Banco de Japón mantiene tasa de política estable mientras eleva pronóstico de inflación en medio de preocupaciones por la guerra en Irán

Un peatón pasa frente a la sede del Banco de Japón el 24 de enero de 2025 en Tokio, Japón. El banco central de Japón mantuvo su tasa de política estable en 0,75% el martes, al tiempo que revisaba al alza sus estimaciones de inflación debido a los riesgos de oferta generados por la guerra en Irán. La decisión de mantener las tasas estables fue tomada en una votación dividida de 6-3, y estuvo en línea con las estimaciones de analistas encuestados por Reuters. Los miembros disidentes propusieron aumentar la tasa de política al 1%, argumentando que las tensiones en Medio Oriente habían sesgado los riesgos de precios al alza. El Banco de Japón también redujo su pronóstico de crecimiento para el año fiscal 2026 al 0,5% desde el 1%, y elevó drásticamente su perspectiva de inflación básica al 2,8% desde el 1,9%. El BOJ ha fijado su objetivo de inflación total en 2%. El banco advirtió que es probable que el crecimiento económico de Japón se desacelere a medida que el aumento en los precios del petróleo crudo debido a la crisis en Medio Oriente se espera que afecte las ganancias corporativas e ingresos reales de los hogares “a través de factores como la deterioración de los términos de intercambio.” Hablando con “Access Middle East” de CNBC, Shigeto Nagai, jefe de economía de Japón en Oxford Economics, dijo que este año podría haber una situación “muy ligera de estanflación” en Japón. Dijo que los ingresos reales disponibles han sido negativos “durante algún tiempo” y pronosticó que el país verá un crecimiento estancado e inflación por encima del 2%. Japón había evitado por poco una recesión técnica en el último trimestre de 2025, con la economía del país creciendo un 0,3% respecto al trimestre anterior y un 1,3% interanual. La inflación en Japón aceleró por primera vez en cinco meses, aumentando al 1,8% en marzo debido a la preocupación sobre los precios de la energía provocada por la guerra en Irán. Japón ha eliminado impuestos sobre la gasolina e introducido subsidios para intentar amortiguar el impacto de los crecientes precios del petróleo. La inflación total se situó en el 1,5%, en comparación con el 1,3% de febrero, permaneciendo por debajo del objetivo del 2% del banco central por segundo mes consecutivo. La tasa de inflación llamada “núcleo-núcleo”, que excluye los precios de los alimentos frescos y la energía, cayó al 2,4% desde el 2,5% de febrero, marcando su nivel más bajo desde octubre de 2024. “Se espera que el aumento en los precios del petróleo crudo empuje los precios, principalmente de la energía y los bienes, con movimientos para trasladar los aumentos salariales a los precios de venta continuando”, dijo el BOJ. La decisión del BOJ se produce en un contexto en que los rendimientos de los bonos del gobierno han estado aumentando. El rendimiento del bono del gobierno japonés a 10 años alcanzó el 2,496% el 13 de abril, el más alto desde 1997. Los rendimientos de los JGB a 10 años se mantuvieron estables en el 2,468% después de la decisión, mientras que el índice bursátil Nikkei 225 bajó más del 1%. “La decisión de mantener una postura más agresiva del BOJ hoy… debe verse tanto como una defensa de la moneda como un control de la inflación, señalando una creciente intolerancia a una mayor debilidad del yen a medida que la inflación doméstica y el crecimiento demuestran ser resilientes”, dijo Masahiko Loo, estratega senior de renta fija en State Street Investment Management en una nota. La debilidad del yen podría mantenerse elevada, agregó, pero se limitará cerca de la marca de 162, el “límite en la arena”, agregó Loo, con la curva JGB probablemente siguiendo siendo pronunciada en la primera mitad de 2026. El yen se ha debilitado más del 1,5% en lo que va del año y actualmente se está negociando a 159,12 frente al dólar estadounidense.

Context: El Banco de Japón mantiene su tasa de política estable mientras revisa sus proyecciones de inflación debido a los riesgos de oferta generados por la guerra en Irán. Fact Check: Japón había evitado por poco una recesión técnica en el último trimestre de 2025, creciendo un 0,3% respecto al trimestre anterior y un 1,3% interanual.