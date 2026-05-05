Cooper Flagg nombrado Novato del Año de la NBA

Mavericks adelante Bandera de Cooper ha sido nombrado Novato del Año de la NBA para la temporada 2025/26, según anunció hoy la liga (enlace Twitter).

Flagg, la selección general número uno en el draft de 2025 y el jugador más joven de la liga, lideró a todos los novatos calificados con 21,0 puntos por partido y también contribuyó con 6,7 rebotes, 4,5 asistencias y 1,2 robos en 33,5 minutos por noche en 70 partidos (todos como titular). Según la NBA (enlace de Twitter), Flagg y miembro del Salón de la Fama michael jordán son los únicos novatos desde 1973 que lideran a sus respectivos equipos en puntos totales, rebotes, asistencias y robos.

Flagg es el tercer jugador en la historia de los Mavericks en ser nombrado Novato del Año, uniéndose Luka Doncic (2019) y su actual entrenador en jefe Jason Kidd (1995), según el equipo (enlace Twitter). Flagg, Jordan y Doncic son los únicos tres jugadores en los últimos 45 años que promedian al menos 20 puntos, seis asistencias y cuatro rebotes por partido como novatos.

Flagg venció por poco a su excompañero de Duke ¿Podría Knueppel?quien terminó segundo en la votación de Novato del Año después de liderar la NBA en triples totales (273). El Avispones swingman, seleccionado cuarto en la general en junio pasado, estuvo detrás de Flagg en puntos (18,5), rebotes (5,3) y asistencias (3,4) por partido, pero anotó sus puntos de manera más eficiente, lanzando un 47,5% desde la cancha, un 42,5% en triples y un 86,3% desde la línea de tiros libres. La línea de tiro de Flagg fue .468/.295/.827.

Había una sensación de que los históricos números de tiro de Knueppel y el relativo éxito del equipo de los Hornets podrían darle la ventaja. Charlotte terminó 18 juegos por delante de Dallas en la clasificación de la temporada regular de la NBA, mientras que Knueppel se convirtió en el primer novato en liderar la liga en triples.

Sin embargo, Flagg fue recompensado por sus contribuciones integrales y la forma en que manejó convertirse en el punto focal de la ofensiva de los Mavs con Antonio Davis comercializado y Kyrie Irving fuera de juego, ganando ventaja con un buen final de temporada. Desde el 21 de marzo en adelante, Flagg promedió 25,5 puntos por partido con un 46,1% de tiros y tuvo juegos separados de 51 y 45 puntos, mientras que Knueppel promedió 14,1 puntos por partido con un 39,1% de tiros.

Flagg recibió 56 de 100 votos potenciales para el primer lugar y 412 puntos totales de votación, mientras que Knueppel obtuvo los otros 44 votos para el primer lugar y 386 puntos (enlace de Twitter). Desde que se implementó el actual formato de votación para Novato del Año en 2002/03, sólo la diferencia de 15 puntos en 2021/22, cuando Scotty Barnes superado Evan Mobley – fue menor que el margen de 26 puntos de este año.

Sixers guardia VJ Edgecombe fue casi unánimemente elegido para el tercer lugar, recibiendo 93 votos para el tercer lugar junto con un solo voto para el segundo lugar. Espuelas guardia Dylan Harper (cinco votos por el tercer lugar) y Grizzlies adelante Cedric Cobarde (un voto por el tercer lugar) fueron los únicos otros jugadores que aparecieron en al menos una boleta de Novato del Año.