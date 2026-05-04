Taylor Swift adopta voz e imagen registradas para contrarrestar los deepfakes de IA

El ícono del pop Taylor Swift ha tomado medidas legales para salvaguardar su voz e identidad visual, presentando solicitudes de marca en los Estados Unidos con el objetivo de frenar el uso indebido mediante deepfakes generados por inteligencia artificial, según un informe de Reuters.

Las solicitudes, presentadas ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, cubren dos clips de audio cortos que presentan la voz de Swift, así como una imagen específica del artista en el escenario. Las solicitudes enumeran a TAS Rights Management, una entidad asociada con Swift, como propietaria de estos activos.

Los clips de audio a los que se hace referencia en los documentos incluyen mensajes de estilo promocional con la voz de Swift vinculados a plataformas de transmisión de música como Spotify y Amazon Music. Según se informa, la imagen en cuestión muestra a Swift actuando en el escenario con una apariencia distintiva, que incluye un traje de lentejuelas y una guitarra, elementos que contribuyen a su personalidad reconocible en el escenario.

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La medida se produce en medio de un aumento en el contenido generado por IA que imita las voces y apariencias de las celebridades. Swift, como muchas figuras públicas, ha sido objeto de material deepfake que va desde anuncios engañosos hasta respaldos inventados e imágenes manipuladas.

Los expertos legales dicen que las presentaciones reflejan un cambio más amplio en cómo se utiliza la propiedad intelectual para abordar los riesgos emergentes de la IA. Según el abogado de marcas Josh Gerben, quien destacó públicamente las presentaciones, el enfoque podría proporcionar una capa adicional de protección más allá de las leyes tradicionales de “derecho de publicidad”, que rigen el uso comercial de la identidad de una persona.

Señaló que registrar una voz, particularmente para frases habladas, es relativamente poco probado en los tribunales, lo que marca una estrategia legal novedosa. Históricamente, los artistas se han basado en las leyes de derechos de autor para proteger sus obras grabadas. Sin embargo, las herramientas de inteligencia artificial generativa ahora pueden crear nuevo audio que imite la voz de un cantante sin copiar directamente las grabaciones existentes, lo que podría crear áreas legales grises.

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La inclusión de una imagen visual específica en las solicitudes de marca también indica un intento de definir y proteger elementos distintivos de la imagen pública de Swift. Esto podría fortalecer los reclamos legales contra imágenes generadas por IA que se parecen mucho a su apariencia o estilo de actuación.

La medida de Swift sigue esfuerzos similares de otras figuras públicas, incluido Matthew McConaughey, para establecer límites de propiedad más claros sobre la identidad en un panorama mediático impulsado por la IA.

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Publicado por primera vez elA 28 de abril de 2026, 10:16:37 IST