principalmente de ciberacoso”, explicó la policía Yana Vitalievna. “La violencia psicológica tiene lugar en el ámbito digital.”

Muchos adolescentes ucranianos sufren estrés y traumas de guerra (imagen de archivo de noviembre de 2022) Imagen: Jeff J. Mitchell/Getty Images

Rusia explota la vulnerabilidad de los adolescentes

Después de años de guerra y aprendizaje a distancia, muchos niños pequeños en Ucrania tienen teléfonos inteligentes y aplicaciones que les advierten sobre los ataques rusos. Si suena una sirena de ataque aéreo, pueden contactar rápidamente a sus padres a través de Messenger y otras plataformas similares. Según Leshik, las autoridades rusas están explotando su vulnerabilidad.

“Están llevando a cabo campañas masivas de propaganda en las redes sociales y utilizan métodos para volver deliberadamente agresivos a los niños y adolescentes”, afirmó.

La policía Yana Vitalevna afirmó que el acoso cibernético es especialmente frecuente entre los adolescentes ucranianos. Imagen: Vitaly Wirtschenko/DW

Desde hace algún tiempo, el gobierno ucraniano también advierte que agentes de inteligencia rusos están activos en grupos de Telegram utilizados predominantemente por jóvenes ucranianos. Utilizando un lenguaje que atrae a los jóvenes, intentan poner a los adolescentes unos contra otros e incitarlos a la violencia.

Incluso los niños pequeños tienen teléfonos en Ucrania (imagen de archivo de diciembre de 2023) Imagen: Gaelle Girbes/Getty Images

Leshik dijo que las escuelas ucranianas estaban abrumadas y no podían resolver el problema por sí solas. Dijo que los padres tenían que prestar más atención si sus hijos mostraban un comportamiento inusualmente agresivo. Añadió que las familias que han sido desplazadas y que podrían haber perdido a sus seres queridos a menudo no estaban en condiciones de hacerlo. Pero señaló que cuando toda una generación estaba creciendo con el trauma de la guerra, no se podía tolerar el acoso por parte de los adolescentes.

“Si un adolescente golpea a otra persona en un grupo de jóvenes y otros ven o incluso filman el incidente”, dijo, “está muy claro quién es el perpetrador y quién es la víctima”.

Este artículo fue traducido del alemán.