Si sientes que el mundo está rechazando la ciencia y la verdad, aquí hay cinco formas de luchar.

En 1992, un grupo de médicos rebeldes publicó una idea radical en la prestigiosa revista Journal of the American Medical Association. Argumentaron que la práctica de la medicina necesitaba ser transformada para que los médicos no se basaran en la intuición y la sabiduría convencional, sino en evidencia científica, como los ensayos clínicos que muestran si un medicamento realmente funcionaba. Esto se llamó “medicina basada en la evidencia”, y la reacción en su contra fue feroz. Algunos médicos se quejaron de que era una “innovación peligrosa” que restringía su libertad tradicional para practicar y recetar como consideraban adecuado. Afortunadamente, los rebeldes los ignoraron, su enfoque demostró ser mejor para los pacientes y rápidamente se convirtió en la norma.

Posteriormente, se siente que el mundo está rechazando nuevamente la ciencia. Donald Trump llama al cambio climático un “engaño”. El secretario de salud de EE. UU., Robert F. Kennedy Jr., está socavando las vacunas y recortando las agencias científicas en 25.000 empleados. Los hechos alternativos y la desinformación son abundantes. En el Reino Unido, solo el 40% de las personas consideran que la información que escuchan sobre ciencia es “generalmente verdadera”.

Pero hay un panorama más amplio y un contra relato más esperanzador: el movimiento silencioso y de décadas a través del cual la evidencia de la investigación se está integrando en nuestras vidas. He pasado los últimos cinco años hablando con más de 200 expertos en evidencia de todo el mundo mientras investigaba mi libro, Beyond Belief. La experiencia me mostró una forma fresca de tomar decisiones y cinco maneras de combatir las fuerzas de la irracionalidad.

El primer paso es obtener una perspectiva histórica. La idea de que la medicina debería basarse fundamentalmente en la investigación es sorprendentemente reciente; hasta los años 80, a muchos médicos no se les enseñaba a estudiar ensayos clínicos. En general, todos seguían el consejo del médico más antiguo de la sala: practicaban la “medicina basada en la eminencia”. También era popular el “Gobsat”: los buenos viejos chicos se sentaban alrededor de una mesa, pontificando sobre lo que creían que era mejor.

El término “medicina basada en la evidencia” fue introducido formalmente en 1991. Ahora, a pesar de la resistencia inicial, médicos y pacientes recurren al conocimiento de investigaciones rigurosas al decidir qué hacer. Para 2014, este cambio había sido llamado “uno de los mayores logros intelectuales de la medicina moderna” y clasificado junto al descubrimiento de la saneamiento y la anestesia.

Saber esto pone la situación actual en contexto. No es que la gente esté rechazando repentinamente la evidencia, sino que la gente comenzó recientemente a usar evidencia científica para guiar rutinariamente decisiones en salud y política, y este es uno de muchos contratiempos en el camino.

Y si miras a tu alrededor, verás que hay muchas maneras en que la evidencia informa cada vez más nuestro mundo. Toma la educación. Más de la mitad de las escuelas en Inglaterra y más de 1,5 millones de niños han participado en estudios cuidadosos que prueban qué técnicas educativas, como la tutoría, la retroalimentación y la fonética, son las mejores para ayudar a los niños a aprender. Más del 70% de los líderes escolares dicen que usan la investigación al tomar decisiones.

Y tres economistas ganaron el premio Nobel en 2019 por demostrar que los programas contra la pobreza se pueden probar, al igual que los medicamentos, para ver si funcionan. Las políticas moldeadas por estos experimentos han impactado la vida de al menos 850 millones de personas.

Además, en muchos aspectos, el futuro para la evidencia parece brillante. El otoño pasado, un grupo de principales financiadores científicos anunció $126 millones de inversiones en sistemas impulsados por IA para sintetizar y suministrar ciencia a gobiernos y ciudadanos de todo el mundo. Su sueño es que eventualmente cualquiera, en cualquier lugar, podría recopilar rápidamente una visión general rigurosa de estudios que responda a su pregunta.

Actualmente, el clima puede hacer que las personas de mente racional se sientan desesperanzadas o impotentes. Pero luchar en pequeñas formas puede marcar una gran diferencia. Todos podemos optar por considerar hechos, no corazonadas, en nuestra próxima decisión. Un truco es simplemente pedir la evidencia detrás de las afirmaciones. Incluso si una afirmación está en todas partes en las redes sociales, podría ser un sinsentido si no hay una investigación creíble que la respalde. (Si haces esto a menudo, prepárate para que tus hijos comiencen a exigir evidencia detrás de tus propias declaraciones. Esto me sucedió a mí).

También puedes verificar si las afirmaciones científicas resisten el escrutinio. Un paso básico es verificar si un estudio referenciado es revisado por pares, es decir, si otros científicos lo analizan en busca de calidad y se publica en una revista académica. La revisión por pares es solo un indicador burdo, ya que mucha ciencia de baja calidad se cuela y se publica de todos modos, pero es mejor que nada. Y un número creciente de motores de búsqueda científica impulsados por IA puede ayudar a dar sentido al abrumador volumen de investigaciones. Uno que es popular entre algunos expertos, llamado Consenso, responde rápidamente a preguntas al buscar en una base de datos de más de 250 millones de artículos de investigación y resumiendo brevemente los pertinentes.

Los gobiernos deberían ayudar, por ejemplo, incorporando cursos de pensamiento crítico en las escuelas. En un mundo invadido por la información errónea, equipar a los niños con habilidades de detección de tonterías se ha convertido en un imperativo.

Finalmente, es importante ser humilde acerca de la ciencia y acerca de lo que cambia las mentes. La investigación es compleja, cambiante, a menudo incierta, a veces defectuosa y a menudo no brinda respuestas claras. Las historias simples tienen resonancia, razón por la cual la experiencia de una persona (“me funcionó”) a menudo resulta más convincente que datos sobre miles de personas. Pero también tenemos muchas historias buenas y grandes victorias de nuestro lado, así que contemos esas historias a la gente.

Algunas personas dicen que las fuerzas a favor y en contra de la evidencia están en equilibrio, y aún no está claro hacia qué lado se inclinarán las cosas. Eso significa que depende de nosotros decidir.