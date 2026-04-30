Tus preguntas están diseñadas para engañarme: Musk combativo interrogado sobre la batalla con Sam Altman.

Después de un dramático primer día de declaraciones iniciales y testimonios de Elon Musk en su caso contra Sam Altman y OpenAI, el juicio continuó el miércoles con un contrainterrogatorio del CEO de Tesla. Musk comenzó su segundo día en el estrado repitiendo la acusación de que Altman “robó una organización benéfica” y pondría en peligro a la humanidad con la inteligencia artificial varias veces. Los abogados de OpenAI presionaron al hombre más rico del mundo con respecto a sus acusaciones, lo que resultó en intercambios acalorados y múltiples intervenciones por parte del juez.

Musk a menudo se negaba a responder preguntas según las instrucciones, y el juez intervino varias veces para decirle a Musk que simplemente diera una respuesta de sí o no. En varios momentos, Musk le dijo al abogado de OpenAI: “Estás siendo engañoso con tu pregunta” y “Tus preguntas no son simples, están diseñadas para engañarme, en esencia”.

Musk acusa a sus cofundadores de OpenAI, Altman y Greg Brockman, de romper el acuerdo fundacional de la empresa para construir inteligencia artificial en beneficio de la humanidad, en lugar de cambiar la estructura sin fines de lucro a una con fines de lucro y enriquecerse injustamente en el proceso. Está buscando la destitución de Altman y Brockman, deshacer la conversión con fines de lucro y $134 mil millones en daños, que desea redistribuir a la rama sin fines de lucro de OpenAI.

OpenAI ha rechazado las afirmaciones de Musk como “motivadas por la envidia”, afirmando que siempre estuvo al tanto de los planes para el negocio y que dejó OpenAI en 2018 solo después de un intento fallido de tomar el control. La empresa sostiene que lo que Musk describe como su inversión de $38 millones en la organización sin fines de lucro en realidad fue una donación deducible de impuestos, y no le otorga ningún derecho sobre la empresa. OpenAI también enfatiza que todavía está supervisada por la organización original sin fines de lucro.