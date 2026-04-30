Rachel Reeves considerando congelar el alquiler para limitar las consecuencias de la guerra en Irán

Rachel Reeves está considerando imponer un congelamiento de alquiler de un año en los hogares del sector privado ante la creciente alarma en el gobierno sobre el impacto de la guerra en Irán en los presupuestos de los votantes.

Los propietarios en Inglaterra estarían prohibidos de aumentar los alquileres por un período limitado de tiempo bajo las propuestas, que están siendo debatidas dentro del gobierno como parte de un paquete importante de costos de vida que se lanzará en las próximas semanas.

La medida sería un giro significativo del canciller, que ha resistido incluir controles de alquiler en las reformas de derechos de los inquilinos del gobierno, que entrarán en vigor el viernes.

Pero fuentes informadas de las discusiones gubernamentales afirman que los ministros están lo suficientemente preocupados por lo que significará el conflicto en Irán para las hipotecas y los presupuestos familiares que están dispuestos a considerar medidas excepcionales.

Con el Partido Laborista preparándose para sufrir fuertes pérdidas en las elecciones locales, Keir Starmer pareciendo vulnerable como primer ministro y los economistas pronosticando un aumento en la inflación, los ministros buscan formas inmediatas de aliviar el costo de vida para los votantes.

El Tesoro dijo que no haría comentarios sobre “especulaciones”.

Las discusiones se entienden en una etapa inicial, aunque se dice que Reeves está considerando una serie de intervenciones en los mercados de alquiler para mantener bajos los costos de la vivienda. Fuentes dicen que de estas, su opción favorita era un congelamiento absoluto, que duraría un año.

Se espera que el canciller exima las propiedades de nueva construcción del congelamiento en un intento de alentar a los desarrolladores a seguir trabajando en nuevos proyectos. El Partido Laborista ha prometido supervisar la construcción de 1.5 millones de viviendas a lo largo del parlamento, aunque los números que se están construyendo ahora están aproximadamente un tercio por debajo de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

El Fondo Monetario Internacional advirtió este mes que el Reino Unido sufriría el mayor recorte en crecimiento y la tasa de inflación más alta entre los países del G7 este año, incluso si las consecuencias de los crecientes costos de energía se pueden contener para mediados de 2026.

Hablando en Sky News el lunes, Starmer dijo que las personas podrían necesitar cambiar sus planes de viaje o qué comestibles compran, dependiendo de cuánto dure el conflicto.

Reeves está considerando un paquete de apoyo para ayudar con algunas facturas de energía de los hogares más adelante este verano y está bajo presión para cancelar un aumento planificado en el impuesto sobre los carburantes.

Los ministros esperan que propuestas audaces para aliviar el costo de vida puedan ayudar a fortalecer la posición de Starmer en las semanas posteriores a las elecciones locales del próximo mes, donde se espera que el Partido Laborista sufra fuertes pérdidas.

Varios consejos, especialmente en áreas urbanas, se espera que pasen al Partido Verde, lo que preocupa a los diputados laboristas de que estén perdiendo votantes hacia su izquierda.

Los Verdes han propuesto controles de alquiler en Inglaterra y Gales. Pero mientras Zack Polanski, líder del partido, ha pedido un congelamiento de alquiler de un año en Gales hasta que se implementen esos controles, ha dicho que el camino hacia los controles de alquiler en Inglaterra “podría ser más largo.”

Otros países han anunciado o impuesto sus versiones de controles de alquiler en los últimos meses.

Incluyen a Escocia, donde los miembros del Parlamento han aprobado un proyecto de ley para permitir a los ministros fijar un límite al alquiler en ciertas áreas, y España, donde el gobierno ha introducido una medida temporal que permite a los inquilinos exigir un congelamiento de alquiler por hasta dos años.